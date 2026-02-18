miércoles 18 de febrero de 2026
18 de febrero de 2026 - 08:18

Aumentaron los colectivos un 31%: cuánto cuesta el boleto en el AMBA

La actualización de tarifas consistirá en dos partes, con un ajuste en febrero y otro en marzo. A qué precio quedará el boleto mínimo.

Por Agencia DIB
Una persona viajando en colectivo.

El Gobierno actualizó desde este miércoles las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A partir de ahora comenzará a regir el nuevo cuadro tarifario que afecta a 104 líneas con un ajuste de un 31%.

Luego de que la Secretaría de Transporte haya presentado en audiencia, el boleto mínimo presentará una suba de 31,35% en este primer tramo y acumulará un ajuste de 41,46% en marzo respecto del valor actual. El mínimo quedó en $650 con SUBE registrada.

No obstante, el nuevo esquema tarifario mantendrá la Tarifa Social (55% de descuento para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, personal de casas particulares y otros grupos alcanzados) y la Red SUBE (descuentos en combinaciones dentro de las dos horas y aplica a colectivos, trenes y subtes del Área Metropolitana).

A su vez, el aumento se verá reflejado en líneas de colectivo como 1, 2, 8, 9, 15, 28, 55, 60, 86, 92, 100, 106, 129, 152, 168, 176, 188 y 197, entre muchas otras que operan en el AMBA.

El precio del boleto de los colectivos tras el nuevo aumento

Según el cuadro tarifario propuesto, el boleto mínimo (0 a 3 kilómetros) pasará a ser de $650 desde este miércoles 18 de febrero y de $700 desde el 16 de marzo. El valor será mayor para aquellos que no registren la tarjeta SUBE.

Tarifas desde el 18 de febrero

  • 0 a 3 km: $650. Sin SUBE registrada: $1.033,50
  • 3 a 6 km: $724,09. Sin SUBE registrada: $1.151,30
  • 6 a 12 km: $779,87. Sin SUBE registrada: $1.239,99
  • 12 a 27 km: $835,71. Sin SUBE registrada: $1.328,78
  • Más de 27 km: $891,16. Sin SUBE registrada: $1.416,94

Tarifas desde el 16 de marzo

  • 0 a 3 km: $700. Sin SUBE registrada: $1.113
  • 3 a 6 km: $779,78. Sin SUBE registrada: $1.239,85
  • 6 a 12 km: $839,86. Sin SUBE registrada: $1.335,38
  • 12 a 27 km: $899,99. Sin SUBE registrada: $1.430,98
  • Más de 27 km: $959,71. Sin SUBE registrada: $1.525,94

Fuente: Agencia DIB

