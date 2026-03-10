Alertan sobre la caída de la venta de pan y el cierre de locales

El precio del pan en la mira.

En un contexto de caída de ventas generalizada por un menor poder adquisitivo, panaderos bonaerenses advirtieron sobre la profunda crisis que atraviesa el sector, donde el consumo de pan cayó considerablemente en los primeros meses de este año en comparación con 2025. Esto repercute en el cierre de comercios y despidos.

Así lo hizo saber Martín Pinto el Centro de Panaderos de Merlo y referente de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), quien destacó que 2026 se encamina a una crisis sin precedentes, marcada por una fuerte caída de consumo, el aumento persistente de los costos y el cierre de establecimientos.

Según explicó, durante los primeros meses las ventas de insumos para panadería registran una caída del 45% en comparación con el año pasado. El dirigente panadero añadió que el sector enfrenta aumentos permanentes en los insumos, en los servicios y en el combustible, lo que complica cada vez más la continuidad de muchos comercios.

“Cuando la gente tiene menos plata en el bolsillo, lo primero que se resiente es el consumo en los barrios, y eso lo vemos todos los días en las panaderías”, dijo Pinto. Y en ese sentido ejemplificó no sólo con la caída del pan sino de las facturas: su consumo registra una merma cercana al 60%, incluso cuando se ofrecen promociones sobre el remanente del día anterior.

“Los panaderos de la provincia de Buenos Aires seguimos denunciando la baja en el consumo, el cierre de panaderías y la pérdida de fuentes de trabajo”, lanzó al describir el escenario que enfrenta la actividad. De hecho, el sector asegura en los últimos dos años se perdieron 16 mil puestos de trabajo y cerraron 2 mil panaderías. Fuente: Agencia DIB

