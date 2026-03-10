martes 10 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026 - 11:33

Alertan sobre la caída de la venta de pan y el cierre de locales

El titular del Centro de Panaderos de Merlo, Martín Merlo, envió una alerta sobre los desafíos que enfrenta el rubro. El fantasma de los despidos.

Por Agencia DIB
El precio del pan en la mira.&nbsp;

El precio del pan en la mira. 

En un contexto de caída de ventas generalizada por un menor poder adquisitivo, panaderos bonaerenses advirtieron sobre la profunda crisis que atraviesa el sector, donde el consumo de pan cayó considerablemente en los primeros meses de este año en comparación con 2025. Esto repercute en el cierre de comercios y despidos.

Más noticias
El Banco Provincia presente en Expoagro. 

Expoagro: el Banco Provincia ofrece préstamos en dólares desde tasa 0% para maquinaria agrícola
El corte de cinta en la edición 2025 de Expoagro, en San Nicolás. 

San Nicolás: se pone en marcha la edición número 20 de Expoagro

Así lo hizo saber Martín Pinto el Centro de Panaderos de Merlo y referente de la Cámara de Industriales Panaderos (CIPAN), quien destacó que 2026 se encamina a una crisis sin precedentes, marcada por una fuerte caída de consumo, el aumento persistente de los costos y el cierre de establecimientos.

Según explicó, durante los primeros meses las ventas de insumos para panadería registran una caída del 45% en comparación con el año pasado. El dirigente panadero añadió que el sector enfrenta aumentos permanentes en los insumos, en los servicios y en el combustible, lo que complica cada vez más la continuidad de muchos comercios.

“Cuando la gente tiene menos plata en el bolsillo, lo primero que se resiente es el consumo en los barrios, y eso lo vemos todos los días en las panaderías”, dijo Pinto. Y en ese sentido ejemplificó no sólo con la caída del pan sino de las facturas: su consumo registra una merma cercana al 60%, incluso cuando se ofrecen promociones sobre el remanente del día anterior.

“Los panaderos de la provincia de Buenos Aires seguimos denunciando la baja en el consumo, el cierre de panaderías y la pérdida de fuentes de trabajo”, lanzó al describir el escenario que enfrenta la actividad. De hecho, el sector asegura en los últimos dos años se perdieron 16 mil puestos de trabajo y cerraron 2 mil panaderías.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Expoagro: el Banco Provincia ofrece préstamos en dólares desde tasa 0% para maquinaria agrícola

San Nicolás: se pone en marcha la edición número 20 de Expoagro

La nafta ya subió 6% en la Argentina tras el inicio del conflicto en Medio Oriente

Atención: vence la Patente y se puede pagar con hasta 15% de descuento

Gripe aviar: detectan un nuevo caso en un establecimiento avícola bonaerense

"Experto en inflación": Caputo anunció la incorporación del excanciller uruguayo a su equipo

El petróleo se dispara por la guerra y anticipan posibles subas de hasta 15% en los combustibles

Actualizaron el registro de pequeñas unidades productivas de alimentos (PUPAAs)

Suben los peajes de Acceso Norte y Oeste: sin TelePASE valdrá el doble

Fuerte contracción de la industria en el inicio de 2026: caen la producción, el empleo y las ventas

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Banco Provincia presente en Expoagro. 

Expoagro: el Banco Provincia ofrece préstamos en dólares desde tasa 0% para maquinaria agrícola

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Candela Cerrone en Puerto Argentino.

Una corredora pinamarense ganó la Maratón de Malvinas, la más austral del mundo