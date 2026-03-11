Por la suba del petróleo, Aerolíneas Argentinas y otras empresas ajustan los precios de pasajes

El Travel Sale, una oportunidad para viajar por el país o el mundo.

La suba del precio del petróleo por la guerra en Oriente Medio comenzó a repercutir en distintos sectores que tienen a esta materia prima como un insumo clave para su operación. Y en ese contexto, Aerolíneas Argentinas , así como otras compañías aéreas, trasladan eso a un aumento en los pasajes .

Según informó, Aerolíneas Argentinas aplicará un ajuste extraordinario en el valor de sus pasajes para cubrir el aumento de costos que está directamente relacionado con la escalada del precio del crudo, que trepó 24% desde fines de febrero . La competencia -las low cost Jetsmart y Flybondi- no se expresó al respecto por ahora.

“A raíz de los movimientos recientes en el precio del barril de petróleo y del consecuente aumento en el precio del combustible de aviación ( Jet Fuel ), Aerolíneas Argentinas implementará temporalmente un recargo por combustible en sus vuelos”, explicó la empresa. “La medida se encuentra en línea con decisiones adoptadas por la industria y busca mitigar el impacto de estos incrementos en la estructura de costos de la compañía ”, completó.

En el caso de los vuelos regionales e internacionales , el cargo será de entre 10 y 50 dólares por tramo , según el destino. Para los vuelos de cabotaje , el cargo a aplicar será de $7500 por tramo .

El impacto del combustible en el negocio aerocomercial es determinante, ya que el jet fuel representa cerca alrededor del 30% de los costos operativos de una aerolínea, por lo que las subas del petróleo suelen trasladarse con rapidez a las tarifas.

La decisión de la línea aérea de bandera está en sintonía con lo que están haciendo otras empresas desde comienzos de marzo. Entre las primeras en reaccionar se encuentra Qantas Airways, que anunció incrementos en las tarifas de sus rutas internacionales debido al encarecimiento del combustible. También Air India, Air New Zealand y Cathay Pacific se sumaron a la estrategia.

Mientras que las compañías norteamericanas aplicaron dos subas de US$50 en el recargo identificado como YR dentro de los tickets aéreos, las europeas también aplicaron cargos por combustible.

Fuente: Agencia DIB