Cayeron las ventas de autos mientras que las motos vivieron un febrero récord

La Honda Wave 110 es la moto más vendida en Argentina en los primeros meses de 2026.

El sector automotor argentino cerró febrero con un escenario dispar. Según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina ( ACARA ) , el mercado de vehículos y el de motovehículos transitan caminos opuestos: mientras los autos enfrentan meses complejos, la venta de motos se disparó y estos vehículos se consolidan como la opción preferida de los argentinos.

Durante febrero de 2026 , se patentaron 42.026 vehículos, lo que representa una caída del 5,7% en comparación con el mismo mes del año pasado (44.566 unidades). La baja es aún más pronunciada si se compara con el primer mes del año, con un descenso del 36,8% respecto a las 66.454 unidades de enero.

En el acumulado del primer bimestre, el sector automotor suma 108.480 unidades, un 4,9% menos que en el periodo enero-febrero de 2025.

Sebastián Beato , presidente de ACARA, atribuyó este desempeño a un combo de factores: " Febrero ha sido un mes complejo para tomar decisiones comerciales . Tuvimos menos días hábiles, cuestiones cambiarias y estacionales, además de una expectativa de precios poco realista", explicó.

No obstante, Beato se mostró optimista hacia el futuro y señaló que la baja de tasas de interés y las reformas impositivas en marcha podrían dinamizar el mercado en los próximos meses.

Mientras tanto, la Toyota Hilux sigue encabezando el “top ten” de los autos más vendidos, con 2.212 unidades patentadas en febrero. La siguen el Fiat Cronos, con 2.206 unidades, y el Peugeot 208, con 1.915 unidades.

Primavera inesperada

El mercado de motovehículos vive una primavera inesperada. En febrero se patentaron 70.799 unidades, lo que significa un crecimiento interanual masivo del 72,3%. Incluso frente a enero, el sector logró mantenerse en terreno positivo con una suba del 3%.

El acumulado bimestral de motos alcanza las 139.541 unidades, un 39,1% más que en 2025. Según Beato, este fenómeno responde a una necesidad funcional: "Mucha gente se está sumando al mercado de la movilidad mediante la adquisición de un motovehículo, ya sea para trabajar de forma autónoma o como medio de transporte familiar".

Marcas y modelos

El informe de ACARA revela cambios significativos en el podio de las marcas y modelos de motos más buscados. En el caso de las marcas, Honda mantiene su hegemonía con 13.464 unidades. El segundo puesto fue para Gilera (8.835), seguida de cerca por Motomel (8.657). La gran sorpresa del mes fue Keller, que saltó al cuarto puesto con 6.830 unidades y desplazó a Zanella fuera del "top five".

En cuanto a modelos, la Honda Wave 110 sigue siendo la moto más vendida del país (6.676 unidades), escoltada por la Gilera Smash (6.207). La Keller KN 110-8 recuperó el tercer escalón del podio, dejando en cuarto lugar a la Motomel B110.

Este crecimiento sostenido en la demanda de modelos pequeños (CUB) de 110cc refuerza la idea de que la moto se ha convertido en la herramienta de trabajo y transporte por excelencia. De hecho, suelen ser los modelos más elegidos por los trabajadores de apps de delivery.

Fuente: Agencia DIB