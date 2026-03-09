La nafta ya subió 6% en la Argentina tras el inicio del conflicto en Medio Oriente

El aumento de la nafta se registró en menos de dos semanas luego de los bombardeos en Irán.

El conflicto en Medio Oriente comenzó a tener un impacto directo en la economía argentina . Desde el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, los precios de la nafta y el gasoil en estaciones de servicio registraron un aumento cercano al 6% en menos de dos semanas.

Al ritmo de la nafta, las multas de tránsito vuelven a subir

El dato surge del índice de alta frecuencia que elabora la consultora EcoGo, construido a partir de consultas semanales a cámaras de estaciones de servicio. Según ese relevamiento, los precios promedio en surtidores pasaron de una situación de estabilidad a un fuerte ajuste tras el estallido del conflicto internacional.

Hasta finales de febrero, el índice mostraba variaciones mínimas. El 27 de ese mes, el barril de petróleo Brent -referencia para el mercado argentino- cerró en 73,20 dólares. Al día siguiente comenzaron los bombardeos en Irán y el precio internacional del crudo inició una fuerte escalada.

En ese contexto, durante la segunda semana de marzo el indicador de EcoGo alcanzó los 144,5 puntos -con base 100 en enero de 2025-, casi ocho unidades por encima del nivel registrado a finales de febrero. El incremento acumulado equivale a una suba del 6% en menos de quince días.

El movimiento refleja el traslado a los surtidores de la volatilidad del mercado energético global. De acuerdo con datos de la plataforma TradingView, el Brent llegó a superar los 118 dólares durante la jornada de este lunes. Si bien luego retrocedió parcialmente hasta ubicarse en 98,59 dólares, el salto frente al cierre del 27 de febrero representa un incremento cercano al 35%.

Ajustes en el corto plazo

Ese escenario abre la puerta a nuevos ajustes en el corto plazo. Si el precio internacional del petróleo se mantiene en niveles elevados, el traslado a los valores locales podría continuar en las próximas semanas.

El impacto todavía no aparece reflejado en los datos oficiales de inflación, pero promete complicar la evolución del índice de precios al consumidor durante marzo. El último dato disponible corresponde a enero, cuando la inflación fue del 2,9%. Para febrero, el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyectó una suba del 2,7%, cifra que aún no fue publicada.

En comparación con esas variaciones, el aumento de los combustibles resulta significativamente más alto. Aunque el peso de la nafta y el gasoil dentro del índice general no es determinante, su encarecimiento suele trasladarse a otros precios de la economía, especialmente en transporte y logística.

La medición semanal de EcoGo permite detectar estos cambios con rapidez. A diferencia de los índices mensuales tradicionales, el relevamiento de alta frecuencia capta casi de inmediato las variaciones en los surtidores. De hecho, entre el 25 de diciembre y el 26 de febrero -antes del conflicto- los combustibles apenas habían subido 0,09%, lo que muestra el brusco cambio de tendencia.

Actualmente, además, ya no existen datos oficiales consolidados de precios por litro debido a la estrategia de “micropricing” aplicada por las compañías petroleras, que ajustan los valores según región, demanda y franjas horarias.

Una referencia alternativa es la web especializada Surtidores, que registró incrementos de hasta 4% entre el viernes pasado y este lunes. Según ese relevamiento, los precios promedio en estaciones de servicio se ubican en torno a $1.717 para la nafta súper, $1.881 para la premium, $1.768 para el gasoil y $1.966 para el gasoil premium.

YPF no tocará el precio de combustibles

En medio de la escalada del petróleo, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, buscó llevar calma a los consumidores. A través de un mensaje en la red social X, aseguró que la petrolera estatal no provocará “cimbronazos” en los precios.

Embed COMPROMISO HONESTO CON LOS CONSUMIDORES



Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición.@YPFoficial no va generar cimbronazos en los precios de los combustibles, somos prudentes y… pic.twitter.com/tS0ZkG9uoM — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) March 9, 2026

“Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo. YPF no va a generar cimbronazos en los precios de los combustibles”, afirmó el ejecutivo.

Según explicó, la compañía aplica una estrategia de micropricing basada en promedios móviles para analizar la evolución de los costos y amortiguar los picos de subas o bajas. “Buscamos dar mayor previsibilidad a los consumidores y mantener precios más estables”, señaló.

Sin embargo, los analistas coinciden en que el comportamiento del crudo será clave. Si la tensión en Medio Oriente se prolonga y los precios internacionales continúan elevados, el impacto sobre los combustibles en Argentina podría profundizarse en las próximas semanas.

Fuente: Agencia DIB