martes 10 de marzo de 2026
10 de marzo de 2026 - 09:21

Expoagro: el Banco Provincia ofrece préstamos en dólares desde tasa 0% para maquinaria agrícola

La banca pública bonaerense llega a la muestra de San Nicolás con una oferta tentadora para los productores agropecuarios.

Por Agencia DIB
El Banco Provincia presente en Expoagro.&nbsp;

En el marco de la vigésima edición de Expoagro, que se realiza hasta el 13 de marzo en San Nicolás, el Banco Provincia presentó una propuesta crediticia reforzada para acompañar las necesidades de inversión y capital de trabajo del sector agropecuario. Se trata de préstamos en dólares desde tasa 0% para comprar maquinaria agrícola.

Axel Kicillof y su Gabinete en Expoagro. 

Axel Kicillof tuvo su gesto con el campo y participó de un Expoagro "politizado"
El corte de cinta en la edición 2025 de Expoagro, en San Nicolás. 

San Nicolás: se pone en marcha la edición número 20 de Expoagro

La propuesta de la banca pública bonaerense en su stand incluye una oferta competitiva de financiamiento para la compra de maquinaria agrícola y otros bienes de capital nuevos y usados de producción nacional, mediante convenios con empresas proveedoras.

Hay préstamos en dólares, con tasa 0% hasta 48 meses de plazo, para inversiones en tecnología aplicada al agro, soluciones sustentables y maquinaria fabricada por empresas bonaerenses agrupadas en MAGRIBA. Para financiamiento en pesos, la oferta arranca con tasas desde 22.5%, también con hasta 48 meses de plazo. En todos los casos, la financiación alcanza hasta el 100% del valor de la factura, con IVA incluido.

Además, a través de Procampo Digital, ofrecerá financiación en dólares desde tasa 0% y en pesos desde 25% para la compra de insumos, con plazos de hasta 360 días. La posibilidad de operar en moneda extranjera amplía las alternativas que esta herramienta digital brinda para la compra de insumos, combustible y hacienda desde el home banking de Banco Provincia.

Toda la oferta de Banco Provincia durante la Expoagro

PROCAMPO DIGITAL

  • En dólares: tasa desde 0% TNA. Hasta 360 días de plazo.
  • En pesos: tasa desde 25% TNA. Hasta 360 días de plazo.

PRÉSTAMOS PARA INVERSIÓN

Préstamos para maquinaria bonaerense (Magriba), soluciones sustentables y tecnología aplicada al agro.

  • En dólares: tasa 0% TNA. Hasta 48 meses de plazo.
  • En pesos: tasa desde 22,5% TNA. Hasta 48 meses de plazo.

Préstamos para maquinaria y otros bienes de capital

  • En dólares: tasa desde 1% TNA. A partir de 36 meses de plazo.
  • En pesos: tasa desde 28,5% TNA. A partir de 36 meses de plazo.

Fuente: Agencia DIB

El precio del pan en la mira. 

Alertan sobre la caída de la venta de pan y el cierre de locales

