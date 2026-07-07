El bahiense Facundo Tello arbitrará el Francia y Marruecos

Facundo Tello tendrá un nuevo desafío internacional en el Mundial 2026. El árbitro bahiense fue designado por la FIFA para dirigir el partido entre Francia y Marruecos, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo. El encuentro se disputará mañana desde las 17 en Boston y contará con presencia nacional en la terna arbitral.

La elección del bahiense se conoció apenas unos días después de la polémica que se generó por la designación del francés Francois Letexier para el cruce entre Argentina y Egipto por los octavos de final. La presencia de un juez europeo en un partido de la Selección argentina había despertado algunos cuestionamientos, aunque desde el reglamento de la FIFA no existe ningún impedimento para que un árbitro dirija a una selección perteneciente a otra confederación.

En este contexto, Tello aparece como una muestra de que la organización del torneo prioriza la trayectoria y la evaluación de los árbitros por encima de su nacionalidad. El argentino es uno de los jueces mejor considerados por el máximo organismo del fútbol mundial y volvió a recibir una designación de relevancia en la etapa decisiva del certamen.

El bahiense estará acompañado por una terna completamente argentina. Juan Pablo Belatti será el asistente número uno y Gabriel Chade ocupará el rol de segundo asistente. Además, Darío Herrera fue elegido como cuarto árbitro, mientras que Cristian Navarro será el asistente de reserva.

Tercer partido

Para Tello será su tercera aparición en esta Copa del Mundo. Su debut se produjo durante la fase de grupos, cuando dirigió el encuentro entre Canadá y Bosnia & Herzegovina. Luego volvió a impartir justicia en el duelo entre Sudáfrica y Corea del Sur, también correspondiente a la primera etapa del torneo.

Sus actuaciones dejaron una buena impresión y fueron valoradas positivamente por la FIFA, que decidió darle la responsabilidad de conducir un partido de eliminación directa. Ahora tendrá a cargo un cruce de máxima exigencia entre dos selecciones que llegan con aspiraciones de alcanzar las semifinales.

Francia, vigente potencia del fútbol mundial, buscará avanzar en el torneo ante una Marruecos que ya hizo historia y pretende repetir la actuación que la llevó a convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial anterior. En ese escenario, Tello será el encargado de impartir justicia y volverá a poner a un árbitro argentino en el centro de la escena internacional.