Villa Gesell: detuvieron a la madre de Isabella, la nena de 2 años, por abandono de persona

Lucía Sosa, tras ser arrestada por la DDI de Villa Gesell.

Lucía Sosa, la madre de Isabella Aguirre, la nena de dos años que murió en Villa Gesell el pasado martes 21 de julio, fue detenida este lunes tarde por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo. La mujer de 43 años fue trasladada a la seccional de la DDI de la ciudad balnearia.

Una muerte, tres muertes La investigación se inició luego de que una niña de dos años ingresara sin vida al Hospital Municipal de Villa Gesell el martes 21. La autopsia preliminar indicó que la muerte se produjo por una asfixia obstructiva seguida de un paro cardíaco, dato que no concuerda con la declaración de la madre, quien había dicho que la muerte se produjo por un broncoespasmo cuando le daba la mamadera.

El caso cobró especial relevancia debido a que Sosa ya había sido investigada años atrás por el fallecimiento de otras dos hijas en 2016 -Candela, de cinco meses, y Jazmín, de casi un año-, aunque en una de esas causas fue absuelta por la Justicia

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, el testimonio de Lucas, el hijo biológico de Sosa se incorporó al debate público y volvió a poner el foco en la necesidad de resguardar a los menores involucrados hasta que se determinen las circunstancias que rodearon la muerte de la pequeña.

“Pido que Lucía Sosa esté presa o en un psiquiátrico. Es una persona agresiva y sin corazón. No podés tener tres hijos y asesinarlos. No es una persona apta para tener un hijo. Sabíamos que si no quedaba presa o internada iba a volver a pasar”, afirmó Lucas a TN. El delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo se encuentra tipificado en los términos de los artículos 106 (primer y tercer párrafo, de acuerdo con el 107, del Código Penal y posee una pena de entre cinco a 15 años de prisión. Fuente: Agencia DIB

Para compartir en redes







