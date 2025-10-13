Solana Sierra, la marplatense que es la gran esperanza del tenis argentino

Solana Sierra, de Mar del Plata al éxito. El trofeo de Mallorca se lo entregó nada menos que Gaby Sabatini.

A los 21 años, Solana Sierra se afirma en el ranking mundial, tras ganar el WTA 125 de Mallorca. Según el escalafón conocido este lunes 13, la nacida en Mar del Plata que la semana pasada estaba en el puesto 86, ahora es la 71 en el ranking, después de haber comenzado el año en el lugar 167.

Sierra, que tuvo su despegue en el último Wimbledon cuando fue una de las gratas sorpresas, es también la segunda en el ranking entre las tenistas latinoamericanas, después de la brasileña Beatriz Haddad Maia (52).

Solana Sierra, la nueva estrella de Mar del Plata Nacida en la ciudad de Guillermo Vilas y Horacio Zeballos -dos de los argentinos que alcanzaron torneos de Grand Slam-, Solana también estuvo cerca de lograrlo en la categoría juniors en 2022, cuando fue finalista en Roland Garros.

Este fin de semana en Mallorca Solana Sierra ganó su cuarto título de 2025, el segundo en la categoría 125, ya que en abril había obtenido el trofeo máximo en Antalya, Turquía. Sin embargo, en las Baleares tuvo un plus su conquista ya que el premio lo recibió de mano de la madrina del torneo, nada menos que la enorme Gabriela Sabatini.

sabatini-solana-sierra El trofeo de Mallorca se lo entregó nada menos que Gaby Sabatini. Sierra es la única argentina entre las Top 100. Las compatriotas que la siguen también son bonaerenses: María Lourdes Carlé (129), nacida en Daireaux, y Julia Riera (192), de Pergamino.

