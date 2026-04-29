Sabroso fin de semana con cabalgatas, mondongo, alfajores, hongos y torta frita

Torta frita y mondongo en el fin de semana de Baradero.

Domingo 1, a partir de las 9:30, en Ruta Provincial 41 KM 303.

De San Nicolás al Everest: Bernabé Abramor, un médico en la cima del mundo

Fin de semana en la Provincia con mucho deporte y el cumpleaños de Tres Arroyos

Tradicional venta de mondongo y tortas fritas. Encuentro de autos y motos, feria de artesanías, puestos gastronómicos y espectáculos. Entrada gratuita.

Viernes 1, desde las 10, en la Sociedad de Fomento de Uribelarrea.

Más de 1.300 costillares al asador, espectáculos y artesanías. Entrada arancelada, anticipada. Llevar reposera, mesita o manta.

Más información: www.instagram.com/uribelarreaoficial/

134º Aniversario de Abbott

Viernes 1, desde las 11:00, en el predio de la estación ferroviaria.

Descripción: Acto protocolar, desfile tradicional, almuerzo criollo, espectáculos, paseo de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidadmonte/

saavedra- cabalgata rs

33° Cabalgata por las Sierras de Curamalal y 10° Cabalgata Provincial en Pigüé

Sábado 2, a las 9, en Ruta 33 KM 128,5, y domingo 3, a las 10, en el Monolito a la Primera Conscripción.

Sábado, a las 9; almuerzo en Cura Malal Chico, a las 12:30; recorrido por el cordón serrano, a las 13:30, regreso a las 19 y peña folclórica, a las 21. Domingo, izamiento de la bandera, a las 10; almuerzo en Cura Malal Chico, a las 12:30; último trayecto, a las 13:30 y desfile por Pigüé, a las 16:00. Actividad arancelada todo el fin de semana.

Más información: ww.instagram.com/turismosaavedrapigue/

4° Fiesta del Alfajor Regional en San Antonio de Areco

Sábado 2 y domingo 3, a las 10:00, en la plaza Ruiz de Arellano.

Feria de alfajores, taller de armado de alfajores y espectáculos musicales. Sábado, apertura y domingo, entrega de premios, corte de alfajor gigante y cierre con cumbia. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestaregionaldelalfajor/

San Antonio de Areco - alfajores - - rs

2° Fiesta de la Empanada Campera en Chascomús

Sábado 2, de 11:00 a 22:00, en el Centro Cultural Municipal Vieja Estación.

Elección de la mejor empanada campera del año. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismochascomus/?hl=es

1° Fiesta del Guiso Campero en Capitán Sarmiento

Domingo 1, a las 10, en el predio de los galpones ferroviarios.

Guisos tradicionales, locros, carbonadas, comidas de olla, menú infantil y elección del Maestro Guisero. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DXJvq95DvqO/

1° Fiesta de la Torta Frita y el Chocolate Caliente en Cazón, Saladillo

Sábado 2, a partir del mediodía y domingo 3, desde las 10, en el predio del ferrocarril.

Patio de comidas, espectáculos musicales, paseo de artesanías y emprendimientos. Domingo, concurso de torta fritas. Los ganadores recibirán premios en dinero. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/expo__arteysabores/

1° Fiesta Provincial de Artesanos en Tapalqué

Viernes 1 al domingo 3, desde las 12, en el Balneario Municipal.

Descripción: Muestra de artesanías y manualistas, espectáculos artísticos y puestos gastronómicos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DV83JIOESNE/ -

Isla Medieval en Tandil

Viernes 1 al domingo 3, de 11 a 22, en el Centro Náutico del Fuerte.

Combate medieval, mercadillo medieval, artistas, puestos gastronómicos y sorteos. Entrada general, 2.000 pesos.

Más información: www.instagram.com/p/DW91yIrllHH/

CLAROMECÓ TRES ARROYOS - Fungi - rs

Claromecó Fungi, partido de Tres Arroyos

Viernes 1 y domingo 3, de 13 a 19; sábado 2, de 9 a 19, en diferentes espacios de la ciudad.

Caminata de reconocimiento de hongos silvestres, experiencias interactivas con lupas y microscopios, talleres de cocina y feria fungi con productores locales. Actividades gratuitas y aranceladas.

Más información: www.instagram.com/claromeco.fungi/ -

Encuentro de Autos Clásicos en Puan

Domingo 3, a las 11, en la plaza Adolfo Alsina.

Vehículos históricos y de colección. Patio de comidas a cargo de instituciones locales y paseo de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismopuan

Encuentro de Cicloturismo en Indio Rico, Coronel Pringles

Viernes 1, a las 12, en el Hotel Celir.

Los competidores llegarán a Indio Rico luego de recorrer caminos rurales desde Coronel Pringles, 68 kilómetros; Coronel Dorrego, 64 kilómetros; y Tres Arroyos, 75 kilómetros. Actividad arancelada. Cupo limitado.

Más información: www.instagram.com/coronelpringlesturismo/

Neco Trail Run en Necochea

Domingo 3, a las 10, desde Balneario Kabryl, Parque Miguel Lillo.

Recorrido dentro del parque Miguel Lillio que llega hasta el predio eólico y al regreso se costea el mar. Distancias 20, 10 y 5 kilómetros. Actividad arancelada.

Inscripción: necotrail.cerokogroup.com.

4° Carrera Solidaria San José 8K en Huanguelén, Coronel Suárez

Domingo 3, a las 10, en Huanguelén.

A beneficio del Hospital Lucero del Alba con largada a las 10 la categoría infantil, y a las 10:30, los 4 y 8 kilómetros. Actividad arancelada.

Inscripción www.bahiacorre.com.ar.

1° Campeonato de Duatlón Provincial en Mechita, partido de Bragado

Domingo 3, a las 10:30, en el Club Social y Deportivo Mechita.

Distancias de 2,5, pedestrismo; 20, mountain bike y 2,5 kilómetros, pedestrismo. Categorías: dama, caballeros y mixtos (equipos). Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobragado

50° Exposición Rural, Industrial, Comercial y de Turismo en Tornquist

Viernes 1 al domingo 3, a partir de las 08, en la Asociación Rural de Tornquist.

Muestra comercial e industrial del sector agropecuario. Segundo concurso de terneros del sudoeste; 5° Expo Criollos; paseo de artesanías; emprendimientos; paseo de artesanos; espectáculos musicales y servicios de cantina. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/asoc.rural_tornquist/

12° Expo Miel Maipú

Sábado 2, de 8 a 18, en el Club Jorge Newbery.

Jornada que potencia la apicultura. Habrá expositores, conferencias, sorteos. Entrada arancelada: $1.000.

Más información: www.instagram.com/expomielmaipu/

Expo Cómics Banfield: mes de Star Wars, partido de Lomas de Zamora

Domingo 3, de 13 a 20, en las Plaza del Campeón, Maipú y Vergara.

Edición especial de Expo Cómics Banfield dedicada al universo de las historietas y saga galáctica en el mes de Star Wars. Recreacionismo galáctico, dibujantes y fanzines (llevate arte original), editoriales y esculturas, desfile cosplay (se puede participar caracterizado como tu héroe o villano favorito), concurso de dibujo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/expo.comics/

5° Expo Car Malvinas Argentinas

Domingo 3, desde las 16:00, cerca del Palacio Municipal, Pte. Perón 4276.

Muestra con más de 500 autos, simuladores de manejo, pista de autos eléctricos (scalextric), stands de concientización vial, feria gastronómica, espacios de emprendedores del rubro automotor, DJs, sorteos y premios. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/malvinas.expocar/

Fuente: Agencia DIB