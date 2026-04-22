Fin de semana en la Provincia con mucho deporte y el cumpleaños de Tres Arroyos

XVIII Fiesta Provincial del Carruaje en Brandsen
Domingo 26, a las 11, en distintos espacios físicos de la ciudad.
Trekking, ciclismo y más deporte. Safaris fotográficos y alfajores. Tradición y vida submarina. Todo en el fin de semana en que Tres Arroyos cumple 142 años.
Domingo 26, a las 11, en distintos espacios físicos de la ciudad.
Entrevero de tropillas, presentación de la banda del Regimiento de Infantería Mecanizada 7, paseo de artesanías, asador criollo, patio gastronómico y danzas populares. Entrada gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/ctcbrandsen/
Sábado 25 y domingo 26, de 11 a 19, en el Parque Ingeniero Hiriart.
Espectáculos en vivo, segundo concurso del mejor alfajor, productores alfajoreros y alfajor gigante, en un dulce fin de semana. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/turismolobos
Jueves 23 y viernes 24, en avenida Ituzaingó y Matheu.
Jueves, emprendimientos, puestos de comida y parque de diversiones. Viernes, a las 10, entrega floral y acto oficial en el escenario Juan Pesalaccia; a las 11:15, desfile cívico y desde las 20, espectáculos musicales. Entrada gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/turismo.tresarroyos/
Sábado 25, a partir de las 15, en av. Nuestra Señora de Luján y Dr. Real.
Conmemoración de la travesía del jinete Aimé Félix Tschiffely que unió Buenos Aires y Nueva York con los caballos Gato y Mancha. El recorrido comenzó el 23 de abril de 1925 y duró tres años. Ballets folclóricos y presentación de agrupaciones tradicionalistas de Jauregui, Cortinez, Carlos Keen, Olivera y Open Door. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan
Sábado 25, a las 16, en el Parque Lineal.
Evento recreativo para compartir en familia. Presencia del equipo de zoonosis con vacunación antirrábica, forrajes y veterinarias con sus productos. Actividad gratuita. Más información: https://www.instagram.com/municipio_de_pellegrini/
Sábado 25 y domingo 26, a partir de las 8, en el Club Villa del Parque.
Certamen que combina bosque y playa, en las distancias de 4, 8 y 16 kilómetros, con distintos grados de dificultad. Categorías individual, dúo, trío y kids. Actividad arancelada.
Más información: https://www.instagram.com/p/DWVC_iLFD84/?img_index=1
Domingo 26, a las 8, en el Parque de la Unidad Nacional.
Carrera en memoria, gratitud y respeto a aquellos que defendieron la patria con valor, en las distancias de 10 y 3 kilómetros; categoría kids, 1 kilómetro. Actividad gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/deportes_merlo/
Domingo 26, a las 8:00, en el Cerro El Triunfo.
Pruebas de Cross Country Olímpico (XCO), en la distancia de 5.000 metros con categorías desde los trece años. Actividad arancelada.
Más información: https://www.instagram.com/turismobalcarce/
Domingo 26, a las 10:30, desde la terminal de ómnibus..
Competencia en beneficio de la Casa del Niño, en las distancias de 5 kilómetros, competitiva y 3, participativa. Inscripción a través de https://docs.google.com/forms/d/18jLJMTCgFJY2SrIk2S28axr6UfzZ2EhubjB7-eBsY2A/viewform?hl=es-419&hl=es-419&edit_requested=true Actividad arancelada.
Domingo 26, a las 8:30, en el Complejo Polideportivo.
Recorridos desafiantes en entornos naturales. Inscripción arancelada.
Más información: https://www.deportesydesafios.com.ar/
Domingo 26, a las 9, en el Parque Municipal Independencia.
Recorridos por caminos rurales en distancias de 30 y 60 kilómetros. Cupos limitados. Inscripción en https://forms.gle/2jwrnZbyVvq1uKHH8. Actividad arancelada ($6.000).
Más información: https://www.instagram.com/ciclistas_en_movimiento/
Sábado 25, a las 19, en el Complejo Municipal Balneario El Paraíso.
Desafío nocturno que recorre circuitos de 3, 6 y 9 kilómetros. Inscripción gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/lapridadeportes/
Domingo 26, a las 9, desde la Plaza Mitre.
Se recomienda asistir con calzado adecuado, agua, vianda, abrigo y elementos personales necesarios para la actividad. Actividad gratuita. Confirmar participación antes del jueves 23 de abril para la confección del seguro.
Más información: https://www.instagram.com/turismoloberia/
Domingo 26, a las 11, desde la Base de Guardaparques.
Descripción: Recorrido por diversos senderos y atractivos, durante una hora y media. Actividad gratuita.
Más información: https://miramar.tur.ar/
Domingo 26, a las 8, en Campo Los Zorzales.
Propuesta de observación y fotografía, monte nativo, aves, fauna y Ría de Ajó. Almuerzo de campo. Actividad arancelada.
Más información: https://www.instagram.com/ecosdeltuyu/ "
De martes a jueves, de 10 a 19, en el Centro Provincial de las Artes del Teatro Argentino.
Muestra organizada en los ejes conocimiento científico, experiencia sensorial y talleres. Cuenta con un sector gráfico y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica. Entrada gratuita.
Más información: https://www.instagram.com/cienciapba/
Fuente: Agencia DIB