miércoles 22 de abril de 2026
22 de abril de 2026 - 08:30

Fin de semana en la Provincia con mucho deporte y el cumpleaños de Tres Arroyos

Trekking, ciclismo y más deporte. Safaris fotográficos y alfajores. Tradición y vida submarina. Todo en el fin de semana en que Tres Arroyos cumple 142 años.

Por Agencia DIB
A correr por las playas de Necochea, en un fin de semana deportivo.

A correr por las playas de Necochea, en un fin de semana deportivo.

@turismopba
Tres Arroyos estará de fiesta.

Tres Arroyos estará de fiesta.

@turismopba
General lavalle safari fotográfico
@turismopba

XVIII Fiesta Provincial del Carruaje en Brandsen

Domingo 26, a las 11, en distintos espacios físicos de la ciudad.

Más noticias
La Fiesta de la Comida al Disco en Monte es una de las opciones más sabrosas del fin de semana.

Fin de semana con comida al disco, cultura retro y cerveza artesanal
Trabajo con ecosondas para relevar la topografía de las canteras bonaerenses. 

Estudian las características de canteras abandonadas para evaluar la siembra de pejerreyes

Entrevero de tropillas, presentación de la banda del Regimiento de Infantería Mecanizada 7, paseo de artesanías, asador criollo, patio gastronómico y danzas populares. Entrada gratuita.

4º Fiesta del Alfajor: un Encuentro con el Sabor en Lobos

Sábado 25 y domingo 26, de 11 a 19, en el Parque Ingeniero Hiriart.

Espectáculos en vivo, segundo concurso del mejor alfajor, productores alfajoreros y alfajor gigante, en un dulce fin de semana. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismolobos

Tres Arroyos rs
Tres Arroyos estará de fiesta.

Tres Arroyos estará de fiesta.

142° Aniversario de Tres Arroyos

Jueves 23 y viernes 24, en avenida Ituzaingó y Matheu.

Jueves, emprendimientos, puestos de comida y parque de diversiones. Viernes, a las 10, entrega floral y acto oficial en el escenario Juan Pesalaccia; a las 11:15, desfile cívico y desde las 20, espectáculos musicales. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismo.tresarroyos/

Desfile del Caballo Criollo en Luján

Sábado 25, a partir de las 15, en av. Nuestra Señora de Luján y Dr. Real.

Conmemoración de la travesía del jinete Aimé Félix Tschiffely que unió Buenos Aires y Nueva York con los caballos Gato y Mancha. El recorrido comenzó el 23 de abril de 1925 y duró tres años. Ballets folclóricos y presentación de agrupaciones tradicionalistas de Jauregui, Cortinez, Carlos Keen, Olivera y Open Door. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan

Desfile Canino en Pellegrini

Sábado 25, a las 16, en el Parque Lineal.

Evento recreativo para compartir en familia. Presencia del equipo de zoonosis con vacunación antirrábica, forrajes y veterinarias con sus productos. Actividad gratuita. Más información: https://www.instagram.com/municipio_de_pellegrini/

Arena Race Trail Playero en Necochea

Sábado 25 y domingo 26, a partir de las 8, en el Club Villa del Parque.

Certamen que combina bosque y playa, en las distancias de 4, 8 y 16 kilómetros, con distintos grados de dificultad. Categorías individual, dúo, trío y kids. Actividad arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/p/DWVC_iLFD84/?img_index=1

Merlo corre por Malvinas

Domingo 26, a las 8, en el Parque de la Unidad Nacional.

Carrera en memoria, gratitud y respeto a aquellos que defendieron la patria con valor, en las distancias de 10 y 3 kilómetros; categoría kids, 1 kilómetro. Actividad gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/deportes_merlo/

Fecha 2: Bonaerense XCO en Balcarce

Domingo 26, a las 8:00, en el Cerro El Triunfo.

Pruebas de Cross Country Olímpico (XCO), en la distancia de 5.000 metros con categorías desde los trece años. Actividad arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/turismobalcarce/

Circuito Regional de Carreras de Calle, Trail y MTB en Castelli

Domingo 26, a las 10:30, desde la terminal de ómnibus..

Competencia en beneficio de la Casa del Niño, en las distancias de 5 kilómetros, competitiva y 3, participativa. Inscripción a través de https://docs.google.com/forms/d/18jLJMTCgFJY2SrIk2S28axr6UfzZ2EhubjB7-eBsY2A/viewform?hl=es-419&hl=es-419&edit_requested=true Actividad arancelada.

Rural Bike 6 Ciudades en Pellegrini

Domingo 26, a las 8:30, en el Complejo Polideportivo.

Recorridos desafiantes en entornos naturales. Inscripción arancelada.

Más información: https://www.deportesydesafios.com.ar/

Encuentro de Cicloturismo en Mercedes

Domingo 26, a las 9, en el Parque Municipal Independencia.

Recorridos por caminos rurales en distancias de 30 y 60 kilómetros. Cupos limitados. Inscripción en https://forms.gle/2jwrnZbyVvq1uKHH8. Actividad arancelada ($6.000).

Más información: https://www.instagram.com/ciclistas_en_movimiento/

Night Adventure en Laprida

Sábado 25, a las 19, en el Complejo Municipal Balneario El Paraíso.

Desafío nocturno que recorre circuitos de 3, 6 y 9 kilómetros. Inscripción gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/lapridadeportes/

Trekking por la sierra en Lobería

Domingo 26, a las 9, desde la Plaza Mitre.

Se recomienda asistir con calzado adecuado, agua, vianda, abrigo y elementos personales necesarios para la actividad. Actividad gratuita. Confirmar participación antes del jueves 23 de abril para la confección del seguro.

Más información: https://www.instagram.com/turismoloberia/

Bosque Vivero Dunícola de Miramar, partido de General Alvarado

Domingo 26, a las 11, desde la Base de Guardaparques.

Descripción: Recorrido por diversos senderos y atractivos, durante una hora y media. Actividad gratuita.

Más información: https://miramar.tur.ar/

Safari Fotográfico de Naturaleza en Las Parvas, partido de General Lavalle

General lavalle safari fotográfico

Domingo 26, a las 8, en Campo Los Zorzales.

Propuesta de observación y fotografía, monte nativo, aves, fauna y Ría de Ajó. Almuerzo de campo. Actividad arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/ecosdeltuyu/ "

Vidas submarinas: ciencia, arte y tecnología en La Plata

De martes a jueves, de 10 a 19, en el Centro Provincial de las Artes del Teatro Argentino.

Muestra organizada en los ejes conocimiento científico, experiencia sensorial y talleres. Cuenta con un sector gráfico y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/cienciapba/

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Fin de semana con comida al disco, cultura retro y cerveza artesanal

Estudian las características de canteras abandonadas para evaluar la siembra de pejerreyes

Argentina en el podio del Mundial de la Pizza por segundo año consecutivo: la magia de Ezequiel Ortigoza

Conciertos en la Basílica de Luján: experiencia sonora única, con orquestas y coros de toda la provincia

San Pedro: hallan muelas de un animal gigante similar al carpincho que habitó suelo bonaerense

La bióloga Cristina Damborenea, distinguida por participar de la misión "El fondo del mar"

Federico Chingotto, de Olavarría a la cima del pádel mundial

Menú bonaerense: desayuno con pan casero y mermelada

Trenque Lauquen: una charla de vestuario inspiró a vecinos a terminar la secundaria

A 40 años del sueño alfonsinista: trasladar la capital y unir CABA con el Conurbano

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Los planes sociales en la mira. 

Tras el fallo que frena eliminar los planes sociales, Nación hace otros recortes