Fin de semana en la Provincia con mucho deporte y el cumpleaños de Tres Arroyos

A correr por las playas de Necochea, en un fin de semana deportivo.

Domingo 26, a las 11, en distintos espacios físicos de la ciudad.

Estudian las características de canteras abandonadas para evaluar la siembra de pejerreyes

Fin de semana con comida al disco, cultura retro y cerveza artesanal

Entrevero de tropillas, presentación de la banda del Regimiento de Infantería Mecanizada 7, paseo de artesanías, asador criollo, patio gastronómico y danzas populares. Entrada gratuita.

Sábado 25 y domingo 26, de 11 a 19, en el Parque Ingeniero Hiriart.

Espectáculos en vivo, segundo concurso del mejor alfajor, productores alfajoreros y alfajor gigante, en un dulce fin de semana. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismolobos

Tres Arroyos rs Tres Arroyos estará de fiesta. @turismopba

142° Aniversario de Tres Arroyos

Jueves 23 y viernes 24, en avenida Ituzaingó y Matheu.

Jueves, emprendimientos, puestos de comida y parque de diversiones. Viernes, a las 10, entrega floral y acto oficial en el escenario Juan Pesalaccia; a las 11:15, desfile cívico y desde las 20, espectáculos musicales. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismo.tresarroyos/

Desfile del Caballo Criollo en Luján

Sábado 25, a partir de las 15, en av. Nuestra Señora de Luján y Dr. Real.

Conmemoración de la travesía del jinete Aimé Félix Tschiffely que unió Buenos Aires y Nueva York con los caballos Gato y Mancha. El recorrido comenzó el 23 de abril de 1925 y duró tres años. Ballets folclóricos y presentación de agrupaciones tradicionalistas de Jauregui, Cortinez, Carlos Keen, Olivera y Open Door. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan

Desfile Canino en Pellegrini

Sábado 25, a las 16, en el Parque Lineal.

Evento recreativo para compartir en familia. Presencia del equipo de zoonosis con vacunación antirrábica, forrajes y veterinarias con sus productos. Actividad gratuita. Más información: https://www.instagram.com/municipio_de_pellegrini/

Arena Race Trail Playero en Necochea

Sábado 25 y domingo 26, a partir de las 8, en el Club Villa del Parque.

Certamen que combina bosque y playa, en las distancias de 4, 8 y 16 kilómetros, con distintos grados de dificultad. Categorías individual, dúo, trío y kids. Actividad arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/p/DWVC_iLFD84/?img_index=1

Merlo corre por Malvinas

Domingo 26, a las 8, en el Parque de la Unidad Nacional.

Carrera en memoria, gratitud y respeto a aquellos que defendieron la patria con valor, en las distancias de 10 y 3 kilómetros; categoría kids, 1 kilómetro. Actividad gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/deportes_merlo/

Fecha 2: Bonaerense XCO en Balcarce

Domingo 26, a las 8:00, en el Cerro El Triunfo.

Pruebas de Cross Country Olímpico (XCO), en la distancia de 5.000 metros con categorías desde los trece años. Actividad arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/turismobalcarce/

Circuito Regional de Carreras de Calle, Trail y MTB en Castelli

Domingo 26, a las 10:30, desde la terminal de ómnibus..

Competencia en beneficio de la Casa del Niño, en las distancias de 5 kilómetros, competitiva y 3, participativa. Inscripción a través de https://docs.google.com/forms/d/18jLJMTCgFJY2SrIk2S28axr6UfzZ2EhubjB7-eBsY2A/viewform?hl=es-419&hl=es-419&edit_requested=true Actividad arancelada.

Rural Bike 6 Ciudades en Pellegrini

Domingo 26, a las 8:30, en el Complejo Polideportivo.

Recorridos desafiantes en entornos naturales. Inscripción arancelada.

Más información: https://www.deportesydesafios.com.ar/

Encuentro de Cicloturismo en Mercedes

Domingo 26, a las 9, en el Parque Municipal Independencia.

Recorridos por caminos rurales en distancias de 30 y 60 kilómetros. Cupos limitados. Inscripción en https://forms.gle/2jwrnZbyVvq1uKHH8. Actividad arancelada ($6.000).

Más información: https://www.instagram.com/ciclistas_en_movimiento/

Night Adventure en Laprida

Sábado 25, a las 19, en el Complejo Municipal Balneario El Paraíso.

Desafío nocturno que recorre circuitos de 3, 6 y 9 kilómetros. Inscripción gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/lapridadeportes/

Trekking por la sierra en Lobería

Domingo 26, a las 9, desde la Plaza Mitre.

Se recomienda asistir con calzado adecuado, agua, vianda, abrigo y elementos personales necesarios para la actividad. Actividad gratuita. Confirmar participación antes del jueves 23 de abril para la confección del seguro.

Más información: https://www.instagram.com/turismoloberia/

Bosque Vivero Dunícola de Miramar, partido de General Alvarado

Domingo 26, a las 11, desde la Base de Guardaparques.

Descripción: Recorrido por diversos senderos y atractivos, durante una hora y media. Actividad gratuita.

Más información: https://miramar.tur.ar/

Safari Fotográfico de Naturaleza en Las Parvas, partido de General Lavalle

General lavalle safari fotográfico @turismopba

Domingo 26, a las 8, en Campo Los Zorzales.

Propuesta de observación y fotografía, monte nativo, aves, fauna y Ría de Ajó. Almuerzo de campo. Actividad arancelada.

Más información: https://www.instagram.com/ecosdeltuyu/ "

Vidas submarinas: ciencia, arte y tecnología en La Plata

De martes a jueves, de 10 a 19, en el Centro Provincial de las Artes del Teatro Argentino.

Muestra organizada en los ejes conocimiento científico, experiencia sensorial y talleres. Cuenta con un sector gráfico y audiovisual, una fotogalería, una cabina inmersiva y una instalación escenográfica. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/cienciapba/

Fuente: Agencia DIB