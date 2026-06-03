Fin de semana con obras de Salamone, ferias del libro, miel y mucho deporte

Un fin de semana para conocer el palacio municipal de Rauch, obra de Francisco Salamone.

Viernes 5 al domingo 7, en distintos horarios y lugares de la ciudad.

Fin de semana: movimiento turístico tranquilo y con gastos moderados

Fin de semana con cine, tango, jazz, mitos, carreras y el cumpleaños de Chascomús

Especialistas, investigadores, arquitectos, fotógrafos, gestores culturales y vecinos, junto recorriendo la obra del arquitecto Francisco Salamone. Viernes, apertura del Archivo Histórico Municipal-Vieja Usina, Alem 155; Sábado 6, a las 13, inauguración de las actividades en el Palacio Municipal. Domingo 7, a las 9 salida de la travesía Salamónica en el Palacio Municipal. Actividad arancelada.

Sábado 6 y domingo 7, de 10:00 a 11:00, en el Club Ciudad de Campana

Editoriales, librerías, asociaciones literarias, escritores, lecturas y la presentación de los autores María O' Donnell, Daniel López Rossetti, Claudio Zuchovicki y Daniel Balmaceda. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/campanagov/

3º Encuentro Provincial de Escritores Ciudad de Las Flores

Sábado 6, a partir de las 15, en el Salón Rojo Municipal.

Presentaciones de libros, rondas de lectura, espacios de venta, charlas temáticas y espectáculo musical. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturalasflores/

Encuentro de Fans Mágico en Banfield, partido de Lomas de Zamora

Domingo 7, 13 a 20, en la Plaza del Campeón.

Descripción: Jornada dedicada por completo al universo de Harry Potter: arte, fanzines, coleccionismo y cultura pop. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturalomas/

Cumpleaños

150º Aniversario de General Cerri, partido de Bahía Blanca

Domingo 7, a partir de las 9.

Gran desfile gaucho por las calles de la localidad, jura de recados, entrega de premios, artesanías, feriantes y expositores. Entrada gratuita.

Más información: www.facebook.com/CETGralCerri

224º Aniversario de la Ciudad de Lobos

Domingo 7, a las 11, en la Plaza 1810.

Tradicional desfile de instituciones, organizaciones, clubes, asociaciones y ballets del partido. Además, habrá exposición de grandes empresas, PyMEs, productores, artesanos, espectáculos y propuestas gastronómicas con food trucks. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismolobos/-

139° Aniversario de la Estación Bavio, partido de Magdalena

Domingo 7, desde las 11, en la Posta Cultural y Museo Estación Bavio.

Festejos por un nuevo aniversario de la Estación y la llegada del tren. Música en vivo, ballets folklóricos, charla histórica sobre el ferrocarril y la fundación de los pueblos, buffet, cosas dulces y chocolate caliente. Feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/estacionbavio/

Fiesta Patronal de San Antonio de Padua 2026, partido de Merlo

Sábado 6 y domingo 7, desde las 13, frente a la iglesia San Antonio de Padua.

Gran encuentro anual del barrio con emprendedores, gastronomía y escuelas.

Más información: www.instagram.com/merlocultura/

Propuestas gastronómicas

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8º Fiesta Regional de la Torta Negra en General Lavalle

Sábado 6 y domingo 7, desde las 10, sobre la avenida Mitre.

Presencia de panaderías locales, en especial de la Panadería Del Pueblo, que dio origen a la festividad. Feria artesanal y paseo gastronómico. Espectáculos y circuitos guiados. Gran baile popular al cierre de la jornada. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidad_general_lavalle/?hl=es -

4º Fiesta del Pastelito en Gómez, partido de Brandsen

Domingo 7, a las 10, en el predio de la Estación de Gómez.

Artistas locales, puestos de artesanías, patio gastronómico, concurso al mejor pastelito y cierre con baile campero. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/gomezturismo/

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Paseo de la Miel en Florencio Varela

Sábado 6, de 10:00 a 18:00, en 25 de Mayo entre Chacabuco y Maipú

Venta de productos de colmenas locales y regionales, muestra del trabajo de productores apícolas, espectáculos artísticos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/industriafv/

Propuestas deportivas

8º Carrera Malvinas, Soberanía y Memoria en Almirante Brown

Domingo 7, a las 08, en el Polideportivo Rafael Calzada.

Carrera en las distancias de 7 y 3 kilómetros para adultos y

1 km infantil. Link de inscripción: https://zonacorredor.com.ar/evento/20. Actividad gratuita.

Duatlón Baradero en Ireneo Portela

Domingo 7, a las 08, en Ireneo Portela.

Competencia en las distancias Olímpico: Pedestrismo 5 km, Ciclismo 40 km, Pedestrismo 5 km; Sprint: Pedestrismo 5 km, Ciclismo 20 km, Pedestrismo 3km; Super Sprint Pedestrismo 3 km, Ciclismo 10 km, Pedestrismo 1km; Posta Sprint 2 participantes en distancia Sprint. Categorías: Masculina, Femenina y Mixta. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/grupot3/

Carrera de Calle en Chascomús

Domingo 7, a las 10, desde avenida Lastra y Alem.

Nueva fecha de las Carreras de Calle del Calendario Running 2026. Distancias de 5 y 10 kilómetros, para distintas categorías, en un circuito en la costanera. Actividad arancelada con inscripción previa.

Más información: www.instagram.com/chascomusdeportesok/

5° Rally Cross Miramar en General Alvarado

Domingo 7, a las 08, en el Predio Gauchos del Sur.

Nueva edición con las siguientes categorías: 50 km, de carácter competitivo, 30 km, promocionales y 10 km principiantes. Servicio de cantina. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/rallycrossmiramar/

Media Maratón SVC en San Vicente

Domingo 7, a las 09, en la Laguna San Vicente.

Carrera sobre asfalto con distancias de 21, 10 y 5 kilómetros. Cupos limitados. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/sanvicentemunicipio/

2° Campeonato Provincial de Duatlón en Los Toldos, General Viamonte

Domingo 7, a las 10:30 desde el CEF N° 94.

Segunda fecha del campeonato en las distancias de 2,5 run, 20km bike y 2,5 km de run. Actividad arancelada con inscripción previa.

Más información: www.instagram.com/deportesgralviamonte/

Campeonato Rural Bike 6 Ciudades en Guaminí

Domingo 7, a las 10, en el Balneario Lago del Monte.

Tercera fecha del campeonato en las distancias Cicloturista por entre 15 a 18 kilómetros; Promocional, 30 a 45 km. En las categorías competitivas será obligatorio un circuito de entre 50 a 60 kilómetros. Acreditaciones de 10 a 11:30; largada a las 12. Inscripción arancelada en: www.deportesydesafios.com.ar/pag.php?t=ev&e=717

Rural Bike en Laprida

Domingo 7, a las 11, desde el Club Juventud.

Primera fecha de las 3 competencias que se disputarán en Laprida y San Jorge, en las distancias de 30km de carácter promocional y 60km competitivo. Inscripciones en www.codigoaventura.com.ar/carreras/laprida_rural-bike/ficha_tecnica.htm. Actividad arancelada.

Gorina Corre Extreme Duatlón, partido de La Plata

Domingo 7, desde las 9, en el Predio de la Estación de Gorina.

En el aniversario de la localidad, se realiza este circuito que combina trail running, duatlón y MTB. Distancias Trail: 21K competitivos, 10K competitivos y 2K participativos. Duatlón Trail - MTB (Individual o en equipos): 5K running, 21K MTB y 5K running. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/p/DWXHRx0EX5M/

1º Navarro 360

Domingo 7, a las 7:30, en la Laguna de Navarro.

Con las distancias de 10 y 5 kilómetros. Carrera Kids (gratuita) competitiva y participativa. Actividad arancelada con inscripción previa (incluye kit con remera, golosinas, dorsal, chip, alfileres y seguro del corredor).

Más información: www.instagram.com/turismonavarro/

Fuente: Agencia DIB