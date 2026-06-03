Fin de semana con obras de Salamone, ferias del libro, miel y mucho deporte

Propuestas culturales
11° Encuentro Salamónico en Rauch
Viernes 5 al domingo 7, en distintos horarios y lugares de la ciudad.
En Rauch, un encuentro con Salamone todo el fin de semana; fans de Harry Potter en Banfield; libros en Campana y Las Flores; miel en Florencio Varela; y carreras en Baradero, Miramar, Guaminí, Chascomús, Navarro y Laprida.
Viernes 5 al domingo 7, en distintos horarios y lugares de la ciudad.
Especialistas, investigadores, arquitectos, fotógrafos, gestores culturales y vecinos, junto recorriendo la obra del arquitecto Francisco Salamone. Viernes, apertura del Archivo Histórico Municipal-Vieja Usina, Alem 155; Sábado 6, a las 13, inauguración de las actividades en el Palacio Municipal. Domingo 7, a las 9 salida de la travesía Salamónica en el Palacio Municipal. Actividad arancelada.
Más información: https://acortar.link/7LYCjj -
Sábado 6 y domingo 7, de 10:00 a 11:00, en el Club Ciudad de Campana
Editoriales, librerías, asociaciones literarias, escritores, lecturas y la presentación de los autores María O' Donnell, Daniel López Rossetti, Claudio Zuchovicki y Daniel Balmaceda. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/campanagov/
Sábado 6, a partir de las 15, en el Salón Rojo Municipal.
Presentaciones de libros, rondas de lectura, espacios de venta, charlas temáticas y espectáculo musical. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/culturalasflores/
Domingo 7, 13 a 20, en la Plaza del Campeón.
Descripción: Jornada dedicada por completo al universo de Harry Potter: arte, fanzines, coleccionismo y cultura pop. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/culturalomas/
Domingo 7, a partir de las 9.
Gran desfile gaucho por las calles de la localidad, jura de recados, entrega de premios, artesanías, feriantes y expositores. Entrada gratuita.
Más información: www.facebook.com/CETGralCerri
Domingo 7, a las 11, en la Plaza 1810.
Tradicional desfile de instituciones, organizaciones, clubes, asociaciones y ballets del partido. Además, habrá exposición de grandes empresas, PyMEs, productores, artesanos, espectáculos y propuestas gastronómicas con food trucks. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/turismolobos/-
Domingo 7, desde las 11, en la Posta Cultural y Museo Estación Bavio.
Festejos por un nuevo aniversario de la Estación y la llegada del tren. Música en vivo, ballets folklóricos, charla histórica sobre el ferrocarril y la fundación de los pueblos, buffet, cosas dulces y chocolate caliente. Feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/estacionbavio/
Sábado 6 y domingo 7, desde las 13, frente a la iglesia San Antonio de Padua.
Gran encuentro anual del barrio con emprendedores, gastronomía y escuelas.
Más información: www.instagram.com/merlocultura/
Sábado 6 y domingo 7, desde las 10, sobre la avenida Mitre.
Presencia de panaderías locales, en especial de la Panadería Del Pueblo, que dio origen a la festividad. Feria artesanal y paseo gastronómico. Espectáculos y circuitos guiados. Gran baile popular al cierre de la jornada. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/municipalidad_general_lavalle/?hl=es -
Domingo 7, a las 10, en el predio de la Estación de Gómez.
Artistas locales, puestos de artesanías, patio gastronómico, concurso al mejor pastelito y cierre con baile campero. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/gomezturismo/
Sábado 6, de 10:00 a 18:00, en 25 de Mayo entre Chacabuco y Maipú
Venta de productos de colmenas locales y regionales, muestra del trabajo de productores apícolas, espectáculos artísticos. Entrada gratuita.
Más información: www.instagram.com/industriafv/
Domingo 7, a las 08, en el Polideportivo Rafael Calzada.
Carrera en las distancias de 7 y 3 kilómetros para adultos y
1 km infantil. Link de inscripción: https://zonacorredor.com.ar/evento/20. Actividad gratuita.
Domingo 7, a las 08, en Ireneo Portela.
Competencia en las distancias Olímpico: Pedestrismo 5 km, Ciclismo 40 km, Pedestrismo 5 km; Sprint: Pedestrismo 5 km, Ciclismo 20 km, Pedestrismo 3km; Super Sprint Pedestrismo 3 km, Ciclismo 10 km, Pedestrismo 1km; Posta Sprint 2 participantes en distancia Sprint. Categorías: Masculina, Femenina y Mixta. Inscripción arancelada.
Más información: www.instagram.com/grupot3/
Domingo 7, a las 10, desde avenida Lastra y Alem.
Nueva fecha de las Carreras de Calle del Calendario Running 2026. Distancias de 5 y 10 kilómetros, para distintas categorías, en un circuito en la costanera. Actividad arancelada con inscripción previa.
Más información: www.instagram.com/chascomusdeportesok/
Domingo 7, a las 08, en el Predio Gauchos del Sur.
Nueva edición con las siguientes categorías: 50 km, de carácter competitivo, 30 km, promocionales y 10 km principiantes. Servicio de cantina. Actividad arancelada.
Más información: www.instagram.com/rallycrossmiramar/
Domingo 7, a las 09, en la Laguna San Vicente.
Carrera sobre asfalto con distancias de 21, 10 y 5 kilómetros. Cupos limitados. Actividad arancelada.
Más información: www.instagram.com/sanvicentemunicipio/
Domingo 7, a las 10:30 desde el CEF N° 94.
Segunda fecha del campeonato en las distancias de 2,5 run, 20km bike y 2,5 km de run. Actividad arancelada con inscripción previa.
Más información: www.instagram.com/deportesgralviamonte/
Domingo 7, a las 10, en el Balneario Lago del Monte.
Tercera fecha del campeonato en las distancias Cicloturista por entre 15 a 18 kilómetros; Promocional, 30 a 45 km. En las categorías competitivas será obligatorio un circuito de entre 50 a 60 kilómetros. Acreditaciones de 10 a 11:30; largada a las 12. Inscripción arancelada en: www.deportesydesafios.com.ar/pag.php?t=ev&e=717
Domingo 7, a las 11, desde el Club Juventud.
Primera fecha de las 3 competencias que se disputarán en Laprida y San Jorge, en las distancias de 30km de carácter promocional y 60km competitivo. Inscripciones en www.codigoaventura.com.ar/carreras/laprida_rural-bike/ficha_tecnica.htm. Actividad arancelada.
Domingo 7, desde las 9, en el Predio de la Estación de Gorina.
En el aniversario de la localidad, se realiza este circuito que combina trail running, duatlón y MTB. Distancias Trail: 21K competitivos, 10K competitivos y 2K participativos. Duatlón Trail - MTB (Individual o en equipos): 5K running, 21K MTB y 5K running. Actividad arancelada.
Más información: www.instagram.com/p/DWXHRx0EX5M/
Domingo 7, a las 7:30, en la Laguna de Navarro.
Con las distancias de 10 y 5 kilómetros. Carrera Kids (gratuita) competitiva y participativa. Actividad arancelada con inscripción previa (incluye kit con remera, golosinas, dorsal, chip, alfileres y seguro del corredor).
Más información: www.instagram.com/turismonavarro/
Fuente: Agencia DIB