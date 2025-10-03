Reserva Natural Mar Chiquita, la única albufera de la Argentina

La Reserva Natural y Refugio de Vida Silvestre de Mar Chiquita es un sitio de gran importancia ecológica en Argentina . Es conocida principalmente por ser la única albufera (laguna costera conectada al océano) del país y una de las pocas en el mundo.

Además conserva uno de los ambientes más especiales de la provincia. Diferentes tipos de aves llegan año tras año y se suman a un entorno que reúne peces y mamíferos, mar y playa, dunas y pastizales.

Está situada en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, específicamente en el partido de Mar Chiquita, entre Mar del Plata y Villa Gesell y se extiende a lo largo de 30 kilómetros de playa y tiene una superficie de más de 8000 hectáreas. Ha sido reconocida por la UNESCO como la Reserva de Biósfera Parque Atlántico Mar Chiquita.

Fauna y flora en la Reserva

El área protege tres ambientes principales: la albufera, el pastizal pampeano costero y el cordón medanoso.

* La albufera es una laguna costera única en Argentina, dispuesta paralela al mar y separada del océano por un amplio cordón de médanos, con una única boca que permite el ingreso de agua salada y la entrada de agua dulce de arroyos y canales, creando un gradiente de salinidad único.

Mar Chiquita 2

Es un sitio de relevancia global, incluido en la Red Hemisférica de Reservas para Aves Playeras, y es un punto clave para aves migratorias como el playero rojizo (Calidris canutus), la becasa de mar (Limosa haemastica), y el chorlito pecho canela (Charadrius modestus). con su combinación de aguas saladas y salobres, sustenta una gran variedad de aves, incluyendo garzas, espátulas rosadas, cigüeñas, chiflones, biguaes y patos.Por otra parte, ese ambiente estuarial (la desembocadura) alberga una rica fauna de especies marinas y de agua dulce.

Entre los peces destacan el pejerrey, la corvina, el lenguado y la lisa, y entre los invertebrados se encuentran bivalvos, poliquetos y varias especies de cangrejos, como el cangrejo violinista, el cangrejo cavador y el cangrejo de las rocas.

Mar Chiquita 7 resize

*El pastizal pampeano costero está compuesto por pajonales y pastizales, incluyendo marismas, cortaderales, praderas saladas y flechillares. Ofrece un hábitat para animales como el zorro gris, la mulita, el tuco tuco, el carpincho, el coipo, el gato montés y la comadreja colorada, así como una rica avifauna de pastizal, incluyendo el ñandú, el pico de plata, el gavilán, el chorlo pampa, el chajá, y el espartillero.

Mar Chiquita 8

* El cordón medanoso, con sus 30 kilómetros de longitud y hasta 30 metros de altura, es la única porción de la costa bonaerense que preserva médanos totalmente vírgenes, actuando como una barrera contra la erosión marina y como reservorio de agua dulce.

Los médanos son el hábitat de la lagartija de las dunas, una especie vulnerable a nivel nacional y en peligro a nivel global, además de ser un Monumento Natural de la provincia de Buenos Aires. Las playas marinas también son utilizadas por mamíferos como los lobos y elefantes marinos durante sus migraciones.

Mar Chiquita 4 re size

¿Qué hacer en la Reserva Natural?

El Centro de Atención al Visitante y el Puesto de Guardaparques reciben instituciones de educación formal y no formal durante todo el año, ofreciendo oportunidades educativas y de sensibilización sobre la importancia de la conservación.

El acceso al público en general se realiza en el kilómetro 483 de la Ruta Provincial N°11, ingresando al Balneario Parque Mar Chiquita. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de caminatas hasta la Boca de la Albufera, avistaje y fotografía de aves, y algunas zonas aledañas habilitadas para realizar deportes acuáticos amigables con el ambiente como el kayakismo, y recreación en la ribera del cuerpo de agua.

Además, el ambiente tranquilo y la ausencia de contaminación lumínica hacen de Mar Chiquita un lugar ideal para la observación astronómica, ofreciendo vistas espectaculares del cielo nocturno.

Visitas: lunes a viernes de 9,30 a 16. Sábados y domingos, de 9 a 16.

Más información: @reservanaturalmarchiquita