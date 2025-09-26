Áreas Naturales Protegidas bonaerenses: Laguna Salada Grande

La Reserva Natural Laguna Salada Grande es una de las más importantes por su extensión, valores biológicos e historia. Se creó a mediados del siglo pasado, gracias a un Decreto Provincial que estableció una Reserva Forestal en los talares de Madariaga, sobre la orilla de la Laguna La Salada Grande.

Tiene una superficie de 6040 hectáreas de las cuales 5000 corresponden a la laguna propiamente dicha. En su mayoría está en el partido de General Madariaga y tiene entradas por las rutas provinciales 11 y 74. Como todas las áreas protegidas dependen del Ministerio de Ambiente bonaerense.

Los bosques espinosos de tala dominan las dunas arcillosas, mientras que la llanura de mareas relictual y las depresiones interdunas contienen un mosaico de humedales, lagunas y praderas. Es un sistema de humedales complejo, que incluye la laguna principal y una extensa zona de bañados y pastizales inundables. Forma parte de la cuenca del Río Salado.

Biodiversidad

El área protegida preserva uno de los talares más australes de la provincia de Buenos Aires. El tala (Celtis tala) es una especie nativa que domina el ecosistema. También se pueden encontrar otras especies como el ombú, la paja brava y diversas plantas acuáticas.

Es un hábitat crucial para una gran variedad de aves, tanto residentes como migratorias. Se han registrado más de 120 especies, incluyendo flamencos australes, cisnes de cuello negro y garzas. También habitan mamíferos como coipos, carpinchos y zorros grises. La laguna es conocida por la abundancia de peces, especialmente el pejerrey, lo que la convierte en un destino popular para la pesca deportiva.

Para recorrer la reserva Laguna Salada Grande

Se destacan dos senderos de dificultad baja: el Mirador La Barranca y El Carpincho.

El Carpincho ofrece una interacción entre el paisaje del Bosque del Espinal, la Pampa Seca y la Laguna Salada Grande, ideal para la observación de flora y fauna, especialmente aves migratorias durante el verano. Este sendero tiene una longitud de 800 metros y cuenta con paradas para descansar y contemplar el entorno.

El Mirador La Barranca brinda una vista panorámica de la Laguna Salada Grande, permitiendo apreciar la biodiversidad de la laguna abierta y los pajonales. Este mirador tiene un sendero de 50 metros.

Los senderos están abiertos al público los sábados, domingos y feriados, con horarios de invierno de 10 a 17 hs. y de verano de 12 a 19 hs. La reserva cuenta con servicios de guardaparques y recomendaciones específicas para el senderismo y avistaje de fauna silvestre, aunque no dispone aún de instalaciones de baño ni señal telefónica.

En la Laguna Salada Grande, es muy importante la abundancia de pejerrey, siendo uno de los mejores pesqueros del país.

Recomendaciones para visitar un área protegida

* Circula solo por los senderos delimitados.

* No extraigas, cortes ni dañes las plantas.

* No hay que molestar a los animales.

* Respetá y no ingreses a edificios abandonados.

* Realiza fogatas solo en áreas habilitadas dentro del camping.

* No uses fuegos artificiales.

* No utilices dispositivos que generen ruidos altos.

* Dejá las rocas, plantas y otros objetos naturales en su lugar; cada elemento cumple una función en el ecosistema.

* Llevá una bolsa para los residuos que generes y recogé aquellos que otros hayan dejado.

* Fumá solo en lugares seguros y llevá las colillas o filtros con vos hasta encontrar un lugar adecuado para desecharlos.

* No usar drones

Información clave

* Los ingresos están en los kilómetros 11 y 21 de la ruta provincial 11 y 385 de la Ruta 74

*Los fines de semana y feriados está abierta de 10 a 17. Durante el invierno y el verano, de 12 a 19.

* Hay sector de camping, parrillas, juegos para niños, proveeduría y alquiler de "dormis". Además a pocos kilómetros están las ciudades de Madariaga y Pinamar.

Más información en @msalada y FB reservanaturalsaladagrande@