Menú bonaerense: empanadas de carne cortada a cuchillo

Las empanadas tienen más de 4 mil años de historia, tantas variedades como provincias, colectividades o familias, y según estimaciones, en el país se elaboran unos 7 millones por día . Según la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce), el ranking de gustos lo encabezan las de carne vacuna (sumando “suaves” y “picantes”).

Y si de carne somos, que sea cortada a cuchillo, como la que nos propone Juan Braceli (en YouTube @cocinerosarg) en Menú bonaerense .

Las empanadas son tan antiguas que resulta casi imposible intentar hacer un rastreo minucioso de su origen. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que los primeros registros se encontrarían en Persia, unos dos mil años antes de Cristo . Según relatan, ya en aquella época, las poblaciones trashumantes —que decidieron envolver rellenos en pastas hechas con diferentes granos— descubrieron que se trataba de una comida completa, fácil de transportar y de comer, ideal para los viajes largos por el desierto.

En la actualidad, se podría afirmar que esas mismas características descubiertas hace tanto tiempo han convertido a las empanadas en una de las comidas más populares del país, al punto de llegar a ser uno de los alimentos declarados como Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico, junto con el asado y el dulce de leche.

Empanadas 07 rs

Cuentan que las empanadas arribaron al territorio rioplatense durante la época de la Colonia, de la mano de los españoles, y que ya en 1810 los vendedores callejeros las ofrecían en las plazas durante las celebraciones. Con el paso del tiempo, las distintas regiones de la Argentina adaptaron la receta a sus productos típicos y al gusto de su población.

Por tal motivo, hoy es posible encontrar empanadas fritas o al horno; con pasas, aceitunas o papa; de carne picada o cortada a cuchillo; picantes o dulzonas.

Las empanadas bonaerenses

En comparación con las de otras provincias argentinas, son grandes y de rellenos variados. Entre los sabores más típicos se encuentran las de carne picada (con huevo duro, aceitunas y condimentos varios), pollo, humita, jamón y queso y queso y cebolla. Claro que en el Delta sobresalen las de pescado de río, o en la costa atlántica, de mariscos o peces de mar.

A festejar con empanadas

Empanadas-04 rs

Tan extendido es su consumo en la provincia que en diferentes localidades se celebran anualmente fiestas en su honor, y demás está decir que están presentes en cuanto festejo, feria y encuentro que se realice en cualquier ámbito, ya sea público o privado.

Las principales festividades bonaerenses con la empanada como protagonista son: la Fiesta del Locro y la Empanada (Baradero); la Fiesta Provincial de la Empanada (Chacbuco); la Fiesta de la Empanada Costera (Mar Chiquita); la Fiesta de la Empanada (Navarro); la Fiesta de la Empanada (9 de Julio); la Festival de la Empanada Sierrabayense (Olavarría); la Fiesta del Pueblo y la Empanada Rodriguense (General Rodríguez); la Fiesta de la Empanada (Roque Pérez); y la Fiesta de la Empanada Criolla Arequera (San Antonio de Areco).

Ingredientes para 36 empanadas de carne cortada a cuchillo

Empanadas 02 rs

Para la masa

1 kg de harina

200 g de grasa

400 ml de agua tibia

sal c/n

Para el relleno

1 1⁄2 kg roast-beef o bola de lomo, en cubos de 1⁄2

x 1⁄2 cm

1 kg de cebollas picadas

6 huevos duros

400 g de cebollas de verdeo cortada en rueditas finas

1⁄2 taza grande de caldo

3 cdas. de pimentón dulce

1 cda. de ají molido

1 cda. de comino (opcional)

sal c/n

Empanadas 05 rs

Pasos a seguir

Para la masa

Mezclar todos los ingredientes y amasar hasta que quede lisa.

Hacer bollos de 4 cm de diámetro y dejarlos descansar, bien tapados, en la heladera.

Estirar los bollos de forma redonda de 2 mm de espesor.

Para el relleno

Saltear la cebolla y la parte blanca de la cebolla de verdeo en aceite hasta que tome un leve color dorado.

Agregar la carne y cocinar hasta que cambie de color y se ponga más pálida.

Agregar los condimentos y el caldo.

Cocinar 5 minutos hasta lograr un relleno bien húmedo.

Colocar en un recipiente tipo asadera y dejar enfriar bien en la heladera.

Antes del armado, sumar los huevos duros picados y la parte verde de la cebolla de verdeo cortada en ruedas finas.

Armado y cocción

Rellenar los discos, cerrar y hacer repulgues.

Cocinar en horno máximo en placa apenas enharinada o aceitada, o freír en abundante aceite o grasa.

Fuente: Agencia DIB

