Agostina Hein: la campeona mundial juvenil también logra medallas en mayores

En el Tyr Pro Series de los Estados Unidos, Agostina Hein logró tres medallas en natación, una de plata y dos de bronce. Compitió con las mejores del mundo.

Agostina Hein no se detiene y sigue sumando medallas.

Después de un 2025 espectacular en el que se consagró campeona mundial juvenil de natación en los 400 metros combinados, Agostina Hein(17) logró tres medallas en el Tyr Pro Series, en la ciudad de Westmont, Illinois, Estados Unidos, enfrentando a los mejores del planeta.

La joven nacida en Campana y que entrena en Zárate, a lo largo de la competencia logró la medalla de plata en los 400 metros combinados -su especialidad- y en el fin de semana sumó dos preseas de bronce en 400 metros libres y en 200 combinados.

De Campana al mundo y más allá

El jueves, en la prueba de los 400 metros combinados, Hein marcó un tiempo de 4m38.84s y terminó segunda, por detrás de la estadounidense, Regan Smith (4m35.79s), siete veces medallista olímpica en Tokio 2020 y París 2024. Detrás de ella llegó la loca, Emma Weyant, bronce en los últimos Juegos Olímpicos.

El fin de semana, en los 400 libres, Agostina subió al tercer escalón del podio escoltando a la legendaria nadadora estadounidense Katie Ledecky (4 Juegos Olímpicos, 14 medallas, 9 doradas) y la brasileña Maria Fernanda Costa.

Por último, en los 200 combinados, alcanzó el bronce detrás de la canadiense Summer McIntosh (tres oros olímpicos, dos Juegos y récord mundial de la especialidad) y la local Phoebe Bacon (2:12.24).

Recordemos que la joven que cumplirá 18 años en abril, en el 2025 no sólo fue campeona mundial juvenil en Rumania, sino que también obtuvo ocho medallas (tres de oro) en los Juegos Panamericanos Junior, en Asunción.

