Áreas Naturales Protegidas bonaerenses: la isla Martín García

En la provincia de Buenos Aires, más de 1.600.000 hectáreas son Áreas Naturales Protegidas que dependen del Ministerio de Ambiente bonaerense. A través del turismo sustentable, estos espacios son parte de nuestro patrimonio histórico, natural y cultural que vale la pena conocer.

Estas áreas desempeñan funciones esenciales como la conservación de humedales (amortiguan inundaciones y sequías); ser r eservorio de agua ; mitigan el cambio climático ; son refugio de biodiversidad que albergan flora y fauna en peligro de extinción; fomentan economías regionales y generan empleo; tienen un valor científico ; y consisten en espacios de recreación .

La Reserva Natural y Refugio de Vida Silvestre Isla Martín García fue descubierta por Juan Díaz de Solís en 1516 y debe su nombre al despensero de la flota de tres naves. Martín García, quien se encargaba de la despensa del barco, falleció a bordo y fue enterrado en la isla.

Con una superficie de 200 hectáreas -en constante ascenso por la sedimentación fluvial- y una altura de 27 metros sobre el nivel del mar, la isla alberga una población estable de poco más de 100 personas. Por sus calles no circulan autos.

Ubicada en la confluencia de los ríos Uruguay y Paraná con el Río de la Plata, esta isla se distingue por su origen geológico como un afloramiento rocoso del cratón del Río de la Plata, a diferencia de las islas del delta paranaense, que son de origen aluvional.

Martí García 7

A lo largo de los años, Martín García ha sido testigo de numerosos hechos históricos, como la utilización de su cárcel para confinar figuras políticas como Hipólito Yrigoyen, Marcelo Torcuato de Alvear y Juan Domingo Perón. Conserva estructuras históricas como el presidio y el teatro, lo que la convierte en un sitio de gran interés tanto natural como cultural.

Argirópolis, el sueño de Sarmiento

El nombre "Argirópolis" se refiere a un proyecto utópico concebido por Domingo Faustino Sarmiento en su libro de 1850, "Argirópolis o la capital de los estados confederados del Río de la Plata", quien soñaba con una unión regional, 135 años antes de la creación del Mercosur.

En esta obra, Sarmiento propone la creación de una nueva capital para una confederación de los países de la cuenca del Río de la Plata, que incluiría a Argentina, Uruguay y Paraguay. La ubicación elegida para esta ciudad ideal, a la que llamó "Argiropolis" (Ciudad del Plata), era la Isla Martín García.

Biodiversidad a 60 kilómetros de CABA

Martín García 6

Martín García es un auténtico refugio de biodiversidad, con juncales, matorrales ribereños, bosques ribereños, selvas, espinales, pastizales, pajonales, céspedes ribereños y arenales. La flora reúne más de 800 especies vegetales, entre las que se destacan el coronillo, ceibo, espinillo, tala, higuerón, sombra de toro, curupí y anacahuita.

En cuanto a la fauna, la isla alberga una gran variedad de reptiles como el lagarto overo (Salvator merianae), considerado el referente de la fauna nativa, y otros animales como el coipo, carpincho, zorro del monte y ciervo de los pantanos. Además, es hogar de más de 250 especies de aves, lo que representa un cuarto de las especies aviares del país, incluyendo garzas, patos, caracoleros, pollonas de agua, federales, verdones y varias especies de picaflor. La mariposa Bandera Argentina (Morpho epistrophus argentinus) es una de las joyas del territorio.

Mariposa Bandera Argentina

La riqueza de la flora y fauna de la isla se debe en parte a su ubicación en el medio del Río de la Plata, que permite la llegada de semillas y especies transportadas por el agua.

Para conocer Martín García

Martín García 1

Los senderos naturales permiten la observación de fauna y flora en su hábitat natural, con la posibilidad de encontrar tortugas acuáticas, carpinchos y, en temporada, lagartos overos. Los visitantes pueden explorar los diversos ecosistemas de la isla, desde los juncales y pajonales hasta los bosques y selvas, disfrutando de los colores y aromas que varían según la estación del año.

Además de sus atractivos naturales, la isla cuenta con importantes sitios históricos como el Museo Histórico y el Presidio, cuyas ruinas, junto con el teatro y otros espacios, son testimonio de su pasado.

La ausencia de vehículos y sonidos urbanos permite una experiencia tranquila y relajante, ideal para quienes buscan desconectar y disfrutar de la naturaleza. La poca contaminación lumínica de la isla ofrece una vista espectacular de la luna y las estrellas por la noche.

Cómo llegar a Martín García

Martín García 2

La forma más común es tomar un ferry desde la Estación Fluvial de Tigre. El viaje en ferry suele durar unas 2-3 horas. También hay opciones de excursiones de un día completo que incluyen el pasaje en barco, visitas guiadas en la isla y almuerzo. Algunas compañías de turismo también ofrecen salidas desde Puerto Madero.

La única frontera seca entre Argentina y Uruguay

Entre las islas Martín García y la uruguaya Timoteo Domínguez hay un pequeño tramo que las une debido a la sedimentación natural en la década del 1980. Este límite -la única frontera terrestre entre los dos países- fue demarcado oficialmente mediante un acuerdo en 1988.

La isla Timoteo Domínguez -se llama así en memoria de militar uruguayo que se desempeñó como comandante interino de la Isla Martín García en 1852- no cuenta con población permanente y tiene una superficie de 200 hectáreas.