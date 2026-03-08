Luján: las mujeres que se ganaron su lugar en el cuerpo de bomberos

Desde 2021, cuando se abrió el primer curso de ingreso en Luján con mujeres aspirantes, la presencia femenina comenzó a consolidarse en el cuerpo activo. Entre ellas estuvo Agustina Pacheco , quien se recibió en marzo de 2022 y hoy forma parte del cuartel de los Bomberos Voluntarios local.

De Luján a España: Felipe VI y el intendente Boto, a un siglo del vuelo del Plus Ultra

En charla con la periodista Brisa Papeschi Marrafino de El Civismo , ella sostiene que el camino se construye “de a poco”, entre capacitación, esfuerzo y convicción, y que la vocación es el motor que permite sostener los sacrificios que implica llevar el uniforme dentro y fuera del cuartel de bomberos.

La formación para ingresar al cuerpo tiene una duración de un año . Durante ese período, las candidatas atraviesan una preparación integral que combina contenidos teóricos y prácticos. En esa etapa son considerados aspirantes y, una vez finalizado el proceso y aprobadas las instancias correspondientes, pasan a integrar formalmente el cuerpo como bomberos. La capacitación se desarrolla en el Cuartel Central y en los dos destacamentos, e incluye desde el estudio de reglamentos internos hasta maniobras de socorrismo, técnicas de combate de incendios y rescate vehicular, entre otras intervenciones fundamentales para el servicio.

Agustina Pacheco explica que las mujeres se desempeñan en las mismas áreas que sus compañeros. “Como bomberas tenemos que ser capaces de poder trabajar en cualquier área” . Con el tiempo, cada integrante puede especializarse según sus intereses y aptitudes. Ella eligió el departamento de Incendio, aunque destaca que el cuartel brinda capacitaciones mensuales y la posibilidad de profundizar en distintas ramas operativas.

En Luján, cada días son más

La evolución de la participación femenina fue en constante crecimiento. Antes del primer curso local había una sola bombera en el cuerpo con varios años de experiencia en otro cuartel. A partir de la apertura del primer curso en Luján todo cambió. De la primera camada egresaron cinco mujeres bomberas en marzo de 2022, entre ellas Agustina Pacheco.

El año pasado, además, una nueva promoción se sumó al cuerpo. “De a poco vamos ganando lugar, solo falta tiempo y ganas”, afirma. Y subraya que no se trata de un techo imposible de atravesar: en otros cuarteles del país ya hay mujeres que hicieron carrera e incluso ocupan cargos de jefatura.

Respecto a los desafíos, Agustina sostiene que, en su experiencia, las limitaciones no pasan tanto por el género sino por la contextura física. “Muchas veces me encontré haciendo cosas que mis compañeros no podían y viceversa”. Aunque reconoce que a veces hay que aprender a plantarse porque no todos miran de la misma manera a una mujer, asegura que “con tiempo, ganas y personalidad te terminás ganando el lugar”. En la formación, subraya, las exigencias son las mismas para todos.

La vocación aparece como el eje central. “Si no amás ser bombero no podés pertenecer a la institución”, dice, consciente de los sacrificios que implica: guardias, salidas sin dormir, tiempo restado a la familia.

bomberas de Luján 2 rs Juntas y a la par, las bomberas de Luján supieron ganarse su lugar. El Civismo

Entre las anécdotas que la marcaron, recuerda grandes accidentes e incendios que dejan huella y obligan a replantearse qué podría haberse hecho mejor. Sin embargo, elige quedarse con los gestos luminosos. “Yo trato de quedarme con esas pequeñas cosas buenas que pasan, como cuando vas a buscar a una nena y no puede creer que esté yendo una mujer y es bombera, sus ojos brillan”. Para ella, esa escena es profundamente simbólica. “Tuve la suerte de que mis viejos me criaron para que haga lo que quiera y me esfuerce y que nadie me diga que no puedo”, reflexiona, consciente de que no todas crecen con ese respaldo. Ver a otra mujer en acción, asegura, puede abrir horizontes: cuando alguien se ve reflejado, entiende que también puede ser lo que se proponga.

En el Día de la Mujer, su mensaje apunta a romper barreras internas y externas. “Siempre se van a cruzar en el camino con personas que digan ‘eso es mucho para vos, no vas a poder’, pero eso habla más de los miedos que tiene el que te lo está diciendo”, enfatiza Pacheco.

Hay equipo

Estas son las mujeres del cuerpo de Bomberos, orgullo de Luján:

Silvina Hildman, Agustina Pacheco, Brisa Pacheco, Sandra Marín, Noelia Salas, Valentina Cerruti, Carolina López, Yamila Astune, Natasha Argüello, Yésica Moreira, Antonella Ithurrart, Flavia Benvenutto y Sofía Alanís.

Fuente: Agencia DIB