Áreas Naturales Protegidas bonaerenses: el Parque Provincial Ernesto Tornquist

La iguana de cobre habita en las Sierras de la Ventana.

Creada en 1937, es la primera de las Áreas Naturales Protegidas de la Provincia de Buenos Aires y tiene una superficie de más de 6.700 hectáreas. Se encuentra sobre la Ruta Provincial 76, cerca de las localidades de Villa Ventana y Sierra de la Ventana , con ingresos por los kilómetros 222 y 226.

Tiene dos bases principales: la del Cerro Ventana y la del Cerro Bahía Blanca. El primero de los cerros se eleva a 1.134 metros sobre el nivel del mar y ha sido declarado Monumento Natural .

Ubicada en las Sierras Australes, también conocidas como el Sistema de Ventania, la Reserva Natural Parque Provincial Ernesto Tornquist -que depende del Ministerio de Ambiente bonaerense- tiene como principal objetivo conservar el pastizal serrano pampeano, una formación vegetal única que alberga más de 400 especies de plantas.

También protege más de 40 especies endémicas, incluyendo el llantén plateado y la iguana de cobre, así como importantes recursos geológicos, como los plegamientos y cuencas hidrográficas que dan origen a ríos y arroyos vitales para la región. Además, el parque conserva manifestaciones culturales prehispánicas , como pinturas rupestres de más de 1.600 años de antigüedad.

Entre la fauna del parque se encuentran más de 200 especies de aves, como el águila mora y la loica, y mamíferos como el zorro gris, el zorrino y el puma. Las sierras del parque crean ambientes aislados con distintas condiciones de luz y suelo, lo que ha permitido la evolución de especies exclusivas de esta región, como los ya mencionados el llantén plateado y la iguana de cobre, ambas protegidas dentro del parque.

Qué hacer en esta reserva natural

El Parque Provincial Ernesto Tornquist -en memoria del empresario, banquero y filántropo que murió en 1908- ofrece una variedad de actividades para los visitantes, que incluyen tanto recorridos autoguiados como guiados.

Entre las opciones disponibles en la Base del Cerro de la Ventana se encuentran el ascenso al Monumento Natural Cerro de la Ventana -un recorrido exigente de seis horas de duración-, y senderos como los Piletones Naturales y la Garganta Olvidada, de esfuerzo moderado a alto.

cerro ventana El famoso Hueco de la Ventana.

El Cerro Ventana es el principal atractivo del parque, famoso por su característica formación rocosa con una abertura natural, conocida como el "hueco". La caminata hasta la cima es una de las más populares, aunque requiere un esfuerzo físico considerable.

La Garganta del Diablo es otro de los sitios más visitados. Un sendero lleva a una cascada y una imponente formación rocosa. También se pueden realizar caminatas en el Jardín Botánico Pillahuinco, con una visita guiada gratuita los fines de semana.

Consejos para visitar el parque

Hay senderos guiados y autoguiados de diferentes niveles de dificultad, ideales para el senderismo y el trekking. Las caminatas varían en duración desde 1 hora hasta 6 horas.

El parque está a 100 kilómetros de Bahía Blanca, 490 de Mar del Plata, 550 de La Plata y 560 de CABA.

Es obligatorio registrarse al ingresar y egresar de los senderos. Se recomienda llevar calzado adecuado (cerrado y con suela adherente), suficiente agua (mínimo 2 litros por persona en verano), y vestimenta acorde a la época del año. No está permitido encender fuego ni ingresar con mascotas.

Enero, febrero y Semana Santa , el Parque está abierto todos los días de 8 a 17. De marzo a diciembre, de jueves a lunes, de 9 a 17. Se cobra una tarifa de acceso, con precios promocionales para visitas de varios días.

Contacto: [email protected] @parqueprovincialtornquist