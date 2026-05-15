Día Internacional de la Fascinación por las Plantas: actividades en jardines botánicos y universidades

El próximo 18 de mayo se celebra el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas , promovido por la Organización Europea para las Ciencias de las Plantas (ESPO). La iniciativa, que se celebra en varios países, tiene como finalidad lograr que el mayor número de personas de todo el mundo se sientan fascinadas por las plantas y su conservación.

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El objetivo es visibilizar su importancia como componentes fundamentales de todos los ecosistemas del planeta, así como en las identidades culturales de cada continente y país, en la historia y la vida cotidiana.

Para conmemorar esta fecha, jardines botánicos, sedes universitarias y viveros realizan actividades alusivas, abiertas a la comunidad.

El lunes próximo, la Facultad de Ciencias Agrarias, la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y el Jardín Botánico de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) presentarán diversas propuestas para quienes aman los espacios verdes.

Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata (FCNyM)

- 10hs: Plantación colectiva de especies nativas. Lugar de encuentro: Anfiteatro FCNyM, avenida 60 y 121.

- 11 hs: Caminata “De Naturales a Agrarias: un recorrido Botánico". Coordina: Lic. Gustavo Delucchi / FCAyF y FCNyM.

- 14.30hs: Encuentro Práctico: “Huerta Urbana en el Jardín Botánico” FCNyM. FCAyF. Actividad: "Construcción de bancales: cultivo biointensivo de alimentos”. Técnico Jerónimo Ruiz Diaz/ UV-FCNYM. Lugar de encuentro Aula Viva (60 y 121) FCNyM.

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata (FCAyF)

- Desde las 12 hs Feria “Botánica”. Stands Institucionales y Muestras de Proyectos.

- 12 hs: Plantación colectiva de especies nativas. Lugar de encuentro: Jardín Botánico y Arboretum “Carlos Spegazzini”, FCAyF-UNLP. Avenida 60 y 117.

- 13 hs: Taller: "La fascinación de los polinizadores por las flores amarillas". Coordina Julio Milat. Naturalista. Municipalidad de Berisso.

Taller: "Ensalada de colores". Coordinan las doctoras Lorenza Costa, Alejandra Bárcena y la licenciada María Sol Rodríguez Varela (INFIVE).

Taller: "Plantas sabrosas. De la naturaleza a la mesa". Lic. Matilde Vojcovic, Ing. Agr. Viviana Blanco, Lic. Mariana Newald, Dr. Rafael Villarreal, Dra. Paz Salazar / Proyecto Recursos Didácticos en Educación Ambiental – LaFiS.

Botanico 1

- 14 hs: Visita: “Tras la huella de los gigantes: recorrida por especies históricas”. Ing. Agr. Valentina Heiderscheid – FCAyF / La Casa Paralela.

Charla: “No tendremos semillas, pero somos plantas, somos los helechos”. Lic. Pedro Cayetano Berrueta / FCNyM, FCAyF.

Taller: “Aves y plantas: beneficios mutuos de una relación duradera". Lic. Alfredo Leaden / Observador de aves, docente.

- 15 hs: Taller: “Algunas historias de los frutales nativos del Arboretum”. Dr. Pablo C. Stampella / FCNyM.

Charla: “Bulbosas nativas bonaerenses y su cultivo” Ing. Agr. Julieta Riccione / Vivero (Complejo Ambiental Villa Domínico) CEAMSE

- 16 hs: Charla:“Complejo de Peter Pan arbóreo, como crecen los árboles” Dr. Pablo Cabanillas / FCAyF

Taller: “¿Te hacen falta vitaminas? ¡Llamá al 0800-FRUTAS!”. Dr. Gustavo Gergoff Grozeff y Dr. Matías Alegre / INFIVE.

Lugar: Jardín Botánico y Arboretum “Carlos Spegazzini”, FCAyF-UNLP. Avenida 60 y 117.

plantas nativas

Primer Jardín Botánico de Argentina: el Arboretum de La Plata

El Jardín Botánico y Arboretum se encuentra entre las avenidas 60, diagonal 113 y la calle 118 de la ciudad de La Plata. Tiene una superficie triangular de 2,47 hectáreas y en la misma se encuentran el Jardín Botánico Sistemático y los edificios de las Cátedras de Morfología Vegetal y Sistemática Vegetal, el Instituto de Fisiología Vegetal (INFIVE) y la Escuela Superior de Bosques.

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Fue fundado por Carlos Spegazzini (1858 - 1926) en el año 1891, constituyendo así el primer Jardín Botánico de la Argentina. Es una de las colecciones vivas con mayor variedad de ejemplares de la región, con una cifra cercana a los 300, representando un reservorio natural de enorme importancia por su localización plenamente urbana.

En la actualidad, dicho espacio se utiliza para las recorridas durante la cursada de la asignatura de Sistemática Vegetal. A su vez, se lleva adelante el Programa Un Árbol por Graduado, el cuál nació a partir de una propuesta elaborada por consejeros del claustro estudiantil, y fue aprobada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata. Su principal objetivo es realizar una plantación simbólica de árboles nativos en diferentes espacios verdes de la institución, en relación al número de graduados de las carreras de grado de la UNLP, generando una acción que promueva la educación y concientización ambiental en los diferentes actores de la Universidad, como así también de la comunidad en general.

Fuente: Agencia DIB