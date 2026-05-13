Fin de semana con deportes, miel, milanesas, libros, rock y mucha fe

Los fieles del Señor del Mailin se convocan esta fin de semana en Malvinas Argentinas.

Sábado 16 y domingo 17, desde las 9, en diferentes espacios de Florencio Varela.

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Festividad religiosa del fin de semana en homenaje al Santo Patrono de la provincia de Santiago del Estero. Desde hace más de veinte años, fieles de Florencio Varela veneran la réplica del Señor de los Milagros de Mailín que llegó bendecida desde el santuario de Santiago del Estero a la capilla homónima el 14 de septiembre de 1996.

50º Aniversario de la Fiesta de Mailín en Villa Mayo, Malvinas Argentinas

Sábado 16, a partir de las 10 y domingo 17, desde las 7:30, en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, San Pedro 465.

Fe, tradición y encuentro en una celebración que cumple las bodas de oro. El domingo, a las 17:00, procesión del Señor Mailín junto a la Virgen de Sumampa y Mama Antula.

Más información: www.facebook.com/ellugardelafamilia

Fiesta Patronal en San Mayol, partido de Tres Arroyos

Sábado 16, a las 18 y domingo 17, a las 10, en la estación del ferrocarril.

Sábado, recibimiento de la cabalgata que llega desde la ciudad de Tres Arroyos. Domingo, espectáculos en vivo, feria de artesanías y servicio de cantina. Entrada gratuita.

Más información: https://turismo.tresarroyos.gov.ar/eventos/fiesta-patronal-2/ -

8º Fiesta de la Miel en Salvador María, partido de Lobos

Domingo 17, de 10 a 18, sobre avenida Topa, Salvador María.

Charlas técnicas para apicultores, puestos de emprendimientos locales, exposiciones, degustaciones y espectáculos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/produccion.lobos/

SALTO

Fiesta del Pueblo Inés Indart 2026, partido de Salto

Domingo 17, a partir de las 10.

Por la mañana, misa en la capilla San Pascual Bailón. Desde las 13, en la estación del ferrocarril, espectáculos, feria de artesanías y servicio de cantina. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipalidadsalto/ -

Eventos gastronómicos

2º Festival de la Milanesa Serrana en Sierra de la Ventana, partido de Tornquist

Viernes 15 al domingo 17, en diferentes horarios y comercios adheridos.

Viernes y sábado, menú especial de milanesa serrana en comercios adheridos. Domingo, sobre la avenida San Martín, música, comidas y elaboración en vivo del sandwich de milanesa más largo.

Más información: https://sierrasdelaventana.tur.ar/calendario-turistico/ -

alfajor Berazategui

Kilómetro del Alfajor en Berazategui

Sábado 16 y domingo 17, de 12 a 22, en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo, calle 148 y 18.

Con productores de alfajores de todo el país. Masterclass, elección del mejor alfajor, sorpresas e invitados. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/km.alfajorargentino/

25º Mayo Teatral en Tandil

Sábado 2 al domingo 31, a las 20:00, en diferentes espacios.

Evento que reúne a teatristas y hacedores de la cultura. Entrada gratuita o a valores accesibles.

Programación: https://bit.ly/4dhvzkK

1º Festival Afro Candombero en San Vicente

Sábado 16 y domingo 17, desde las 11, en la Estación Cultural de San Vicente, avenida Sarmiento 1000.

Tambores, ritmos, cuerpos en movimiento y memoria viva, cuerdas, comparsas y candomberos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/sanvicenteculturaenred/

suárez roch rs

3° Suárez Rock en Coronel Suárez

Sábado 16, a partir de las 19, en el Mercado de las Artes.

Patio cervecero y propuestas gastronómicas. Shows con Bellota Rock (covers de rock nacional), Drink Team, Don Roberto (reggae y ska), Bulldozer Blues Band (blues de la comarca serrana) y cierre con Instinto DC (heavy metal). Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DKuZr44uRoH/

Eventos deportivos

Maratón 6 Ciudades – 2º Fecha en Guaminí

Sábado 16, a las 15, en el Club Deportivo Empleados de Comercio.

Segunda fecha del campeonato que recorrerá las calles de la ciudad en distancias de 10, 5, y 2,5 kilómetros. Inscripción: www.deportesydesafios.com.ar/pag.php?t=ev&e=716 Actividad arancelada.

Las Cupecitas Vuelven A Rugir en Arrecifes

Sábado 16, a las 11, en el autódromo municipal Daniel Alberti y domingo 17, a las 8, en el parque cerrado.

A las 14, largada oficial 4 vueltas a un circuito de 20 kilómetros. A las 17, caravana hacia la plaza principal y de 17:30 a 19, exhibición y largada simbólica con las autoridades. Domingo a las 10, largada; a las 13, pruebas libres de actividad conductiva; a las 16, muestra de súper 8 y a las 17, entrega de clasificaciones. Entrada gratuita.

Más: www.instagram.com/municipalidaddearrecifes/

2º Casares Corre 5K y 10K en Carlos Casares

Domingo 17, a las 10:30, en plaza San Martín.

Distancias de 5 y 10 kilómetros en distintas categorías. Entrega de kit y acreditación el mismo día. Actividad arancelada. Organiza la Municipalidad de Carlos Casares.

Más información: www.instagram.com/deportescarloscasares/ - www.facebook.com/deporte.casares

1° Duatlón Coronel Suárez

Domingo 17, a las 10:30, en el Playón del Ferrocarril.

Distancias de 3 kilómetros en running, 20 en ciclismo y 3 más en running. Categorías: MTB y MTB Ruta. Actividad arancelada. Inscripción en: www.bahiacorre.com.ar.

Más información: www.instagram.com/p/DWBi24ujViu/ -

Carrera de Calle en Chascomús

Domingo 17, a las 10, desde avenida Lastra y Alem.

Segunda fecha de las Carreras de Calle que forman parte del Calendario Running 2026 de la ciudad. Distancias de 5 y 10 kilómetros para distintas categorías. Actividad arancelada.

Inscripción previa en: apps.chascomus.gob.ar/deportes/circuitodecalle

Duatlón Rural Los Tres Pueblos en Vivoratá, Mar Chiquita

Domingo 17, a las 8:30, en el Polideportivo Municipal, Ruta 2 mano a Mar del Plata.

Primera fecha del Campeonato de Duatlones Los Tres Pueblos, en distancias de 4 kilómetros en running, 20 en MTB, finalizando con 4 más en run. Individual o en parejas. Inscripción arancelada en el siguiente link: www.kmitodoapulmon.com.ar/p/1-duatlon-rural-vivorata-26abril2026.html

Bonaerense XCO - Tercera Fecha en Necochea

Domingo 17, de 11 a 16, en el Parque Miguel Lillo.

Tercera fecha de la competencia de pruebas de Cross Country Olímpico (XCO), con la participación de más de 200 ciclistas de todas las edades. Categorías desde los trece años. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/necocheatur/

38º Media Maratón Tres Ciudades en La Plata, Berisso y Ensenada

Domingo 17, a las 8, desde el Paseo del Bosque, avenidas Iraola y Centenario.

Media maratón más antigua de la provincia de Buenos Aires, en las distancias de 21 y 10 kilómetros competitivos y 5 participativos. Un circuito que abarca las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. Actividad arancelada con inscripción previa.

Más información: www.instagram.com/cavplatense/

Campeonato de duatlón 2026 en General Conesa, partido de Tordillo

Domingo 17, a las 8:30, en la pista de atletismo de General Conesa.

Segunda fecha del circuito regional. A las 10, largada. Distancias de 3 kilómetros en running, 20 en ciclismo y 3 más en running. Actividad arancelada con inscripción previa.

Más información: www.instagram.com/tordillodeportes/ -

4º PAMPA Rural Trail en Brandsen

Domingo 17, a las 10:30, en la Posta de Tavo, Ruta 210 KM 62,5.

Competencia en las modalidades 7 kilómetros, participativa (campo traviesa, camino rural y leves desniveles); 14, 21 y 30 kilómetros, competitiva (campo traviesa con pasaje de algunas alambradas, caminos rurales y leves desniveles bordeando el Rio Samborombón Chico) y categoría kids (inscripción sin costo el día de la carrera hasta 12 años). Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/turismo_brandsen_/

Productos y cultura

CORONEL DORREGO - Fiesta Provincial del Olivo (3)

Cosecha en el Olivar de Coronel Dorrego

Sábado 16, a las 15:30, desde el edificio municipal.

Visita a la finca Estilo Oliva con participación en la cosecha de olivos y degustación de productos regionales.

Más información: www.instagram.com/dorregotur/

Los Caminos de Haroldo en Chacabuco

Sábado 16, a las 10, desde el arco de entrada de Chacabuco, acceso Hipólito Yrigoyen.

Visita al Álamo Carolina en Chacabuco, que homenajea a Haroldo Conti. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismochacabuco/

TuriClub en Mar Chiquita

Sábado 16, de 11 a 16, en la rotonda del Viejo Contrabandista.

Jornada con sabores tradicionales como locro, empanadas, picadas, pastelitos, alfajores y tortas fritas. Espectáculos de danzas tradicionales, disertaciones y paseo temático de emprendimientos y artesanías. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo.marchiquita/

Walking Tour 2026: Joyas Patrimoniales en La Plata

Sábado 16, a las 15:30, en la Casa Curutchet, Boulevard 53 entre avenida 1 y calle 2.

Recorrido por la icónica Casa Curutchet, Museo de los Trabajadores Evita, Pasaje Rodrigo y Baxar Mercado. Duración: 2:30 horas. Actividad arancelada. Inscripción previa en https://bit.ly/4n9TWV2

Más información: www.instagram.com/turismo.laplata/ -

10° Feria Internacional del Libro de Almirante Brown, en Glew

Viernes 15, de 9 a 17 y sábado 16, de 12 a 18, en el circuito de Ciclismo y Aerobismo de Glew, calle Jorge Newbery y Garibaldi.

Feria itinerante en diferentes puntos de la ciudad con inicio en la localidad de Glew. Participan librerías, editoriales, escritores/as y artistas invitados. Entrada gratuita. Más información: www.instagram.com/municipiobrown/

Fuente: Agencia DIB