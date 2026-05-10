La Paz, el pueblo turístico de Roque Pérez donde reinan los almacenes

El almacén La Paz nació a fin es de 1859 y fue bautizado así por la firma del Tratado de San José de Flores, que significó la unificación de todo el país.

El Paraje La Paz es considerado el primer enclave poblacional del partido de Roque Pérez y posee una historia que se remonta incluso a antes de la ciudad de Roque Pérez, que está a ocho kilómetros, con sus 200 habitantes. La Paz es uno de los 39 pueblos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

A 130 años de nacimiento de Perón: ¿Fue en Lobos o Roque Pérez? ¿El 7 o el 8 de octubre?

La vida documentada del lugar comienza en el siglo XIX, cuando la zona era territorio de frontera : las construcciones originales (de adobe y techo de paja) estaban rodeadas por fosos y zanjones para protegerse de los ataques de los malones. De día se colocaban tablones para que la gente cruzara y de noche se retiraban.

La primera pulpería de la zona comenzó a funcionar -con el permiso de don Juan Manuel de Rosas- hacia 1832 cuando todavía el paraje no se llamaba La Paz. Eso recién se dio hacia 1859 con la fundación formal del boliche La Paz, de Ramón Portos y Manuel González, quienes eligieron ese nombre en conmemoración de la paz firmada tras la Batalla de Cepeda , el 23 de octubre de 1859.

Ese enfrentamiento armado determinó el fin de la separación entre el Estado de Buenos Aires (liderado por Valentín Alsina y Bartolomé Mitre) y la Confederación Argentina (liderada por Justo José de Urquiza), que resultó vencedora. Unos días después, el 11 de noviembre, la unificación del país quedó establecida con la firma del Pacto de San José de Flores.

Con el tiempo La Paz pasó de ser una simple pulpería a un Almacén de Ramos Generales inmenso. Tenía peluquería, botica (farmacia), venta de herramientas, armas, corralón de maderas y hasta surtidor de nafta. Era el punto donde los estancieros y peones de la zona hacían el balance de sus cuentas una vez al año.

En 1884, se inauguró en el paraje la primera estafeta postal y telegráfica de la zona. Fue un avance revolucionario para la época, ya que antes los habitantes debían viajar un día entero a caballo hasta Lobos o Saladillo para enviar una carta. Muy cerca, una década después, nacería en Roque Pérez un tal Juan Domingo Perón. Hoy, ese edificio funciona como el restaurante de campo "La Estafeta".

Qué ver hoy en La Paz

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El Almacén La Paz: Conserva el mostrador original, las estanterías cargadas de objetos antiguos y las rejas de la pulpería original. Es atendido por los descendientes de la familia Gómez, quienes han mantenido el lugar por tres generaciones.

Conserva el mostrador original, las estanterías cargadas de objetos antiguos y las rejas de la pulpería original. Es atendido por los descendientes de la familia Gómez, quienes han mantenido el lugar por tres generaciones. La Pulpería de Ramos Generales: Es una de las más antiguas de la provincia que sigue en pie con su estructura de adobe.

Es una de las más antiguas de la provincia que sigue en pie con su estructura de adobe. Circuito de Almacenes: La Paz es el corazón de la famosa "Noche de los Almacenes", un evento anual (generalmente en enero) donde todos estos parajes abren sus puertas con música, danzas y comida típica, recibiendo a miles de turistas.

La Paz Chica, con acento italiano

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A cinco kilómetros de La Paz, por el camino rural, está La Paz Chica, con un poco menos de población -unos 50 habitantes permanentes- y un origen distinto. Nació como una colonia de inmigrantes -principalmente italianos- a fines del siglo XIX.

Esas familias se instalaron en pequeñas parcelas de tierra para trabajar en la agricultura y la ganadería, creando una comunidad muy unida, laboriosa y con inquietudes culturales.

Dos fueron los pilares de La Paz Chica: el centenario almacén San Francisco -construido con paredes de adobe y estiércol y techos de zinc, el que se mantiene un estado de conservación increíble- y el Cine Club Colón.

Esta sala, creada en 1933 por Jerónimo Coltrinari, cumplía con una vital función social. Allí no solo se proyectaban películas, sino que se hacían bailes de campo, banquetes y reuniones sociales. Fue el motor que mantuvo vivo al paraje cuando otros lugares similares desaparecían. El Cine Club Colón. después de años de abandono, fue recuperado y hoy es la única sala rural que funciona en el país.

Qué ver en La Paz Chica

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El Cine Club Colón: De jueves a domingo, de 10 a 12 y de 15 a 18, ofrece visitas guiadas. Es el único cine rural en pie que conserva la provincia.

De jueves a domingo, de 10 a 12 y de 15 a 18, ofrece visitas guiadas. Es el único cine rural en pie que conserva la provincia. El Almacén San Francisco: Construido en adobe y madera por la familia Ruzzi, es un centro de reunión clave para los pocos residentes fijos y el punto principal de llegada para los visitantes.

Cómo llegar

Desde el AMBA se accede por RN Nº 205. A la altura del kilómetro 135,5 se dobla a la derecha por el Camino Real -de tierra consolidada- que une los parajes La Paz y La Paz Chica. Están ubicados a 8 kilómetros y 13 kilómetros de la ciudad de Roque Pérez, respectivamente.

Fuente: Agencia DIB