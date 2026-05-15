viernes 15 de mayo de 2026
15 de mayo de 2026 - 16:50

Mapa socioeducativo: ¿Qué distritos participan de Coros y Orquestas, Parlamento Juvenil y Educación solidaria?

Un mapa interactiovo de cuenta de las ciudades y las ecsuelas que forman parte de las propuestas socioeductaivas que ofrece el gobierno bonaerense. Cómo consultar y sumarse.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche y Agencia DIB
La Orquesta Escuela de Chascomús es un emblema de la localidad. (Facebook)
La Orquesta Escuela de Chascomús es un emblema de la localidad. (Facebook)
Estudiantes secundarios en la Legislatura bonaerense, en el marco del PArlamento Juvenil Bonaerense.
Estudiantes secundarios en la Legislatura bonaerense, en el marco del PArlamento Juvenil Bonaerense.
Sesión del Parlamento Juvenil Bonaerense. (DGCyE https://abc.gob.ar/secretarias/areas)

Sesión del Parlamento Juvenil Bonaerense. (DGCyE https://abc.gob.ar/secretarias/areas)

Orquestas Infantiles y Juveniles en Chascomús.

Orquestas Infantiles y Juveniles en Chascomús.

@turismopba

A partir del trabajo conjunto entre la Dirección de Políticas Socioeducativas y la Dirección de Información y Estadística (DIE) se incorporó información al Mapa Escolar, un espacio interactivo que da cuenta de los distritos que participan de las distintas ofertas soioeducativas que gestiona el gobierno provincial.

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En el mapa se puede acceder a información de las escuelas que participan anualmente de los programas Parlamento Juvenil Bonaerense y Educación Solidaria. Esta información se suma a la de los programas Coros y Orquestas Bonaerenses, Patios Abiertos, Centros Socioeducativos y Comunitarios en Barrios Populares y Clubes de Ciencias.

El Mapa Escolar permite identificar cada programa con un ícono específico, consultar información sobre cada sede o grupo, descargar la capa en diferentes formatos y acceder a una ficha con información básica del programa.

Mapa Educativo

Se puede ingresar al mismo través del acceso general a Mapa Escolar, en https://mapaescolar.abc.gob.ar/mapaescolar/, y activar las capas correspondientes ubicadas bajo el título “Políticas Socioeducativas”.

mapa soc ed

Linemientos de las políticas socioeductivas

Las políticas socioeducativas promueven la inclusión, igualdad y calidad educativa, a partir de programas, proyectos y acciones en toda la provincia. Se trabaja acompañando a niñas, niños, adolescentes y jóvenes para contribuir a la igualdad de oportunidades, a la vinculación y revinculación educativa, fortalecer sus trayectorias educativas y proyectos de vida, profundizar vínculos con las familias y las comunidades, ampliar los universos culturales, y construir ciudadanías democráticas y participativas.

LINEAMIENTOS DPS- 2024-2027

Todos los programas, proyectos y líneas de acción ponen en el centro la enseñanza y los aprendizajes, y proponen estrategias pedagógicas novedosas y contrahegemónicas ampliando los tiempos y espacios escolares y educativos, ampliando la territorialidad de la escuela, contemplando la heterogeneidad y las diversidades, en un trabajo con las instituciones, organizaciones comunitarias y organismos estatales que intervienen e impactan dejando huellas en las biografías de las y los estudiantes.

Fuente: Agencia DIB

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