Dolores se prepara para la 12ª Fiesta de la Torta Argentina

Dolores , “el primer pueblo patrio”, se prepara para vivir una nueva edición de uno de sus eventos más representativos y convocantes: la 12º Fiesta de la Torta Argentina , que promete tres jornadas colmadas de música, tradición, gastronomía y propuestas para toda la familia .

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Con la Plaza Castelli como epicentro de la celebración, los días 23, 24 y 25 de mayo la fiesta volverá a reunir a miles de visitantes que llegan cada año para disfrutar de la emblemática Torta Argentina , símbolo de la identidad dolorense y una de las expresiones gastronómicas más tradicionales del país.

Según informaron los organizadores, como todos los años estará la gran carpa de productoras , donde vecinos y turistas podrán degustar y adquirir la auténtica Torta Argentina, elaborada artesanalmente por cocineras dolorenses. L a clásica torta de veinticinco capas de dulce de leche también estará disponible en versión sin TACC, ampliando las opciones para todos los públicos.

Shows, artesanos y cultura

Durante todo el fin de semana habrá espectáculos musicales, danzas folklóricas, feria artesanal y comercial, paseo gastronómico y actividades culturales que convertirán a Dolores en un gran punto de encuentro turístico y recreativo.

Se presentarán destacados artistas nacionales y regionales, entre ellos Lucas Sugo, Campedrinos y Tambó Tambó, además de la participación de músicos, bailarines y agrupaciones dolorenses.

show-torta-argentina Llega la 12ª Fiesta de la Torta Argentina a Dolores.

Uno de los momentos más esperados será la interpretación del Pericón Nacional, con cientos de bailarinas y bailarines desplegando su talento alrededor de la plaza principal, en una verdadera celebración de nuestras tradiciones.

Como cierre especial, se realizará la elección del Embajador o Embajadora de la Torta Argentina, reconocimiento que distingue a quien logre la mejor elaboración del producto respetando la receta histórica, la técnica y el sabor tradicional.

Turismo y economía regional

La Fiesta de la Torta Argentina no solo celebra la gastronomía y la cultura local, sino que también impulsa el turismo y la economía regional. En ese marco, Dolores se presenta como una opción ideal para disfrutar de una escapada de fin de semana largo, combinando tradición, espectáculos, propuestas gastronómicas y todos los atractivos turísticos que ofrece la ciudad, junto al relax y bienestar de las termas.

paseo-dolores-fiesta Llega la 12ª Fiesta de la Torta Argentina a Dolores.

Con una creciente convocatoria año tras año, la Fiesta de la Torta Argentina continúa consolidándose como un clásico del calendario turístico provincial y nacional, que muestra la hospitalidad dolorense y reafirma la identidad de una ciudad que ya vive la cuenta regresiva para su gran celebración.

Fuente: Agencia DIB