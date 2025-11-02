Mundial Sub 17 en Qatar: los chicos bonaerenses son mayoría en el equipo de Placente

Los 21 chicos que representarán a Argentina en el Mundial Sub 17.

A casi tres años de la hazaña de la Scaloneta, Argentina regresa por la gloria a Qatar , esta vez, con los chicos de la Selección que dirige Diego Placente , para un Mundial Sub 17 inédito: 48 equipos, la misma cantidad que tendrá el año próximo el de mayores.

El Mundial Sub 17 Qatar 2025 comienza este lunes 3 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 27. Todos los partidos se disputarán en el complejo de la Academia Aspire, que dispone de ocho canchas al aire libre de dimensiones profesionales.

La final será en el estadio Internacional Khalifa, una de las sedes del Mundial 2022 , pero donde no jugó Argentina. El partido más importante fue el del tercer puesto, en el que Croacia venció 2 a 1 a Marruecos.

El Mundial Sub 17 es el único que Argentina nunca pudo obtener, y ese es el gran objetivo de Diego Placente , quien hace muy pocas semanas dirigió al plantel argentino subcampeón en el Mundial Sub 20 de Chile.

La Selección Argentina integra el el Grupo D junto a Bélgica, Túnez y Fiji. El debut es el lunes 3, ante los belgas, a las 11:45, hora argentina. Luego seguirá Túnez (el jueves 6 a las 10:30) y el domingo 9 se cierra la fase de grupos frente a Fiji, a las 9:30.

Mayoría bonaerense en la selección

De los 21 convocados por Placente, 10 nacieron en la provincia de Buenos Aires. Veamos los chicos, de arco a arco:

Juan Manuel Centurión, arquero de Independiente, es de Sarandí, partido de Avellaneda.

Valentín Reigia, arquero de Argentinos Juniors, es de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.

Santiago Silveira, lateral derecho de Argentinos Juniors, es el orgullo de Zárate.

Thiago Yánez, defensor central de Argentinos Juniors, nació en Aldo Bonzi, partido de La Matanza.

Matías Satta, defensor de Boca, nació en Morón.

Santiago Espíndola, volante central de River, es de Rojas.

Alejandro Tello, mediocampista derecho de Racing, nació en Quilmes.

Simón Escobar, volante derecho de Vélez, es de Mariano Acosta, partido de Merlo.

Uriel Ojeda, volante creativo de San Lorenzo, es de Ramos Mejía, partido de La Matanza.

Thomas de Martis, centrodelantero de Lanús, nació en Mar del Plata, partido de General Pueyrredón.