Menú Bonaerense: picadas de campo y de mar

Antipasto, tapas, copetín, picadas , todos sinónimos de una de nuestras costumbres más arraigadas y que, por supuesto, forma parte del Menú Bonaerense . Esta semana, Juan Braceli (en YouTube @cocinerosarg) propone dos estilos de picadas ideales para disfrutar en verano… y todo el año.

A la hora de establecer de dónde proviene la costumbre de servir distintos alimentos en pequeñas cantidades, las opiniones están divididas. Algunos sostienen que deriva de las tapas españolas (quesos, embutidos, callos -mondongo-, buñuelos) ; otros, del antipasto italiano (el hábito de comer quesos, salames y vegetales en aceite antes de la pasta).

En Argentina, estas dos se fusionaron en los Almacenes de Ramos Generales . El trabajador rural llegaba al almacén, pedía un vermú o una ginebra, y el "bolichero" cortaba un poco de queso y salame para acompañar. No era un plato del menú, era una cortesía o un "tentempié".

Si se trata de picadas de campo, la mayoría de los partidos bonaerenses son reconocidos por la excelente calidad de los productos que elaboran. Uno de ellos es Tandil, famoso por su producción artesanal de quesos y embutidos . Según cuentan, la receta del salame tandilero está emparentada con las que trajeron los inmigrantes italianos, españoles y franceses. En el 2011, el Salame de Tandil obtuvo una Denominación de Origen , lo cual permite diferenciar la calidad de un producto relacionada con su origen geográfico.

Picada 02 rs

Manos a la picada de campo

Ingredientes para 4 a 6 personas

100 g de queso gouda

100 g de queso sardo

100 g de queso gruyere

100 g de queso azul

100 g de queso ahumado

100 g de bocconcino de mozzarella

100 g de salame quintero

100 g de salame tandilense

100 g de chorizo seco

100 g de jamón crudo

100 g de jamón natural

500 g de pan flauta

250 g de pan integral

200 g de maníes

200 g de aceitunas negras

200 g de aceitunas verdes

250 g de tomates cherry

Pasos a seguir

Cortar los quesos duros y semiduros en triángulos o en pequeños cubos, y los blandos, en triángulos medianos.

Cortar los embutidos en diagonal y lo más fino posible.

Enrollar las fetas de jamón crudo y de jamón natural.

Cortar los panes en rodajas medianas.

Colocar las aceitunas, los maníes y los tomates cherry en pequeños recipientes individuales.

Disponer todos los ingredientes en una tabla de madera,lisa o con compartimentos, y servir.

La picada de campo en la Provincia de Buenos Aires

Fiesta Nacional del Jamón (Marcos Paz)

Fiesta Nacional del Salame Quintero (Mercedes)

Festival Chacinar, Fiesta del Queso Tandilero, Festival del Salame y del Cerdo (Tandil)

Picadas de mar

Picada de mar 1 rs

Es un emblema de todas las localidades costeras y de las cercanas a los puertos pesqueros del territorio bonaerense y que también la heredamos de las costumbres de inmigrantes italianos llegados de las playas del Tirreno y el Adriático, y de los españoles del Cantábrico y el Mediterráneo.

En la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, se puede degustar la “picada de 21 platitos” que, según cuenta la gente del lugar, es una tradición que se remonta a la década de 1950. Además, en el complejo gastronómico del puerto, ubicado en un predio cercano al lugar por el que entran y salen cientos de barcos pesqueros cada día, es posible deleitarse con los mejores frutos del Atlántico. Algo similar podemos ver en el puerto bahiense de Ingeniero White o la banquina del puerto de San Clemente.

Turistas y lugareños asisten todos los años a las tradicionales festividades que se realizan en los distintos partidos bonaerenses, como la Fiesta de la Comida Mediterránea y la Fiesta Nacional del Camarón y el Langostino, que se llevan a cabo en el partido de Bahía Blanca; el Festival Marea, la Fiesta Nacional de los Pescadores y la Fiesta Nacional del Mar, que se celebran específicamente en la ciudad de Mar del Plata.

Manos a la picada de mar

Picada de mar 02 rs

Ingredientes para 2 personas

200 g de cornalitos

2 tubos de calamar

8 langostinos pelados crudos

1 filet de abadejo grande

500 g de harina

5 huevos

sal c/n

pimienta c/n

aceite de girasol c/n

2 limones

Para la salsa golf

150 g de mayonesa

50 g de ketchup

1 cdta. de salsa inglesa

Pasos a seguir

Cornalitos: pasar por harina y freír durante 1 minuto.

Limpiar los tubos de calamar y cortarlos en aros de 1 a 2 cm de espesor.

Cortar el pescado en bastones de 4 x 1 cm.

Batir los huevos con sal y pimienta.

Pasar los aros por harina, luego por la mezcla de huevos y otra vez por harina. Freír de 1 a 2 minutos.

Hacer lo mismo con los langostinos y con el pescado.

Para la salsa golf, mezclar todos los ingredientes.

Servir la picada con la salsa golf y el limón cortado en cuartos.

Fuente: Agencia DIB