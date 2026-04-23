jueves 23 de abril de 2026
23 de abril de 2026 - 16:37

La Plata: nacieron siete flamencos en el Bioparque tras 10 años sin reproducción de estas elegantes aves

De acuerdo al monitoreo que realizan los técnicos del predio, se registró la postura de 30 huevos desde el mes de febrero.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
flamencos bioparque

Una grata noticia vinculada al cuidado de la biodiversidad y la implementación de políticas de conservación y gestión reproductiva sorprendió a trabajadores del Bioparque de la Municipalidad de La Plata: tras diez años sin reproducción, nacieron siete pichones de flamenco austral, que posteriormente reintroducidos en su hábitat natural.

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Dado que en esta población no se registraban nacimientos desde 2016, haber podido generado las condiciones para la reproducción efectiva de estas elegantes aves refleja condiciones adecuadas de bienestar animal, manejo ambiental, atención sanitaria, nutrición y estabilidad social del grupo de una especie autóctona y con un alto valor biológico.

Este escenario reviste indicadores positivos del funcionamiento del sistema, alineados con las pautas internacionales en materia de conservación de fauna silvestre, y es posible gracias al trabajo articulado entre las distintas áreas del Bioparque municipal, consolidando su rol como actor clave en la materia.

En ese sentido, el predio platense (exzoológico) lleva adelante el seguimiento reproductivo del flamenco austral como instancia fundamental para fortalecer estrategias de manejo ex situ, generar conocimiento aplicado y consolidar poblaciones de resguardo frente a las amenazas que las afectan, como la pérdida y degradación de hábitats, los disturbios antrópicos y los cambios ambientales.

Entre fines de febrero y mediados de marzo de 2026 el equipo técnico del Bioparque monitoreó sistemáticamente la colonia, registró las primeras posturas el 27 de febrero, realizó un seguimiento continuo del comportamiento reproductivo, identificó los individuos, registró las fechas de postura y observó la dinámica de nidificación.

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Como resultado, registró un total de 30 huevos dentro del recinto, de los cuales una proporción permanece en el nido y el resto puede sufrir variables propias de la biología reproductiva de la especie que deben ser interpretadas en un contexto adaptativo, como desplazamientos y roturas asociadas a la dinámica social del grupo.

Este organismo cumple un rol activo en la preservación de especies, no solo mediante el mantenimiento de poblaciones bajo cuidado humano sino también a través de la generación de conocimiento aplicado, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la articulación con organismos gubernamentales y redes de conservación.

flamencos 1

Especie vulnerable

El flamenco austral (Phoenicopterus chilensis) habita diversos humedales desde el Norte Argentino hasta la Patagonia, donde cumple un rol ecológico fundamental, aunque enfrenta múltiples amenazas, especialmente durante su período reproductivo, etapa de alta sensibilidad a perturbaciones.

Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a nivel global, la especie se encuentra categorizada como "casi amenazada", con una tendencia poblacional decreciente, mientras que en Argentina su estado es considerado "vulnerable", evidenciando una mayor presión sobre sus poblaciones a escala regional.

Entre las principales amenazas que afectan al flamenco austral se encuentran la producción de energía y minería, la caza y captura, las modificaciones del sistema natural, como represas y las intrusiones y perturbaciones humanas.

Fuente: Agencia DIB

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