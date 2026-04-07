Juegos Suramericanos de la Juventud: dos bonaerenses son los abanderados de Argentina

Los nadadores bonaerenses Agostina Hein (de Campana ) y Matías Chaillou (residente en Mar del Plata ) fueron elegidos como abanderados de la delegación argentina para la ceremonia de apertura de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 que comienzan este domingo 12.

La Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino (COA) eligió a Hein y Chaillou por sus antecedentes, méritos y logros deportivos. Nuestra delegación estará integrada por 250 jóvenes atletas que competirán en 23 disciplinas deportivas desde el domingo 12 y hasta el 25 de abril, informó La Nueva.

Con apenas 17 años -cumplirá los 18 en Panamá-, Agostina Hein tuvo un 2025 espectacular. En el Campeonato Mundial Junior de Natación disputado en Otopeni, Rumania, fue campeona mundial en los 400 metros combinados, logrando el récord del torneo, el sudamericano absoluto y argentino absoluto. En el mismo certamen obtuvo además la medalla de plata en los 800 metros libre.

Delegación argentina para los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Conocé a nuestros atletas: https://t.co/vn7MCQ7LY3 pic.twitter.com/Qi6nPcLatX

Unas semanas antes, Agostina arrasó con las medallas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: tres de oro, cuatro de plata y una de bronce.

Por sus actuaciones, el Comité Olímpico Argentino la reconoció como la Deportista del Año, y también se llevó el Olimpia de Plata en natación.

Matías Chaillou: nació en Italia pero ama a Mar del Plata

matías chaillou rs Matías Chaillou, el orgullo de Mar del Plata. Instagram personal

Este chico que cumplirá los 18 en septiembre lleva la natación en la sangre. Matías es hijo de Gabriel Chaillou, el gran nadador de aguas abiertas argentino que en los 90 se radicó en Turín, donde nació Matías. Sin embargo, el nuevo prodigio de la familia eligió Mar del Plata para vivir y entrenarse -representa al club Atlantis-.

Al igual que Agostina, Chaillou tuvo un sensacional 2025. En el Campeonato Mundial Junior Otopeni, en Rumania, compitió en las pruebas de 50 y 100 metros mariposa, 50 y 100 metros espalda y 200 metros espalda. Y en los Panamericanos Junior de Asunción integró el relevo 4x100 metros combinado masculino que obtuvo la medalla de oro y formó parte del relevo 4x100 metros libre mixto que consiguió la de plata.

También tuvo una destacada actuación en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Natación y Aguas Abiertas Brasil 2025, con la medalla de plata en los 100 metros espalda y el bronce en los 200 espalda y en los 100 libre. En relevos consiguió tres medallas de plata (4x100 libre masculino, 4x100 libre mixto y 4x100 combinado mixto) y una de bronce en 4x100 combinado masculino. En aguas abiertas logró el bronce en el relevo mixto 4x1,25 km.

A nivel nacional no tiene rivales en sus pruebas favoritas: es campeón argentino absoluto en 100 metros espalda, 50 metros libre y 100 metros libre, además de obtener el subcampeonato en 50 y 100 metros mariposa.

Fuente: Agencia DIB