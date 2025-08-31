Agostina Hein, aquella nena es la gran esperanza de la natación

En agosto de 2008, Michael Phelps -considerado el mejor nadador de la historia- logró lo imposible: obtener ocho medallas de oro en un Juego Olímpico, esta vez en Beijing. Del otro lado del mundo, en Campana , a casi veinte mil kilómetros, una beba de tres meses - Agostina Hein - daba sus primeros berrinches para alegría de mamá Ivana y papá Enrique.

Diecisiete años después aquella beba es la mayor promesa de la natación argentina. Bah, no es una promesa, Agostina Hein ya es una realidad.

Las primeras fotos del álbum familiar en una pileta datan de 2012, cuando tenía cuatro años, con una sonrisa permanente en su carita redonda. Tanto le gustó que tres años más tarde los padres la llevaron a practicar natación en un club de su ciudad, Campana .

De inmediato todos se dieron cuenta de que Agostina Hein no tenía techo, comenzó a entrenar en el club Independiente de Zárate , y luego siguiendo a Sebastián Montero. continuó en SER Natación Alto Rendimiento de Zárate. Y su vida se transformó. Al punto que tuvo que dejar la escuela presencial y continuar sus estudios a distancia a través del Sistema de Educación a Distancia del Ejército Argentino (SEDEA).

Agostina Hein Entrenamiento Casa

En Zárate y contra la corriente

Tenía doce años cuando la pandemia se interpuso en su exitosa carrera en la natación. Con los clubes cerrados y sin competencias, Agostina tuvo que entrenar en casa en una pileta de lona, gracias a un arnés y un cable atado a una pared.

Sus logros recientes ya son más conocidos. En los Juegos Olímpicos de París, con sus 16 años, fue la atleta más joven de la delegación argentina. Ostenta el récord nacional absoluto de los 100 metros mariposa (59,36). Este año obtuvo el título mundial juvenil en los 400 metros combinados, y en el Panamericano Junior de Asunción cosechó ocho medallas, tres de ellas de oro.

Agostina Hein Pequeña

Fuera del agua la Vikinga -como la llaman sus compañeros- es una chica como todas. Amante de los deportes, se apasiona con el rugby. También con las carreras de su vecino de Pilar, Franco Colapinto, en Fórmula 1. Y el hockey, y el tenis, y, por supuesto, el fútbol: fanática de River -”desde la cuna hasta la tumba”-, trata de no perderse ningún partido de su novio, Jeremías, que está en la Reserva de CADU (el Club Atlético Defensores Unidos de Zárate).

Agostina Hein y sus padres

El futuro ya llegó

Como toda adolescente, le encantan las series -”Stranger Things” y “Cobra Kai”-, la música -clásicos como Deep Purple, Led Zeppelin, Guns N' Roses- y los ídolos deportivos -Juan Martín Del Potro, Luciana Aymar, Emanuel Ginóbili-.

Sin embargo, es una adolescente muy diferente al resto. A sus 17 años es una de las mayores esperanzas de medalla para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.