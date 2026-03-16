lunes 16 de marzo de 2026
16 de marzo de 2026 - 07:42

Garré: el Pueblo Turístico del oeste bonaerense que comparten tres municipios

A 550 kilómetros del AMBA y con unos 1.500 habitantes, el pueblo turístico de Garré está en el límite de Guaminí, Trenque Lauquen y Tres Lomas.

Por Agencia DIB
La entrada de Garré. Desde la RN 33 son dos kilómetros por una calle asfaltada.

La entrada de Garré. Desde la RN 33 son dos kilómetros por una calle asfaltada.

@turismopba
La Zanja de Alsina, aquella trinchera de 374 kilómetros de extensión.

La Zanja de Alsina, aquella trinchera de 374 kilómetros de extensión.

El Fortín Gainza.

El Fortín Gainza.

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La estación Garré en un comienzo se llamaba Papin, en honor al inventor de la máquina a vapor.

La estación Garré en un comienzo se llamaba Papin, en honor al inventor de la máquina a vapor.

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Así está la remodelada estación.

Así está la remodelada estación.

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La Delegación Municipal de Garré, obra del arquitecto Francisco Salamone.

La Delegación Municipal de Garré, obra del arquitecto Francisco Salamone.

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La pulpería, patrimonio histórico.

La pulpería, patrimonio histórico.

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Con casas bajas, calles de tierra y andar tranquilo, Garré todavía conserva cascos de estancias, almacenes de campo y viviendas rurales que reflejan mucho de sus 115 años de historia. Eso sí, tiene una particularidad: está en el vértice de tres municipios.

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La mayor parte de este pueblo turístico pertenece a Guaminí, sin embargo una de sus calles principales (Soldado del Desierto) marca el límite exacto con Trenque Lauquen. Y a solo unas cuadras, el trazado limita también con el partido de Tres Lomas. Un monolito representa la unión de los tres distritos.

estación Garré 2 rs

Gerónimo Garré, el inmigrante que llegó de Génova

Cuando este italiano llegó a la región, las tierras ya estaban en proceso de colonización. Sin embargo Gerónimo Garré -hoy sería considerado un “emprendedor”- no se limitó a la tenencia de la tierra, sino que fomentó la llegada de otros compatriotas a la vez que logró la creación de instituciones básicas para que el paraje se convirtiera en una comunidad real.

El pueblo nació oficialmente el 11 de octubre de 1911, cuando se aprobaron los planos de la subdivisión de las tierras que pertenecían a Gerónimo. Y al igual que en otros casos, la llegada del ferrocarril Midland (estación Papín) fue el motor del crecimiento.

estación Garré rs

Los atractivos del Pueblo Turístico

Garré ofrece una mezcla de paz rural, historia y arquitectura. La primera está presente en sus casas bajas, calles amplias, y poco movimiento, excepto en la cercana RN 33.

zanja de alsina rs

La historia se respira en los restos de los fortines y la línea de frontera del siglo XIX. En los alrededores de Garré hay evidencias de la Zanja de Alsina, una obra clave en la Campaña de Desierto encarada por Adolfo Alsina, entre 1876 y 1877. La famosa zanja era una trinchera de 374 kilómetros de largo, 3 metros de ancho y 2 de profundidad, que buscaba frenar los malones de ganado. Los restos del Fortín Gainza todavía están allí, un siglo y medio más tarde.

garre fortin rs

En cuanto a la arquitectura, Francisco Salamone fue autor del edificio de la Delegación Municipal, una joya neocolonial con toques de Art Deco que es una versión más pequeña y delicada de sus grandes palacios municipales. Salamone también está presente en el diseño geométrico y futurista de las luminarias y bancos de la plaza principal.

delegación Municipal de Garré rs

Qué conocer en Garré

Además de las huellas históricas, Garré tiene mucho más para enorgullecerse. Como la Fiesta del Chorizo Seco, emblemático producto de la zona, que suele realizarse cerca de la primavera en Club Social y Deportivo Garré.

Precisamente esta entidad es el corazón del pueblo, el lugar de reunión por excelencia convocados por el deporte más practicado: la pelota paleta. Tanto en el CSyD Garré como en el trinquete (cancha) El Cóndor se convocan pelotaris de Trenque Lauquen, Tres Lomas y Salliqueló.

GARRE PULPERIA 2 rs

Cómo llegar

Desde el AMBA, por el Acceso Oeste hasta la RN Nº 5, continuando hasta la ciudad de Trenque Lauquen. Allí se toma la RN Nº 33 con dirección a Guaminí. Hay que girar a la altura del kilómetro 257. Una calle asfaltada de unos dos mil metros lleva a Garré.

Fuente Agencia DIB

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