domingo 09 de noviembre de 2025
9 de noviembre de 2025 - 10:12

De la A a la Z, los 39 Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires

Tienen menos de 2.000 habitantes y un patrimonio turístico y cultural genuino. Todas las semanas Dib presentará estos Pueblos Turísticos, orgullo provincial.

Por Agencia DIB
Saldungaray, uno de los pueblos turísticos que siempre figura entre los más hermosos del mundo (@turismopba)

Son lugares que supieron tener épocas de gloria pero el paso del tiempo, políticas económicas o el cambio de costumbres hicieron que muchos fueran olvidados. Sin embargo, en los últimos años el Programa Pueblos Turísticos de la Provincia de Buenos Aires -que depende del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica- les ha vuelto a dar vida.

La entrada del cementerio de Saldungaray, obra del ingeniero Francisco Salamone.

Turismo global y arraigo bonaerense: Saldungaray en la lista de ONU Turismo
La muestra Mondo Salamone se puede visitar en la Casa de la Provincia hasta el 25 de noviembre.

Se inauguró la muestra fotográfica "Mondo Salamone" en la Casa de la Provincia de Buenos Aires

En total, de este a oeste y de sur a norte, son 39 los pueblos bonaerenses, hermosos sitios de menos de 2.000 habitantes; con atractivos turísticos potenciales o vigentes, ya sea como patrimonio cultural o natural; y que cuentan la participación de sus habitantes para recuperarlos.

Los objetivos del Programa Pueblos Turísticos

Es así que se busca dinamizar las economías regionales, incentivar el arraigo para que los jóvenes no emigren; poner en valor el patrimonio del lugar; y diversificar la oferta de turismo.

Para lograrlo, el Gobierno brinda asistencia y capacitación a los emprendedores locales; financiamiento e infraestructura; promoción de los lugares: y crear una red de pueblos para actuar en conjunto.

Estos son los 39 Pueblos Turísticos bonaerenses

Altamira (Mercedes)

Arboledas (Daireaux)

Azcuénaga (San Andrés de Giles)

Bahía San Blas (Patagones)

Barker (Benito Juárez)

Juan Eulogio Barra (Adolfo Gonzales Chaves)

Berdier (Salto)

Beruti (Trenque Lauquen)

Carlos Keen (Luján)

Cazón (Saladillo)

Copetonas (Tres Arroyos)

Crotto (Tapalqué)

Dufaur (Saavedra)

El Paraíso (Ramallo)

Ernestina (25 de Mayo)

Escalada (Zárate)

Gardey (Tandil)

Garré (Guaminí)

Gouin (Carmen de Areco)

Indio Rico (Coronel Pringles)

Isla Martín García (La Plata)

Isla Santiago (Ensenada)

La Niña (Nueve de Julio)

La Paz (Roque Pérez)

Las Marianas (Navarro)

Mechongué (General Alvarado)

Oliden (Brandsen)

Pardo (Las Flores)

Pipina (Punta Indio)

Rafael Obligado (Rojas)

Saldungaray (Tornquist)

San Agustín (Balcarce)

Santa Coloma (Baradero)

Santa María (Coronel Suárez)

Uribelarrea (Cañuelas)

Villa Lía (San Antonio de Areco)

Villa Luguercio (Lobos)

Villa Ruiz (San Andrés de GIles)

Vuelta de Obligado (San Pedro)

