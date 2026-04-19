Federico Chingotto, de Olavarría a la cima del pádel mundial

Fue durante 16 años el mejor del pádel mundial. ¿Qué más se puede decir de Fernando Belasteguín?

Los rivales aseguran que la mayor virtud de Fede es que nunca da por perdida una pelota.

Chingotto y Agustín Tapia son compañeros en un liga de Estados Unidos. Y también durante el último mundial, en 2024, cuando Argentina venció a España en la final.

Desde este sábado, un bonaerense de Olavarría está en la cima de la Race 2026 , el Campeonato Mundial de Pádel. Federico Chingotto , junto al madrileño Alejandro Galán, repitieron el triunfo del 2025 en el Premier Padel Newgiza P2, en las afueras de El Cairo, Egipto.

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Con esta victoria, la dupla Chingotto-Galán supera en la tabla de posiciones de 2026 (2890 puntos contra 2560) a la del catamarqueño Agustín Tapia y el nacido en Valladolid Arturo Coello, los por ahora número 1 del ranking mundial, quienes también ven amenazado ese liderazgo.

En la final en las afueras de El Cairo y cerquita de las pirámides de Giza, el Súper Ratón Chingotto y su compañero vencieron sin mayores complicaciones por 6-4 y 6-1 al dobles del chaqueño Franco Stupaczuk y el malagueño Mike Yanguas. Es el tercer triunfo del año de “Chingalán”, como se bautizó a este equipo, después de vencer en el P1 de Miami y el P2 de Gijón.

La lucha por encabezar el ranking ante Tapia-Coello ahora sigue en el Bruselas P2, Asunción P2 y la cita más convocante del año: el P1 de Buenos Aires que, del 11 al 17 de mayo, se disputará en el Parque Roca de a ciudad de Buenos Aires.

Chingotto, el humilde chiquito de Olavarría

chingotto rs Los rivales aseguran que la mayor virtud de Fede es que nunca da por perdida una pelota. Premier Padel

A los 29 años, cumplidos el 13 de abril, Federico Chingotto vive su mejor momento en el pádel. Y hay que destacar que en su carrera profesional nada le fue fácil.

Nacido en el seno de una familia humilde, desde muy chico sintió que lo suyo era el pádel. Pero para participar en los torneos infantiles regionales y nacionales, tuvo que vender rifas en el barrio y su escuela. Y ya cuando comenzó a competir en ligas menores en Europa, solía dormir en un auto estacionado en los clubes porque no podía gastar en hoteles.

Por otra parte, el Súper Ratón -de 68 kilos- tenía otra gran desventaja: su 1,70 de altura. En la alta competición la mayoría son mucho más altos, como su compañero Alejandro Galán (1,86) o Arturo Coello (1,90). Sin embargo Fede también superó esa adversidad con esfuerzo y vitalidad; nunca da una pelota por perdida, ese es su gran secreto.

Desde hace unos años, Chingotto tiene su residencia en Madrid -ciudad considerada la “capital mundial del pádel”- aunque nunca se olvida de sus orígenes ni de quiénes lo ayudaron en su carrera. En especial, sus padres, Graciela y Fernando, a quienes Federico suele invitar a los torneos.

Argentina y los número 1 del mundo

Tapia y Chingotto rs Chingotto y Agustín Tapia son compañeros en un liga de Estados Unidos. Y también durante el último mundial, en 2024, cuando Argentina venció a España en la final.

El catamarqueño Agustín Tapia y su compañero Arturo Coello desde 2023 encabezan el ranking, amenazados muy de cerca por Chingotto y Galán.

En los años 90, la dupla argentina del porteño Alejandro Lasaigues y Roby Gattiker (de San Isidro) fue la más ganadora de la década. Por esos años también fueron número 1 Hernán "Bebe" Auguste (de Caba) y el marplatense Cristian Gutiérrez.

belasteguin Fue durante 16 años el mejor del pádel mundial. ¿Qué más se puede decir de Fernando Belasteguín? Noticias de Pehuajó

Hasta que en el nuevo milenio el genio de Pehuajó, Fernando Belasteguín, apareció en toda su dimensión y fue el mejor del mundo nada menos que durante 16 años consecutivos (2002-2017), un récord imbatible en cualquier deporte, sustentados en 230 torneados ganados.

Después de seis años de hegemonía de duplas españolas, Tapia y Coello son los mejores desde 2023. Aunque hay un super Ratón de Olavarría que hace peligrar ese liderazgo.

Fuente: Agencia DIB