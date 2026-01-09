viernes 09 de enero de 2026
Con Federico Chingotto como figura estelar, Mar del Plata será la Capital Mundial del Pádel

El nacido en Olavarría y número 3 del planeta, Federico Chingotto, encabeza en Mar del Plata la lista de estrellas del pádel de un torneo que reúne a 8 de los mejores 13 del mundo.

El Súper Ratón Federico Chingotto llega a Mar del Plata.

El "Súper Ratón" Federico Chingotto llega a Mar del Plata.

WPT

Del viernes 16 al domingo 18 de enero de 2026, Mar del Plata será la Capital Mundial del Pádel en un torneo con 5 de los 10 mejores jugadores del planeta, con Federico Chingotto, el número 3 del ranking nacido en Olavarría, como figura principal.

Durante tres jornadas, el Polideportivo Islas Malvinas será el escenario del Betsson Summer Pro Padel 2026, en el que competirán dos equipos de siete jugadores..

En cancha estarán, además de Chingotto, los vigentes campeones mundiales Franco Stupaczuk (N°5, de Chaco) y Leo Augsburger (N°9, de Posadas), y los españoles, Juan Lebrón (N°6), Miguel Yanguas (N°7), Jon Sanz (N°9), Paquito Navarro (N°11) y Juan “Momo” González (N°13).

También participarán dos leyendas del pádel, el bahiense Miguel Lamperti y el marplatense Juan Martín Díaz.

Los equipos confirmados en Mar del Plata

Equipo #1 – Capitán: Carlos Pozzoni

Federico Chingotto, Franco Stupaczuk, Miguel

Yanguas, Paquito Navarro, Sánchez, Maximiliano Arce y Juan Martín Díaz.

Equipo #2 – Capitán: Agustín Gómez Silingo

Juan Lebrón, Jon Sanz, “Momo” González, Leandro Augsburger, Alejandro Ruiz, Franco Dal Bianco y Miguel Lamperti.

En detalle

Cada día se disputarán tres partidos (a las 18,20 y 22). Las entradas ya están disponibles por Ticketek Argentina. Y los clientes del Banco Provincia acceden a un 20% de descuento, con un tope de reintegro de $10.000. Los abonos para los tres días tiene un valor promocional.

