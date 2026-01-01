Pehuajó: Fernando Belasteguín, el mejor de la historia del pádel, pasó las Fiestas en su tierra

No importan ni la disciplina ni la época. Es una búsqueda imposible encontrar a un deportista que haya sido el mejor del mundo durante 16 años -¿Adolfo Cambiaso (h) en el polo, podría ser?-. A menos que se llame Fernando Belasteguín , el hijo pródigo de Pehuajó . el genio del pádel .

Como ha hecho casi todos los años, desde que se radicó en Europa, El Boss (El Jefe) está en Pehuajó, donde nació hace 46 años, para compartir las Fiestas con familiares y amigos.

A un año de su retiro - su último partido fue el 5 de diciembre de 2024 , en Milán-, Belasteguín visitó los estudios de FM Del Sol para charlar sobre su primer año lejos de “las pistas y las palas” profesionales. En su ciudad, Pehuajó, porque más allá de ser ícono del pádel, “Bela” sigue siendo el vecino que nunca olvidó sus raíces.

“Mi primer año como exjugador fue espectacular -relata Belasteguín-. Es verdad que me fui preparando para tener actividades para cuando ya no jugara más. La sensación que tengo hoy es la misma que empecé a disfrutar cuando perdí mi último partido en Milán el año pasado. No daba más, todo lo que di es lo que pude dar. Desde ese día -5 de diciembre de 2024- tengo una sensación de tranquilidad , muy placentera. Fueron 30 años de carrera, 16 como número uno, con viajes y torneos todas las semanas”.

“Bela” cuenta que hoy pasa mucho más tiempo en mi casa, “y eso está bueno, disfruto un montón de mis hijos. Cada uno tiene su edad, podemos hacer muchas actividades juntos. A todos nos gusta el deporte. En casa, el deporte y el estudio son los dos pilares para educar a los chicos”. Desde hace años “Bela” tiene su residencia española en Barcelona, donde vive con su esposa y sus tres hijos: Federico, Sofía y Andrés.

Belasteguín, 30 años en la elite

Los números de El Jefe no dejan dudas.

Ganó 230 torneos sobre 286 finales disputadas.

Fue 16 años consecutivos el número 1 del mundo.

Campeón mundial por parejas en 2002 y 2004 y campeón mundial de selecciones en 2002, 2004, 2006, 2014, 2016 y 2022.

Profesional desde los 15 años, junto a Juan Martín Díaz, entre 2002 y 2005 ganó 155 torneos consecutivos.

Tuvo grandes compañeros como Pablo Lima, Willy Lahoz, Sanyo Gutiérrez, Agustín Tapia, Arturo Coello, Mike Yanguas, Lucho Capra, Juan Tello y Tino Libaak.

Belasteguín, el empresario

Fuera de las pistas como profesional, el ídolo de Pehuajó desarrolla su faceta empresarial con el Bela Padel Center que, más que un complejo es un centro de difusión del deporte que él -y millones- aman.

“El primer Bela Padel Center lo abrimos en Alicante, del cual Teby Lafon -un platense radicado hace años en España- es el director. Él nos dio el sostén para arrancar con algo así. Luego empezamos a buscar un lugar en Barcelona, hasta que lo pudimos abrir hace tres meses. Y ahora queremos ir de Barcelona al mundo; por suerte hay varios proyectos por cerrar”, dice entusiasmado Belasteguín.

Finalmente, The Boss -en su charla con FM Del Sol, reproducida por Noticias de Pehuajó- ofreció su mirada sobre el crecimiento sostenido del pádel y el impacto de su globalización. “Sabíamos que era cuestión de tiempo. El pádel tiene cosas muy lindas, es fácil de jugar, es para hombres y mujeres, te divertís desde el primer día. El circuito Premier Padel fue muy importante para llevar el deporte a todo el planeta, lo que motivó que grandes marcas se sumaran y que enormes deportistas de otras disciplinas -activos o retirados- lo jueguen”.

Por el momento en la FIP (Federación Internacional de Pádel) hay 70 países. El sueño es que pronto sea considerado disciplina olímpica. Actualmente España y Argentina están al frente de los países con más jugadores, aficionados y canchas. Se estima que en España hay casi 4 millones de jugadores y más de 17 mil canchas; en nuestro país casi 3 millones personas juegan pádel en las 8 mil canchas habilitadas. En este último rubro, Italia nos superó porque ya tiene más de 10 mil, aunque está muy lejos de ser la “mayor fábrica de profesionales” como lo es Argentina.

Fuente: Agencia DIB