Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer: de pioneras, luchas e igualdad

El 23 de septiembre se conmemora el “Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer” , en coincidencia con la sanción de la Ley 13.010, en 1947. La historia de las luchas por los derechos políticos de las mujeres en Argentina tiene varias páginas previas a la fecha y figuras sobresalientes cuyas acciones, durante las primeras décadas del siglo XX, tuvieron impacto nacional y en ciudades del interior bonaerense.

Este “movimiento sufragista” que se dio en Argentina previo a la sanción de la Ley de Voto Femenino , que se concretó por impulso de Eva Perón 78 años atrás, implicaba también una lucha por la representación y el acceso a lugares de importancia en las decisiones políticas.

Estas mujeres no estaban unificadas en un solo criterio sobre cómo debía ser ese voto femenino que, en los hechos, se ejerció en noviembre de 1951 : muchas pensaban que debía ser por etapas, es decir, primero en el nivel municipal, después en el nivel provincial, luego a nivel nacional. Otras creían que debía darse de una vez en todos los niveles, como ocurría con el voto masculino desde 1912 , tras promulgarse la Ley Sáenz Peña. Algunas creían que debía ser universal, otras, calificado. No obstante, esta diversidad de opiniones, estas posiciones distintas, no impidieron una lucha conjunta.

Las pioneras

En la historia de la lucha por los derechos políticos, civiles y sociales de las mujeres hay nombres emblemáticos y figuras que llevaron acciones potentes en otros territorios. Muchas de ellas tuvieron gran injerencia en ciudades del interior bonaerense y, si bien se ha avanzado en los estudios históricos de género, aún hay mucho por descubrir y estudiar sobre ellas, tal como apuntó a Agencia DIB la especialista Adriana Valora, doctora en Historia, investigadora CONICET/UNLP.

“Alicia Moreau de Justo, Julieta Lanteri y Elvira Rawson fueron una especie de tríada de fines del XIX y principios del siglo XX. Las tres contemporáneas y médicas de profesión, tuvieron diferencias entre sí, sobre todo en tres puntos: en sus estilos de dirección política, en sus estrategias de intervención y de organización, pero bregaban por la igualdad de derechos en la sociedad”, precisó la investigadora.

mujeres elecciones 1951 Mujeres votando por primera vez en 1951. (Archivo General de la Nación/Educar.com.ar)

En la provincia de Buenos Aires hubo muchas activistas que impulsaron procesos muy importantes, que culminaron en lograr la Ley de Voto Femenino en 1947. La mayoría vivió en La Plata, pero las ideas y movimientos se diseminaron por todo el interior bonaerense.

Elvira Rawson, nacida en Junín en 1867, venía de una familia muy tradicional y estudió medicina torciendo lo que se esperaba para las mujeres de su época. Ella fue una de las primeras defensoras de los derechos políticos de las mujeres y una de las líderes indiscutidas de esos primeros años del siglo XX. “De hecho, ella fue quien la que le acercó al diputado radical Rogelio Araya el primer proyecto de ley nacional por el voto femenino en 1919”, explicó la docente de la UNLP.

Julieta Lanteri fue otra figura central: organizó el Partido Feminista Nacional y postuló que ese partido iba a existir hasta que se aprobara una la ley de derechos políticos para las mujeres. Además, con un notorio rasgo de desobediencia y compromiso con sus convicciones, logró votar en unas elecciones municipales en 1911, presentando documentación que omitía aclarar expresamente que las mujeres no podían votar. Lanteri era italiana, residió entre La Plata y Buenos Aires y terminó sus días en Berazategui.

Julieta Lanteri 1911 Julieta Lanteri, la gran pionera, votando en 1911 tras omitir algunos datos, lo que le permitió sufragar. (Archivo General de la Nación)

María Abella de Ramírez, uruguaya radicada en Argentina, también en la ciudad de La Plata, escribió una de las revistas que más tempranamente se asumió como feminista, la revista Nosotras, en 1902. Participó, además, en el Primer Congreso Femenino Internacional.

María Luisa Coutouné, también platense, creó el Centro Feminista Radical “5 de Abril” después de que los conservadores anularan las elecciones porque había ganado el radicalismo, en 1931. La organización tuvo muchísimas socias, una sede en la ciudad de Trenque Lauquen y la propia María Luisa junto a militantes radicales y socialistas, incluida Alicia Moreau, fueron a la Casa de Gobierno a pedir el voto femenino.

Embed - Evita: Voto femenino - Canal Encuentro

La historia de las mujeres de nuestra provincia sigue siendo una cantera abierta para la investigación. Conocer mejor ese pasado, es conocernos mejor en nuestro presente. (DIB)