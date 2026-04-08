De Trenque Lauquen a Berisso, la Provincia es una fiesta

Los festejos por los 150 años de Trenque Lauquen, una de las atracciones del fin de semana.

Jueves 9 al domingo 12, en diferentes horarios y espacios físicos.

Trenque Lauquen: el director de Canal 12 se acogió al retiro voluntario y la señal se queda sin autoridad a cargo

Seis bodegas para brindar en la semana de la Fiesta Provincial de la Vendimia

Jueves, a las 21, música, danza y canto en el Teatro Español. Viernes, a las 20 en la plaza San Martín, espectáculo abierto con artistas locales. Sábado, a las 19 en el Club Alegre, presentación de Q’ Lokura. Domingo, a las 10, Tedeum en la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores; a las 11, colocación de ofrenda floral al Cacique Pincén en el Museo de la Comandancia; a las 14, acto oficial en la Plaza San Martín, con desfile cívico y tradicionalista; a las 19, cierre en la Plaza San Martín con más de 150 artistas. Entrada gratuita.

Viernes 10 al domingo 12, desde las 16, en el Parque Cívico de Berisso.

Viernes: apertura con un line up que incluye a Wayra Iglesias, El Soldado, Tarea Fina, Quiero Cumbia y E La Kossa, entre otros. Domingo, Coyotes, Esquirlas ASM, La Medianera, La Cumparsita, Santi Camacho y Versión Animal. Y, por supuesto, cerveza artesanal. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/cervecerosdeberisso/reels/ -

BERISSO - Fiesta de la Cerveza rs @turismopba

16° Noches del Modelito en General Guido

Del viernes 10 al domingo 12, por la noche, en el Campo El Modelito, Autovía 2 Km 253.

Pialada de ternero, pruebas de riendas, puesteros de pilcheros y feria de artesanos. Baile popular y la presentación de Leo Etchemendy, Los Manantiales, La Nueva Era, Los Hidalgo y Ángeles de Amor. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/fiestaprovdelmodelito/

14º Fiesta Nacional del Emprendado en Mar del Plata

Viernes 10, a las 14; sábado 11 y domingo 12, a las 9, en La Esperanza Recreo de Campo, autovía 2 Km 393, estación Camet.

Aparte campero y entrevero de tropillas, más de treinta grupos de danza y artistas folclóricos, desfiles de carruajes, amazonas, ferias de expositores y gastronomía regional. Con delegaciones de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta y San Luis. Entrada gratuita.

Más información: https://fiestanacionaldelemprendado.com/

26º Fiesta Nacional de la Torta Frita en Mercedes

Sábado 11 y domingo 12

Participarán más de veinte torteras. Se elaborará la torta frita gigante de cinco metros que luego se cortará y se repartirá en porciones entre el público. Música folclórica. Entrada general: 5.000 pesos.

Más información: www.instagram.com/turismo_mercedes/

torta frita - MERCEDES rs @turismopba

7º Festival de la Gastronomía Italiana en La Plata

Sábado 11 y domingo 12, desde las 12, en el Parque Alberti, avenidas 25 y 38.

Pastas y pizzas artesanales, postres italianos, productos típicos, actividades culturales, música y propuestas para toda la familia. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/festivaldelagastronomia/ -

2º Fiesta de la Carne de Cerdo en Roque Pérez

Sábado 11 y domingo 12, desde el mediodía, en el predio del ferrocarril.

Segundo torneo de asadores de pechito con manta con inscripción arancelada. Números artísticos en vivo. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismorp

1° Fiesta Provincial de la Coca Mallorquina en Goyena, partido de Saavedra

Sábado 11 a las 15, en Goyena.

Exposiciones de autos antiguos, emprendedores manualistas y artesanos. A las 19, degustación de coca mallorquina, ensaimada y opciones libres de gluten. Espectáculos artísticos. Actividad gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismosaavedrapigue/

6º Fiesta de la Galleta de Piso en Saladillo

Sábado 11 y domingo 12 a partir de las 13 en la plaza principal.

Espectáculos musicales, food trucks y emprendedores. Los menúes tendrán a la galleta de piso como acompañante o recipiente de la comida. Shows artísticos y clases de cocina. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestagalletadepiso/

12º Fiesta Regional de la Miel en San Vicente

Sábado 11 y domingo 12, de 11 a 21, en el Predio Ferial San Vicente Vieja Estación.

Cata de miel, olimpíadas apícolas, charlas técnicas, venta de insumos, productos regionales, números artísticos, nuevo paseo del alfajor. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/cassanvicente/

16° Festival de Folklore, Pialada y Jineteada en Tres Picos, Tornquist

Sábado 11, a las 14, y domingo 12, desde las 8; en el predio del Sportman Club, Ruta 33, kilómetro 52.

Sábado, pialada por equipos y rueda de gurupa. A las 20, noche de folclore. Domingo, apertura de ruedo, prueba de mansedumbre con domadores invitados, rueda de clinas con caballo. Almuerzo criollo y luego, más destrezas gauchas. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/clubsportman/

3º Vivamos Sabores en Campana

Domingo 12, desde las 12:00, en la costanera de Campana.

Más de veinticinco emprendimientos locales, comidas saladas, dulces y bebidas; música en vivo y charlas sobre pastelería, vinos y coctelería. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/campanagov/reels/ -

3° Fiesta de Comidas al Disco en Carlos Keen, partido de Luján

Domingo 12, desde las 11:00, en el predio de la Estación FF. CC.

Más de veinte cocineros elaborarán distintos platos al disco: pollo, empanadas fritas y guiso de lentejas. Feria de artesanías y espectáculos musicales. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/p/DWNDVTdEahD/?igsh=ZWVjdGp5cXBzaTFs

Feria de Sabores Sazón 2026 en 9 de Julio

Sábado 11, de 13 a 00; domingo 12, de 12 a 22, en avenida Mitre y Libertad.

Feria gastronómica con una amplia variedad de platos y productos elaborados por emprendedores locales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/cultura_9dejulio/ -

6° Festival de Tango en Luján

Del viernes 10 al domingo 12 a partir de las 20 en diferentes espacios de la ciudad.

Viernes, Peña de Tango & Recalada en el Club Argentino. Sábado, Milonga en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos. Domingo, concierto de cierre en el Teatro Municipal Trinidad Guevara. Entrada gratuita. Se retiran de forma anticipada de martes a sábado de 10 a 20.

Más información: www.instagram.com/p/DWHPAeUDTXo/

2º Marcha de los Bombos en el Mar en Miramar

Sábado 11, a las 20, en el Polideportivo y domingo 12, desde las 11, en el Muelle de Pescadores.

Primera jornada, vigilia y noche de peña, con artistas invitados y agrupaciones folklóricas. El segundo día, marcha y shows en el Polideportivo. Acompañan Indio y Tere Froilán, impulsores de la Marcha. Entrada: bono contribución de $3.000.

Más información: www.instagram.com/comunidadlegueragralalvarado/

Festival de Villa Ercilia en Lobería

Sábado 11 a las 15 en la plaza principal.

Espectáculos musicales y gastronomía. Actividad gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismoloberia/

5° Peatonal Criolla en Coronel Suárez

Domingo 12 a las 8, en el Paseo del Riel.

El campeonato del asado arranca a las 09; final del certamen y degustación del jurado a las 13; vuelta entera, a las 14; premiación y shows musicales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/p/DVulrFqjUhX/

89° Doble Bragado

Jueves 9 y viernes 10 a las 15:30; y domingo 12 a las 13:30 desde Bragado.

Tradicional competencia ciclística conocida como la clásica del oeste. Jueves, salida desde Bragado hasta Veinticinco de Mayo; viernes, hasta Veinticinco de Mayo y Chivilcoy; y domingo, circuito callejero. Inscripción arancelada.Del 10 al 12 se llevará adelante la 3° Doble Bragado Femenina.

Más información:

https://www.instagram.com/la_doble_bragado_arg/

2º Cardales Corre, partido de Exaltación de la Cruz

Sábado 11, a las 19, desde Plaza Mitre.

Jornada deportiva y solidaria a beneficio del Hospital Modular de Los Cardales, en las distancias de 3 y 6 kilómetros, sobre un circuito 100% de asfalto. Premiación por categoría en 6 kilómetros. Actividad arancelada. Inscripción: www.finishtime.com.ar/#/informacion-evento/298

Más información: www.instagram.com/muniexaltaciondelacruz/

14º Rural Bike Vuelta a la Cascada en Guaminí

Domingo 12, a las 8, en el Balneario Lago del Monte.

Desafío en las distancias competitiva de 60 kilómetros y promocional de 30. Entrega de kits a las 8, largada a las 10. Premios en efectivo. Inscripción arancelada en: www.deportesydesafios.com.ar

Caminata Azul en Chacabuco

Domingo 12 a las 17, desde el Palacio Municipal.

Recorrido de cuatro kilómetros alrededor del casco urbano para concientizar y visibilizar el Trastorno del Espectro Autista. Asistir con remera o detalle azul. Actividad gratuita..

Más información: https://chacabuco.gob.ar/

Descubrí Barrientos, partido de Lobos

Domingo 12, a las 8, en la bajada de Ruta 41.

Inicio de la jornada con cicloturismo rural, a las 9, desayuno campero; a las 11, visita a la reserva natural Rancho Colorado y Almacén Lo de Purrete; a las 13, almuerzo criollo en el CEPT 16; a las 13:30 actuación de Adrián Maggi, Gustavo Madeja, ballet Municipal. Feria de emprendedores locales. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipiolobos/

4º Sabores Gourmet Chivilcoy

Sábado 11 a las 12 y domingo 12 a las 11:30 en el Espacio Vallerga

Puestos gastronómicos, degustaciones, marcas regionales, espectáculos musicales, espacios para las infancias y en clases en vivo con Osvaldo Gross, Dolli Irigoyen,

Karina Gao, Ale Temporini, Paula Bertone, Ezequiel D´Amelio,Fede Defina, Iván Alsina,Vicky Eliseire y Gladys Olazar. Entrada arancelada.

Más información: www.instagram.com/saboresgourmetchivilcoy/

Fuente: Agencia DIB