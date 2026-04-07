Seis bodegas para brindar en la semana de la Fiesta Provincial de la Vendimia

Se viene la 11 Fiesta provincial de la Vendimia en Luján.

El vino de la Costa, en Berisso

Sábado 11 y domingo 12, desde el mediodía, en el Predio Ferrocarril, Saldungaray.

Llega la "JAM de Videojuegos por la Memoria": cómo participar de esta experiencia única

Exposición de productores y bodegas, degustación y venta de vinos , gastronomía regional, paseo de artesanías y espectáculos en vivo.

Martes a viernes, a las 11; sábados, a las 11:30 y a las 15; domingos, a las 11, en Galicia 1150, Tandil.

Se viene la 11 Fiesta provincial de la Vendimia en Luján.

Visitas guiadas por los viñedos y la bodega. Incluye degustación de hasta cuatro vinos. El valor varía según la cantidad de vinos a degustar. Duración: 1 hora y 30 minutos. No se suspende por lluvia.

Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/

Cord+¦n Blanco 10 rs Cordón Blanco, la bodega de Tandil. @turismopba

Cooperativa de la Costa, en Berisso

Sábado 11, a las 11, en Cooperativa de la Costa. Avenida Montevideo y calle 81, barrio Los Talas, Berisso.

Visita guiada por los viñedos y por el establecimiento elaborador de vinos. Incluye degustación de tres vinos, acompañados con productos regionales. Se suspende por lluvia y/o crecidas del Río de La Plata.

Más información instagram.com/vinocostadeberisso/?hl=es

Vino de la Costa Berisso (10) rs El vino de la Costa, en Berisso @turismopba

Día del Malbec en el Viñedo y restó Zaffratelli, en Luján

Viernes 17, de 20 a 00, en Emilio Mitre KM 11.200, a 2 kilómetros de Carlos Keen.

Menú de tres pasos dedicado al malbec. Diseñado y pensado por la chef del lugar, para que cada plato y cada copa honren a la cepa insignia de Argentina.

Sábados, domingos y feriados de 11 a 17, almuerzos y degustaciones.

Sábados: cenas por pasos. No se suspende por lluvia.

Más información: https://www.instagram.com/zaffratelli/

Vinos y turismo rural en Brandsen

Sábados y domingos, en estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini, Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo. Sólo con reserva previa. Organiza Bodega Hocico Negro. Se suspende por lluvia.

Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es

Bodega Saldungaray, partido de Tornquist

TORNQUIST BODEGA SALDUNGARAY PRENSA 1300x934 copia Bodega Saldungaray @turismopba

Visitas guiadas, Jueves a domingos y feriados, de 11 a 18. Catas dirigidas, viernes y sábados a las 19, en calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray.

Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación del proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación de dos vinos. Catas dirigidas: taller sensorial de 1 hora y 30 minutos, donde se trabaja con tres vinos diferentes y se acompaña de una picada.

Más información: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es

Bodega Las Antípodas en Junín

Sábados, a las 19, en Finca Las Antípodas, calle Garibaldi y Querandíes.

Alojamiento en containers dentro de la finca, charla, recorrido y degustación de vinos con fiambres regionales. No se suspende por lluvia.

Más información: https://www.instagram.com/lasantipodasok/

Fuente: Agencia DIB