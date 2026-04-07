martes 07 de abril de 2026
7 de abril de 2026 - 08:18

Seis bodegas para brindar en la semana de la Fiesta Provincial de la Vendimia

Saldungaray (sede de la Fiesta Provincial de la Vendimia), Tandil, Junín, Brandsen, Berisso y Luján, seis destinos con bodegas bonaerenses.

Por Agencia DIB
Bodega Las Antípodas, en Junín.

Bodega Las Antípodas, en Junín.

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El vino de la Costa, en Berisso

El vino de la Costa, en Berisso

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Cordón Blanco, la bodega de Tandil.

Cordón Blanco, la bodega de Tandil.

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Se viene la 11 Fiesta provincial de la Vendimia en Luján.

Se viene la 11 Fiesta provincial de la Vendimia en Luján.

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Bodega Saldungaray

Bodega Saldungaray

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11° Fiesta Provincial de la Vendimia en Saldungaray, partido de Tornquist

Sábado 11 y domingo 12, desde el mediodía, en el Predio Ferrocarril, Saldungaray.

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Exposición de productores y bodegas, degustación y venta de vinos, gastronomía regional, paseo de artesanías y espectáculos en vivo.

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Se viene la 11 Fiesta provincial de la Vendimia en Luján.

Se viene la 11 Fiesta provincial de la Vendimia en Luján.

Bodega Cordón Blanco, Tandil

Martes a viernes, a las 11; sábados, a las 11:30 y a las 15; domingos, a las 11, en Galicia 1150, Tandil.

Visitas guiadas por los viñedos y la bodega. Incluye degustación de hasta cuatro vinos. El valor varía según la cantidad de vinos a degustar. Duración: 1 hora y 30 minutos. No se suspende por lluvia.

Más información: https://www.instagram.com/cordonblanco/

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Cordón Blanco, la bodega de Tandil.

Cordón Blanco, la bodega de Tandil.

Cooperativa de la Costa, en Berisso

Sábado 11, a las 11, en Cooperativa de la Costa. Avenida Montevideo y calle 81, barrio Los Talas, Berisso.

Visita guiada por los viñedos y por el establecimiento elaborador de vinos. Incluye degustación de tres vinos, acompañados con productos regionales. Se suspende por lluvia y/o crecidas del Río de La Plata.

Más información instagram.com/vinocostadeberisso/?hl=es

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El vino de la Costa, en Berisso

El vino de la Costa, en Berisso

Día del Malbec en el Viñedo y restó Zaffratelli, en Luján

Viernes 17, de 20 a 00, en Emilio Mitre KM 11.200, a 2 kilómetros de Carlos Keen.

Menú de tres pasos dedicado al malbec. Diseñado y pensado por la chef del lugar, para que cada plato y cada copa honren a la cepa insignia de Argentina.

Sábados, domingos y feriados de 11 a 17, almuerzos y degustaciones.

Sábados: cenas por pasos. No se suspende por lluvia.

Más información: https://www.instagram.com/zaffratelli/

Vinos y turismo rural en Brandsen

Sábados y domingos, en estación Gómez, calle Trucco y diagonal Piermartini, Experiencia enoturística con degustación de vinos y quesos, recorrida por pueblo rural y almuerzo en restaurante de campo. Sólo con reserva previa. Organiza Bodega Hocico Negro. Se suspende por lluvia.

Más información: https://www.instagram.com/hociconegro/?hl=es

Bodega Saldungaray, partido de Tornquist

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Bodega Saldungaray

Bodega Saldungaray

Visitas guiadas, Jueves a domingos y feriados, de 11 a 18. Catas dirigidas, viernes y sábados a las 19, en calle 120, zona rural cuartel 9, Pueblo Turístico Saldungaray.

Recorrido de 30 minutos por el interior de la bodega, explicación del proceso de elaboración de vinos, caracterización de terruño y laboreo. Incluye degustación de dos vinos. Catas dirigidas: taller sensorial de 1 hora y 30 minutos, donde se trabaja con tres vinos diferentes y se acompaña de una picada.

Más información: https://www.instagram.com/bodegasaldungaray/?hl=es

Bodega Las Antípodas en Junín

Sábados, a las 19, en Finca Las Antípodas, calle Garibaldi y Querandíes.

Alojamiento en containers dentro de la finca, charla, recorrido y degustación de vinos con fiambres regionales. No se suspende por lluvia.

Más información: https://www.instagram.com/lasantipodasok/

Fuente: Agencia DIB

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