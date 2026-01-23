viernes 23 de enero de 2026
Copetonas, el pueblo turístico de Tres Arroyos con cascadas y torta frita

Turismo aventura, la paz de las estancias, playas cercanas, tradición a cada paso: Copetonas es uno de los destinos bonaerenses con más opciones.

Por Agencia DIB
Copetonas conserva la tranquilidad de un pueblo rural.

La Cascada Cifuentes tiene casi 8 metros de altura.

La estación Copetonas se inauguró el 11 de octubre de 1912.

Por supuesto que uno de los atractivos de su turismo rural es el asado a la cruz.

La tirolesa sobre el río Quequén Salado

La Cueva del Tigre, y al fondo, el Salto del TIgre.

En octubre se celebra la Fiesta del Mate y la Torta Frita.

Este pueblo de un millar de habitantes tiene el original privilegio de ser el único de la provincia de Buenos Aires en llevar el nombre de un ave. A diferencia de la mayoría de las localidades que nacieron con la llegada del ferrocarril, Copetonas no recibió el apellido de un prócer o prohombre del lugar.

Cuando el 11 de octubre de 1912 se inauguró esa estación del Ferrocarril del Sud rodeada de unas pocas casas, el lugar ya era conocido como “el paraje de las copetonas”, la martineta tinamú que parece una perdiz grande con una cresta de plumas en la cabeza. Por eso pueblo y estación se llamaron Copetonas. Y es uno de los 39 Pueblos Turísticos de la provincia

Copetonas, con acento danés y algo más

Copetonas está a 600 kilómetros La Plata, a 60 de Tres Arroyos, a 25 del balneario Reta y a ¡12.500 kilómetros de Dinamarca, donde vinieron muchos de sus pioneros!

Prueba de ello es, por ejemplo, el Colegio Argentino Danés -ahora Escuela Agraria N°1-, en las afueras de Copetonas, que fue fundado por la colectividad para que sus hijos no perdieran el idioma ni las tradiciones nórdicas.

Los daneses -presentes hoy en apellidos como Jensen, Sorensen, Nielsen, Christiansen o Dam- trajeron de Europa una fuerte cultura de cooperativismo que se corporizó en la Cooperativa Agrícola de Copetonas, el motor económico del pueblo durante el auge del ferrocarril.

El Río Quequén Salado, su gran tesoro

Copetonas es la puerta de entrada a uno de los paisajes más lindos de la provincia de Buenos Aires. El sinuoso río Quequén Salado corre muy cerca y es el corazón del turismo aventura de la zona, con varias atracciones especiales:

* La Cascada Cifuentes: es la caída de agua más alta de la provincia de Buenos Aires (alrededor de 8 metros). Es un espectáculo natural increíble. En sus inmediaciones se practica kayak, rafting, tirolesa, pesca deportiva o, simplemente, darse un chapuzón.

* La Cueva del Tigre: un lugar con mucha historia y leyendas locales, ideal para explorar.Se encuentra en el límite natural entre los partidos de Tres Arroyos y Coronel Dorrego, y su nombre se debe a Felipe Pascual Pacheco, un famoso bandido rural del siglo XIX apodado el "Tigre del Quequén". Para algunos era un criminal peligroso, pero para muchos pobladores locales era una especie de “Robin Hood pampeano”. En esa cueva se escondía el Tigre de su archienemigo, el comisario Luis Aldaz, más conocido como “Gorra Colorada”.

* El Salto del Tigre: está muy cerca de la cueva y es una hermosa caída de agua. Allí el río corre entre barrancas de piedra que ofrecen un paisaje muy diferente al de la típica llanura bonaerense.

* Turismo rural: para los que prefieren menos adrenalina y más tranquilidad, Copetonas ofrece varias estancias para descansar y vivir la tradición bonaerense. Precisamente cada 11 de octubre, día de la fundación del pueblo, la costumbre de mantener las raíces se refleja en la Fiesta del Mate y la Torta Frita, un clásico para la región.

Qué más visitar en Copetonas

  • Vieja estación ferroviaria
  • Museo de Copetonas, en una de las casitas del predio ferroviario
  • Capilla Nuestra Señora de la Merced
  • Club Copetonas Social y Deportivo
  • Río Quequén Salado
  • Vieja Usina
Cómo llegar

Está a 640 kilómetros del AMBA. En el cruce del kilómetro 531 de la RN 3 con la RP 72 está el desvío hacia Copetonas.

Fuente: Agencia DIB

