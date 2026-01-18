Cazón, el Pueblo Turístico "verde y sustentable" de Saladillo

Desde el aire, Cazón es un oasis verde en la pampa húmeda.

“El oasis verde de la Provincia”. “El pueblo del millón de árboles”. Son algunos de los nombres con los que se conoce a Cazón , en el corazón de la pampa húmeda. Un refugio para unos 250 habitantes a 15 kilómetros de Saladillo y uno de los 39 pueblos turísticos de la provincia de Buenos Aires .

El nombre del pueblo, al igual que muchas localidades ferroviarias de la provincia de Buenos Aires, tiene un origen homenaje a una figura histórica. En este caso, Joaquín Cazón (1811-1888) , hacendado, empresario y filántropo del siglo XIX, uno de los importantes nombres de la Generación del 80 y fundador del porteño Club del Progreso

Pese a que Cazón fue fundado a fines del siglo XIX, hay un hecho más trascendental que la llegada del tren: la instalación del Vivero Nacional en 1910.

El título de "El pueblo del millón de árboles " no es solo un eslogan publicitario, sino una realidad física que precisamente hace más de 115 años.

Todavía hoy el Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg abastece de arbolado público a municipios de todo el país. Tiene 210 hectáreas de pura vegetación donde se producen y mantienen cientos de miles de ejemplares, desde plantines hasta árboles formados. Si se suman los ejemplares de los viveros privados (hay más de 20) y el arbolado de las calles, la proporción es impactante: unos 4.000 árboles para cada uno de los 250 habitantes de Cazón, con lo que lo convierte en uno de los lugares con mayor densidad de masa forestal por habitante del mundo.

La biodiversidad de Cazón

No se trata solo de cantidad, sino de variedad. Al ser un centro de experimentación y producción botánica desde 1910, el pueblo cuenta con bosques de coníferas y eucaliptos, especies exóticas y nativas, frutales y plantas ornamentales. En esta “fábrica de árboles” se producen unas 150 especies, principalmente tilo, plátanos, sauces, álamos, acacios, robles, liquidámbar, catalpas y parasol de la China.

En el vivero, además, funciona la Escuela Secundaria Agropecuaria y un parque solar, ya que Cazón también se caracteriza por ser un pueblo que marcha hacia la sustentabilidad.

Casi todas las familias de Cazón están vinculadas de alguna manera a la producción de plantas. El pueblo crece y respira a través de sus árboles; es su principal motor económico y su orgullo cultural, algo que celebran cada año en la Expo Vivero, que se realiza entre septiembre y octubre. Siempre verde, así es éste, uno de los 39 Pueblos Turísticos de la provincia de Buenos Aires.

No sólo árboles en Cazón

Como destino de bienestar y turismo rural, el pueblo “que fabrica árboles” tiene más atractivos:

La Pulpería de Cazón: Un espacio histórico recuperado que funciona como centro cultural y gastronómico. ¿Un clásico? La picada con quesos y embutidos de la zona. También hay pequeños emprendimientos familiares que venden pasteles, dulces artesanales y miel.

Modo Domo Cazón: Una propuesta de glamping en domos geodésicos donde se realizan baños de gong y actividades de meditación.

Arquitectura y paz: Vale la pena visitar la Capilla San Carlos Borromeo, así como caminar por sus calles arboladas donde literalmente se escucha el silencio; la opción de recorrer los senderos arbolados en bicicleta cada vez tiene más adeptos. También está la Estación del ferrocarril, la Capilla Nuestra Señora del Rosario y los antiguos hornos de carbón.}

Plaza de la Salud y Sendero de los Sueños: Un espacio parquizado recientemente donde los locales y visitantes realizan actividades físicas o simplemente se sientan a tomar mate frente al verde infinito.

Cómo llegar a Cazón

Está a 15 kilómetros de la ciudad de Saladillo, y a 180 de la Ciudad de Buenos Aires. Se accede por la Ruta Nacional 205 hasta el kilómetro y allí se toma el acceso Gobernador Dr. Alejandro Armendáriz, que está pavimentado y se extiende por seis kilómetros más.

