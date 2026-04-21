martes 21 de abril de 2026
21 de abril de 2026 - 17:47

Argentina en el podio del Mundial de la Pizza por segundo año consecutivo: la magia de Ezequiel Ortigoza

El joven bonaerense Ezequiel Ortigoza brilló en las categorías de destreza y habilidad y se quedó con el segundo puesto en "Freestyle". Además, Claudio Izurieta terminó como el mejor argentino clasificado.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Ezequiel Ortigoza hizo girar sobre su cabeza una masa de más de 6 kilos y un metro y medio de diámetro.&nbsp;

Ezequiel Ortigoza hizo girar sobre su cabeza una masa de más de 6 kilos y un metro y medio de diámetro. 

El equipo argentino de maestros pizzeros, apoyado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas Asociación Civíl (APYCE), volvió a tener una destacada actuación en el 32° Campeonato Mundial de la Pizza, en el que logró subirse al podio por segunda edición consecutiva.

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En la competencia, que se celebró del 8 al 10 de abril en el Salón Palaverdi de la ciudad de Parma, en Italia, Ezequiel Ortigoza brilló en las categorías de destreza y habilidad y se quedó con el segundo puesto en "Freestyle" (Acrobacia), además del quinto lugar en "Masa más larga".

Ortigoza, oriundo de Rafael Calzada, Almirante Brown, logró una hazaña poco común: obtuvo el 2° puesto en" Freestyle" por segunda vez consecutiva. Esta posición lo catapulta directamente al Hall de la Fama del campeonato y lo confirma como uno de los artistas de la masa más importantes de la historia contemporánea.

Ortigoza podio

La presentación en la final fue un verdadero espectáculo. El maestro pizzero argentino cautivó al jurado con una coreografía que integró acrobacias con fuego y culminó con una proeza técnica que dejó al público de pie: hizo girar sobre su cabeza una masa de más de 6 kilos y un metro y medio de diámetro. La ovación fue unánime, reconociendo una precisión que solo se logra tras décadas de oficio.

Antes de este nuevo logro en Parma, Ortigoza ya había demostrado su talento internacional: en 2018, se colgó la medalla de oro en el "World Pizza Games" de Las Vegas, donde sorprendió a todos realizando parte de su rutina con los ojos vendados. Además, ostenta participaciones en los Guinness World Records, formando parte del equipo que preparó el mayor número de pizzas en 12 horas.

Embed - ARGENTINA SUBE AL PODIO

Mejor clasificado y consagrado en técnica

La otra nota destacada del Mundial se la llevó Claudio Izurieta, quien terminó como el mejor argentino clasificado del certamen tras haber obtenido el máximo puntaje de todo el equipo nacional.

La delegación argentina no solo brilló en la acrobacia. El desempeño técnico puro tuvo otro consagrado, Luciano Grigolato, quien se posicionó en el 9° puesto en la categoría Pizza Clásica. En una competencia donde participaron 354 expertos en este rubro, Grigolato logró ser el mejor clasificado de la delegación nacional.

Claudio Izurieta
Claudio Izurieta termin&oacute; como el mejor argentino clasificado del certamen tras haber obtenido el m&aacute;ximo puntaje de todo el equipo nacional.

Claudio Izurieta terminó como el mejor argentino clasificado del certamen tras haber obtenido el máximo puntaje de todo el equipo nacional.

Desde APYCE remarcaron que estos triunfos no son obra del azar. La preparación para Parma implicó tres jornadas de preparación, con pruebas de maquinaria, selección de materia prima y una concentración total. La premisa "Argentina Pizza Fuerte" no solo es un lema, se ha convertido en una realidad tangible: hoy, el mundo sabe que si se habla de pizza, se habla de Argentina.

La delegación argentina estuvo liderada por el chef patagónico Federico Domínguez Fontán y la integraron: Claudio Izurieta, Ezequiel Ortigoza, Matías Iacono, Walter Erdbecher, Daniel Gabrielli, Claudio Jaramillo, Mauro Dávila, Miguel Villalba, Javier Dotta, Roodely Antenor, Ariel Pastorino e Ismael Saravia.

Fuente: Agencia DIB

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