Cambia la fe en Argentina: cae el catolicismo, crecen los evangélicos y los no creyentes

El catolicismo continúa siendo la religión mayoritaria en la Argentina, pero su predominio histórico sigue retrocediendo. Entre 2008 y 2026 , la proporción de personas que se identifican como católicas cayó casi 19 puntos porcentuales, mientras crecieron tanto las iglesias evangélicas como el grupo de quienes no tienen filiación religiosa .

Así se desprende de un informe del Observatorio de las Creencias en Argentina (Ocrear) , iniciativa de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , que presentó el Barómetro de las Religiones y las Creencias en el país, que revela cambios significativos en el mapa religioso y una creciente desvinculación de las instituciones religiosas tradicionales.

En 2008, el 76,5% de la población se definía como católica . Para 2026 , esa cifra descendió al 57,7%, consolidando una tendencia de largo plazo que ya había sido detectada en mediciones anteriores.

Aunque sigue siendo la identidad religiosa más extendida, el catolicismo se encuentra muy lejos de los niveles históricos que registraba durante gran parte del siglo XX, cuando representaba alrededor del 90% de la población, según el Censo Nacional de 1960 .

En paralelo, aumentó con fuerza el porcentaje de personas que afirman no tener ninguna filiación religiosa. Este grupo pasó del 11,3% en 2008 al 22,4% en 2026, prácticamente duplicando su peso en menos de dos décadas. Desde 2019 se consolidó como el segundo segmento más numeroso del país.

Por su parte, el mundo evangélico mantuvo un crecimiento constante. La proporción de fieles evangélicos pasó del 9% en 2008 al 17,4% en 2026, convirtiéndose en la segunda identidad religiosa organizada de la Argentina.

grafico religión

Los jóvenes impulsan la transformación en la religión

Otro aspecto del informe es que la edad aparece como uno de los factores más relevantes para explicar los cambios observados. Entre los jóvenes, el porcentaje de católicos se reduce al 44,6%, mientras que entre los adultos mayores alcanza el 69%. La diferencia revela una marcada fractura generacional que podría profundizar la transformación religiosa en los próximos años.

Al mismo tiempo, entre las generaciones más jóvenes crecen tanto las identificaciones evangélicas como las posiciones de no filiación religiosa. Los especialistas interpretan este fenómeno como un proceso de reemplazo generacional más que como una modificación coyuntural. Es decir, las nuevas cohortes incorporan patrones de identificación religiosa distintos a los de las generaciones anteriores.

La pertenencia religiosa también muestra fuertes contrastes sociales. En ese sentido, los evangélicos tienen una presencia más elevada entre las personas con menor nivel educativo, donde alcanzan el 22,5%. En cambio, la población sin filiación religiosa registra sus mayores porcentajes entre quienes poseen niveles educativos medio y alto, con 28,5% y 27,9%, respectivamente.

Estos datos sugieren que las distintas expresiones religiosas y espirituales cumplen funciones diferenciadas según los sectores sociales. Mientras las iglesias evangélicas mantienen una fuerte inserción comunitaria y redes de contención en sectores populares, la no filiación religiosa aparece con mayor frecuencia asociada a niveles más altos de autonomía cultural y educativa.

Fuente: Agencia DIB