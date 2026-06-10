miércoles 10 de junio de 2026
10 de junio de 2026 - 15:05

Para el ranking de la FIFA, primero Argentina; tercero, Francia

A un día del inicio de la Copa del Mundo, la selección nacional se consolida en el primer puesto del ranking FIFA, seguida por España y Francia.

Por Agencia DIB
La selección argentina de fútbol, campeón del mundo en Qatar 2022. - Xinhua -
La selección argentina de fútbol, campeón del mundo en Qatar 2022. - Xinhua -

Luego del triunfo por 3 a 0 ante Islandia de este martes, la Selección argentina de fútbol quedó ubicada en la primera posición del ranking de la FIFA, por encima de España y Francia. Los goles de la Scaloneta fueron convertidos por Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada

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Con los datos actualizados de la FIFA, nuestra selección suma 1877,27 puntos, apenas por encima de España (1874,71) y Francia (1870,70).

Este liderazgo en la víspera del comienzo de la Copa del Mundo contrasta con la previa del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina llegaba en el tercer lugar del ranking, detrás de Brasil y Bélgica, a pesar de que el equipo de Scaloni venía de ganar la Copa América 2021 y la Finalísima 2022 ante Italia.

El Top 10 de la FIFA

Detrás de Argentina, España y Francia aparecen Inglaterra (4°), Portugal (5°), Brasil (6°), Marruecos (7°), Países Bajos (8°), Bélgica (9°) y Alemania (10°).

Fuente: Agencia DIB

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