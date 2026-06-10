Para el ranking de la FIFA, primero Argentina; tercero, Francia

La selección argentina de fútbol, campeón del mundo en Qatar 2022. - Xinhua -

Luego del triunfo por 3 a 0 ante Islandia de este martes, la Selección argentina de fútbol quedó ubicada en la primera posición del ranking de la FIFA, por encima de España y Francia. Los goles de la Scaloneta fueron convertidos por Valentín Barco, Lionel Messi y Thiago Almada

Con los datos actualizados de la FIFA, nuestra selección suma 1877,27 puntos, apenas por encima de España (1874,71) y Francia (1870,70).

Este liderazgo en la víspera del comienzo de la Copa del Mundo contrasta con la previa del Mundial de Qatar 2022, cuando Argentina llegaba en el tercer lugar del ranking, detrás de Brasil y Bélgica, a pesar de que el equipo de Scaloni venía de ganar la Copa América 2021 y la Finalísima 2022 ante Italia.

Embed Six nations have won the @FIFAWorldCup as tournament hosts.



The last host nation victory came in 1998, when France lifted the trophy for the first time pic.twitter.com/B17aq2Y7zN — FIFA (@FIFAcom) June 9, 2026

El Top 10 de la FIFA Detrás de Argentina, España y Francia aparecen Inglaterra (4°), Portugal (5°), Brasil (6°), Marruecos (7°), Países Bajos (8°), Bélgica (9°) y Alemania (10°). Fuente: Agencia DIB

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