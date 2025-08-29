Agostina Hein: "Nadar es mi todo: me da paz, me da tranquilidad, me da saber que todo va a estar bien"

En los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 ganó ocho medallas, tres de oro, cuatro de plata y una de bronce. Seguramente hubiese sido elegida abanderada de la delegación argentina para la ceremonia de clausura. Imposible: debía viajar a Rumania , donde apenas unos días después se consagró campeona y subcampeona mundial juvenil en natación.

Agostina Hein volvió esta semana al país. Y desde el aeropuerto de Ezeiza se fue al natatorio del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) . Allí el martes se organizó una recepción con conferencia de prensa. La idea: complacer a algún funcionario, atender a los medios y listo. Todo rápido porque la joven de 17 años debía volver a entrenar: en unos días viaja a Chile, después a Río de Janeiro y en diciembre, poco antes de las Fiestas, el Campeonato Argentino. Recién ahí, unos días de vacaciones; cinco días calcula su madre, Ivana.

Para Hein, “nadar es mi todo: me da paz, me da tranquilidad, me da saber que todo va a estar bien, y que soy el agua y yo. Eso es lo que me transmite”.

“Creo que todavía no caigo, es algo impresionante”, le confiesa Hein a la agencia DIB. “Es un sueño cumplido. Escuchar de nuevo el himno en un mundial junior, después de ocho años, es realmente un sueño”.

En 2017, en Indianápolis, Delfina Pignatiello, también con 17 años, se consagró campeona mundial en los 800 y 1.500 metros libre, y subcampeona en los 400. Ocho años después, Hein fue campeona mundial en los 400 metros estilos (medley) y plata en los 800 libre, prueba en la que había ganado la medalla de bronce en el Mundial de 2023 en Netanya, Israel. “Nadie piensa que a nivel internacional un sudamericano se meta en una final, y doble medalla”. Y entonces, una conclusión, una certeza para Hein: “Somos todos iguales, tenemos con qué pelear, no nos tenemos que achicar. Ese era el sueño, el decir: ‘Soy igual que todos’”.

Embed - Agostina Hein with the Championships Record on Day 1 at Otopeni!

Un récord de más de 20 años

En la primera parte de agosto, en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Hein estuvo cerca de pulverizar la marca con la que la cordobesa Georgina Bardach, a días de cumplir 20 años, ganó la medalla de bronce en los 400 metros estilos de Atenas 2004; 4 minutos 37 segundos y 51 centésimas. Y en el Mundial Juvenil de Rumania, el 19 de agosto, Hein hizo trizas ese registro en la final: lo bajó a 4 minutos 34 segundos y 34 milésimas.

“Lo primero que pensé fue en mi familia, en mi mamá y mi papá, en todo el esfuerzo que hicieron para que llegue ahí de la mejor manera. En todo mi equipo, mi novio… Eso fue lo primero que pensé, en todo el esfuerzo que habíamos hecho todos”. Y cuenta La Vikinga: “Entrenamos constantemente, por ahí tres meses seguidos de mucho entrenamiento. Y creo que eso se ve reflejado en la emoción que tengo cuando subo al podio, cuando escucho el himno. Se refleja el esfuerzo, tanto mío como de mi familia, de mi equipo. Eso es lo más emocionante”.

“Creo que lo empecé a palpar cuando los entrenamientos salían muy bien. Fue el momento de decir: ‘Estamos por el buen camino, podemos lograr esto’. Pero a la vez, también era decir: ‘Bueno, tiene que pasar, tiene que pasar, tenemos que estar tranquilos’”, le confió Hein a DIB, consultada acerca de cuándo empezó a sospechar que ese sueño podía darse.

Agostina Hein y sus padres Agostina Hein junto a sus padres, Ivana y Enrique. - Gentileza El Debate de Zárate - El Debate de Zárate

El equipo, la clave

Hein, de Campana, nacida el 24 de abril de 2008, fue la deportista argentina más joven en los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que participó con 16 años: fue 14ª en los 800 libre y 18ª en los 400. Y paradójicamente, esa meta alcanzada fue un punto de partida. Para la vuelta se propuso: “Tengo que trabajar 100% para estar todos los días mejor, para ser todos los días mejor. Obviamente, cuesta un montón porque entrenando se sufre, duele todo. Hay series que no te van a gustar, otras que sí, pero es encarar distinto el entrenamiento. Mi equipo me ayuda a ser todos los días positiva, mis papás son unas personas muy positivas, y eso ayudó mucho”.

“Madurar” fue la clave, sobre todo después de un 2022 no tan fácil de llevar. Y ahí vuelve al equipo: “Un equipo que nunca me soltó la mano. Mi familia, y también jugó mucho mi novio, una persona que me ayuda todos los días a ser mejor. Creo que ese conjunto de personas hizo que se fusionaran y que me ayudaran 100% en lo que soy hoy, en la madurez que puedo decir que tengo en comparación con 2023, o 2024. Y mi gran paso fue tener bien claro: ‘Disfrutar, disfrutar’”.

Agostina Hein y Sebastián Montero La nadadora bonaerense Agostina Hein junto a su entrenador, Sebastián Montero. Comité Olímpico Argentino

Sebastián Montero, el entrenador

Sebastián Montero es personaje central en esta historia. De Zárate, es el entrenador de Agostina Hein, su descubridor. “La relación que tengo con Seba es impresionante, algo que fuimos construyendo con el tiempo. El feeling que tenemos, la confianza, es algo que no lo voy a conseguir en ningún otro lado. Y es la confianza que tenemos con todo mi equipo, con mi deportóloga, con mi psicóloga, con mi nutricionista… Esa confianza que fuimos construyendo con el tiempo hace que a la hora de la pileta todo sea un poco más fácil, más llevadero”.

Y un tema clave del equipo que encabeza Montero es cómo trabaja la exposición de esta joven deportista de 17 años. “Seba y mi equipo me ayudan muchísimo para que no sea todo tan pesado. Con ellos es: ‘Vos te tenés que tirar y nadar, nadar y hacer lo que te gusta. No pensar en el afuera’, y eso lo vuelve todo más liviano”.

Agostina Hein Medalla de Oro Agostina Hein, tres veces en lo más alto del podio en Asunción. Comité Olímpico Argentino

Las medallas, un orgullo

En los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, los nadadores argentinos ganaron 16 de las 95 medallas que cosechó la delegación, y 6 de los 27 oros de Argentina. “Planteamos el Panamericano como una entrada al Mundial, era probarnos a nosotros mismos, decir ‘vamos a correr fuerte el Panamericano para generarnos confianza, y en el Mundial no nos tenemos que achicar’”. De aquellos Juegos en Paraguay, “lograr medallas para Argentina es un orgullo para nosotros. Escuchar el himno tantas veces, y ver la bandera tan alto, nos enorgullece un montón”.

Y a los días, casi sin escalas, la ciudad rumana de Otopeni. “Llegar a Rumania, ver esa pileta tan imponente, competir contra grandes nadadores de nuestra categoría. La pasamos hermoso, es un grupo que se apoyó desde el día 1, que sabíamos que íbamos a tener 20 días muy intensos y que aun así nunca dejamos de apoyarnos, ni de reírnos entre nosotros. Estamos felices con el grupo, muy felices”.

Agostina Hein Entrenamiento Casa Agostina Hein, entrenamiento a la medida de su casa en Campana. El Debate de Zárate

La operación, un antes y un después

En septiembre del año pasado, Agostina Hein se sometió a una operación: adenoides, amígdalas y cornetes. Y esa decisión resultó clave: “Fue un paso grandísimo, era algo que veníamos viendo pero faltaba el ‘hay que hacerlo’. Y fue para bien. Me mejoró 100% como persona, 100% como deportista”.

Antes de la operación, Hein se sentía limitada. “La respiración es fundamental, y yo me sentía como ahogada. Por eso, fue un cambio totalmente para bien, hoy puedo decir que respiro al 100%, que respiro como nunca. Y eso se vio en el agua, nunca me había sentido tan bien con el aire, o en el hecho de flotar, porque también influye en la flotabilidad. Estoy muy contenta, feliz de haber podido tomar la decisión”.

Agostina Hein Pequeña De Campana, la pequeña Agostina Hein. - Gentileza El Debate de Zárate - El Debate de Zárate

Campana, su ciudad

“Campana me ayuda siempre. Soy afortunada de poder tener vecinos tan buenos, y tener todo el acompañamiento de parte de la Municipalidad. Para mí es perfecta, es mi ciudad, es donde vivo y donde pienso vivir toda mi vida”. (DIB) GML