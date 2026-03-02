25 de Mayo: cerró la Fiesta Provincial del Carnaval con la coronación de una joven local

La banda "La 2001" cerró la gran noche de los carnavales en la localidad de 25 de mayo.

Comparsas, música y alegría en la Fiesta provincial del carnaval, en 25 de Mayo.

La joven Oriana González como la nueva Embajadora Provincial del Carnaval en la localidad de 25 de Mayo.

Acompañado por una multitud de vecinos que disfrutó el cierre de los festejos del Carnaval , el intendente de la localidad de 25 de Mayo , Ramiro Egüen, coronó a la joven Oriana González como la nueva Embajadora Provincial del Carnaval que, este domingo 1º de marzo, cerró las celebraciones en el Parque Laguna Mulitas de la ciudad cabecera del distrito.

La hazaña de "los Gassioles": unieron los dos océanos a caballo en la travesía "De mar a mar"

Chascomús: se recuperaron más de 25 mil reciclables durante el Carnaval Infantil

Según informó el diario La Mañana , el evento formaron parte músicos locales, integrantes de la Escuela Municipal del Carnaval, las comparsas y batucadas que cada sábado de enero y febrero brillan en el corsódromo del Parque Laguna, y la banda “La 2001”, que cerró la noche.

El escenario abrió con la actuación de los artistas locales Carlos Yoel, “Quique” Vela, Nahiara, La Zuni Band, Javier Ranni, Gustavo “León” Preves, “Feli” Funes y Marcelo Javier.

Luego llegó la presentación de las diez aspirantes a Embajadora Provincial , oriundas de distintas localidades bonaerenses. En esta edición se postularon: Jackeline Serres (Las Flores), María Lucila Loizaga (Lobos), Sol Carla Berea (Las Chacras – Lobos), Milena Paz Barroso (Chivilcoy), Morena López (Rafael Obligado), Nahiara Caminos (Junín), Aylén Pereyra (Junín), Clara Tomassi (Las Flores), Priscilla Geraldine Lobo Rothlisberger (Olavarría), y Oriana González (25 de Mayo).

WhatsApp-Image-2026-03-02-at-09.23.27-2-1024x683 Comparsas, música y alegría en la Fiesta provincial del carnaval, en 25 de Mayo. https://www.lamanana.com.ar/

La veinticinqueña Oriana González resultó ganadora tras obtener 368 votos otorgados por el jurado, compuesto por Solange García, Juan Luque, Silvana “Bombon” Fernándes, Nicole Rodríguez y Carla Coronel. En segundo lugar, quedó Sol Carla Berea (Lobos), con 357 votos, mientras que la tercera ubicación fue para Jackeline Serres (Las Flores), con 335 votos.

WhatsApp-Image-2026-03-02-at-09.23.27-1-1024x683

En el cierre, la banda “La 2001”, liderada por Lucas Villareal, hizo bailar a toda la gente con sus éxitos que fueron desde el cuarteto hasta las baladas con todo el estilo tropical.

la-2001-1024x683 La banda "La 2001" cerró la gran noche de los carnavales en la localidad de 25 de mayo. https://www.lamanana.com.ar/

El Municipio destacó el valor del Carnaval como expresión cultural, social y comunitaria del distrito, que continúa consolidándose como uno de los eventos populares más importantes de la provincia de Buenos Aires, reafirmando de esta forma a 25 de Mayo como “Capital Provincial del Carnaval”.

Fuente: Agencia DIB