Ya están a la venta los pasajes aéreos para viajar a Villa Gesell

La lowcost argentina Humming Airways ya puso a la venta los pasajes para la ruta que conectará la Ciudad de Buenos Aires con la localidad costera de Villa Gesell a partir de diciembre. En tanto, desde el Partido de La Costa confirmaron que están en tratativas para que la lowcost tenga vuelos a Santa Teresita .

Los tickets para volar a Gesell ya están disponibles a través del sitio web de la aerolínea . La ruta será clave para Villa Gesell y todas las localidades de alta demanda turística de la zona, como Pinamar, Cariló, Mar de las Pampas y Costa Esmeralda .

La empresa , que se especializa en conectar destinos del interior del país, estableció que, inicialmente, el costo de cada tramo de la ruta Aeroparque (AEP) - Villa Gesell (VLG) o viceversa será de $ 154.488 . Este precio de base incluye, además, la posibilidad de llevar una valija pequeña sin cargo.

Los vuelos, en aviones con capacidad para 19 pasajeros y que duran 40 minutos, comenzarán a operar el miércoles 3 de diciembre. Se mantendrán con tres frecuencias semanales ( miércoles, viernes y domingos ) durante toda la temporada alta de verano:

Aeroparque-Villa Gesell: sale a las 12:30

Villa Gesell-Aeroparque: sale a las 13.35

Escapadas

Según se informó el acuerdo, que fue fruto de un intenso trabajo entre el sector público y privado de la región, busca “impulsar el crecimiento económico y social al atraer un nuevo perfil de visitantes, facilitando las ‘escapadas’ de fin de semana y potenciando el turismo durante todo el año”.

Así Humming Airways, que ya conecta ciudades como Venado Tuerto, Villa María, Olavarría y Tandil, sumó a Villa Gesell como su sexto destino.

La posibilidad de Santa Teresita

En tanto, Cristian Escudero, secretario de Turismo del Partido de La Costa, contó a DIB que están en curso negociaciones con Humming para que sus aviones aterricen en el aeródromo de Santa Teresita.

Podría ser una escala en el viaje a Villa Gesell o vuelos propios, según la demanda. (DIB)