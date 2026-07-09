jueves 09 de julio de 2026
9 de julio de 2026 - 11:32

¿Vuelven los paros en las universidades?: advertencia para el segundo cuatrimestre

La Conadu y la Conadu Histórica volvieron a encender el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y amenazan con un paro.

Por Agencia DIB
Los docentes universitarios en alerta.&nbsp;

Los docentes universitarios en alerta. 

Pese al acuerdo al que llegaron el Gobierno de Javier Milei con las organizaciones gremiales docentes y no docentes para establecer una recomposición salarial, desde el sector universitario advirtieron que las medidas de fuerza podrían volver en los próximos días si no se cumple con la Ley de Financiamiento Universitario.

Más noticias
Novedades sobre la cosecha de soja.

La cosecha de soja llegó a su fin con 50,1 millones de toneladas
El publicista Ramiro Agulla. 

Murió el publicista Ramiro Agulla, clave en la campaña de De la Rúa

Tanto la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) como la Conadu Histórica, las dos entidades que reúnen a la mayoría de los docentes del país, no sólo reclamaron que se aplique de manera urgente la ley sino que advirtieron que podrían impulsar un nuevo plan de lucha si el Gobierno no incorpora las actualizaciones salariales previstas por la norma en los haberes que se cobrarán en agosto.

Desde la Conadu, entidad que representa a docentes de, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), indicaron que “no hay más excusas” para demorar la implementación de la ley y exigieron que el salario correspondiente a julio, que se percibirá en agosto, debe incluir la totalidad de las actualizaciones previstas por la legislación. “El conflicto universitario no está cerrado, hemos probado que luchar sirve y lo seguiremos haciendo”, afirmó la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier.

En la misma línea, esta agrupación resolvió evaluar en un próximo plenario si el Gobierno cumple o no con la resolución judicial y, en caso contrario, analizar la convocatoria a nuevas medidas de fuerza. En esta línea, la Conadu Histórica, que tiene representación en muchas casas de estudios en varias provincias, destacó que de persistir el incumplimiento, profundizará el plan de lucha, incluyendo la posibilidad de impulsar acciones que afecten el normal inicio del segundo cuatrimestre.

Para ello, este sector que responde a la CTA Autónoma, se reunirá el 15 de julio para analizar el grado de cumplimiento de la medida cautelar y la evolución del conflicto, y realizará un Congreso Extraordinario el 5 de agosto con el objetivo de definir la las acciones correspondientes al inicio del segundo cuatrimestre.

Acuerdo salarial con docentes universitarios

Cabe recordar que el Poder Ejecutivo acordó transferir a las Universidades los fondos tendientes a incrementar la masa salarial del 24,33%, distribuido de la siguiente forma: un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo, y un 3% en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026.

En materia presupuestaria, se actualizó en un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades a partir de junio y se dispuso un incremento de $ 50 mil millones en la partida destinada a hospitales universitarios para 2026.

Además, en cuanto a las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio. Y, por último, se garantizarán los fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes, y las Universidades Nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme la legislación vigente.

El incremento total del 24,3% es significativo, aunque queda lejos de los 45 puntos que aseguran los docentes se perdieron desde que asumió Milei. Y que llevó en el primer cuatrimestre a realizar más de 20 días de paro, lo que complicó el normal dictado de clases.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La cosecha de soja llegó a su fin con 50,1 millones de toneladas

Murió el publicista Ramiro Agulla, clave en la campaña de De la Rúa

Los cambios en la Zona Fría se pasan, por ahora, para después de las vacaciones

Fesintras pide paritarias y advierte por la grave crisis salarial del sector de salud

Ruta 2: chocaron dos camiones a la altura de Vivoratá y uno de ellos transportaba coches 0 km

Ruta 33: un chofer muerto en choque frontal entre dos camiones

Balcarce: detuvieron a un joven acusado de producir y comercializar material de abuso sexual infantil

Palo santo, agua bendita y la imagen de la Virgen de Luján en la canillera: los rituales de La Scaloneta

Tandil indemniza a un vecino pero no le paga: aprovecha para cobrarle tasas adeudadas

Teatro para chicos y grandes: el Coliseo Podestá presentó una amplia programación para las vacaciones

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una persona muy abrigada ante la ola de frío. (Agencia Xinhua)

Los cambios en la Zona Fría se pasan, por ahora, para después de las vacaciones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Novedades sobre la cosecha de soja.

La cosecha de soja llegó a su fin con 50,1 millones de toneladas