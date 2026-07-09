¿Vuelven los paros en las universidades?: advertencia para el segundo cuatrimestre

Pese al acuerdo al que llegaron el Gobierno de Javier Milei con las organizaciones gremiales docentes y no docentes para establecer una recomposición salarial, desde el sector universitario advirtieron que las medidas de fuerza podrían volver en los próximos días si no se cumple con la Ley de Financiamiento Universitario.

Tanto la Federación Nacional de Docentes Universitarios ( Conadu ) como la Conadu Histórica , las dos entidades que reúnen a la mayoría de los docentes del país, no sólo reclamaron que se aplique de manera urgente la ley sino que advirtieron que podrían impulsar un nuevo plan de lucha si el Gobierno no incorpora las actualizaciones salariales previstas por la norma en los haberes que se cobrarán en agosto.

El planteo fue realizado después de plenarios de ambas federaciones, luego que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la medida cautelar que ordena otorgar un aumento salarial al personal docente y no docente de las universidades nacionales.

Desde la Conadu, entidad que representa a docentes de, por ejemplo, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), indicaron que “no hay más excusas” para demorar la implementación de la ley y exigieron que el salario correspondiente a julio, que se percibirá en agosto, debe incluir la totalidad de las actualizaciones previstas por la legislación. “ El conflicto universitario no está cerrado , hemos probado que luchar sirve y lo seguiremos haciendo”, afirmó la secretaria general de Conadu, Clara Chevalier.

En la misma línea, esta agrupación resolvió evaluar en un próximo plenario si el Gobierno cumple o no con la resolución judicial y, en caso contrario, analizar la convocatoria a nuevas medidas de fuerza. En esta línea, la Conadu Histórica, que tiene representación en muchas casas de estudios en varias provincias, destacó que de persistir el incumplimiento, profundizará el plan de lucha, incluyendo la posibilidad de impulsar acciones que afecten el normal inicio del segundo cuatrimestre.

Para ello, este sector que responde a la CTA Autónoma, se reunirá el 15 de julio para analizar el grado de cumplimiento de la medida cautelar y la evolución del conflicto, y realizará un Congreso Extraordinario el 5 de agosto con el objetivo de definir la las acciones correspondientes al inicio del segundo cuatrimestre.

Acuerdo salarial con docentes universitarios

Cabe recordar que el Poder Ejecutivo acordó transferir a las Universidades los fondos tendientes a incrementar la masa salarial del 24,33%, distribuido de la siguiente forma: un 21,33% en junio sobre los básicos vigentes a mayo, y un 3% en octubre sobre los básicos de septiembre de 2026.

En materia presupuestaria, se actualizó en un 20% el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades a partir de junio y se dispuso un incremento de $ 50 mil millones en la partida destinada a hospitales universitarios para 2026.

Además, en cuanto a las becas estudiantiles, se estableció una actualización del 50% de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio. Y, por último, se garantizarán los fondos de capacitación para las entidades gremiales docentes y no docentes, y las Universidades Nacionales deberán rendir los fondos asignados conforme la legislación vigente.

El incremento total del 24,3% es significativo, aunque queda lejos de los 45 puntos que aseguran los docentes se perdieron desde que asumió Milei. Y que llevó en el primer cuatrimestre a realizar más de 20 días de paro, lo que complicó el normal dictado de clases.

Fuente: Agencia DIB