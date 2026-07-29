Sigue la discusión por la cifra de estudiantes extranjeros en universidades

La discusión sobre el eventual cobro de aranceles a estudiantes extranjeros en las universidades públicas volvió a encenderse luego de que el vocero presidencial, Adrián Ravier , asegurara que "casi el 40%" de los alumnos de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros y que en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) el porcentaje alcanza el 51%, en esa carrera. Las cifras fueron rápidamente cuestionadas por autoridades universitarias y por distintos informes, que sostienen que esos números no reflejan la realidad del sistema universitario .

La controversia comenzó durante la conferencia de prensa del martes, cuando Ravier defendió la posibilidad de que las universidades cobren aranceles a estudiantes extranjeros no residentes. "Un alto porcentaje de nuestros estudiantes en facultades de Medicina son extranjeros, hasta un 40% prácticamente. Y eso genera un costo", afirmó.

Ante la objeción de un periodista, el funcionario respondió que, si el dato era incorrecto, sería revisado , aunque insistió en que "estamos destinando una cantidad de dinero a formar extranjeros que después vuelven a sus lugares de origen", por lo que consideró necesario debatir si el Estado debe seguir financiando esa situación.

Más tarde, a través de la red social X, Ravier ratificó sus dichos y aseguró que el 39% de los alumnos regulares de la Facultad de Medicina de la UBA son extranjeros, mientras que en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNLP el porcentaje asciende al 51%. Según explicó, las cifras fueron suministradas por la Subsecretaría de Políticas Universitarias y corresponden específicamente a la carrera de Medicina, no al conjunto del sistema universitario.

La respuesta de las universidades

Las declaraciones generaron una inmediata reacción desde la Universidad de Buenos Aires. El vicerrector Emiliano Yacobitti sostuvo que las afirmaciones del vocero presidencial eran erróneas y aseguró que los estudiantes extranjeros representan apenas el 2,5% de los ingresantes de la universidad y el 6,1% de los ingresantes de Medicina.

Sin embargo, el intercambio también dejó en evidencia que ambas partes estaban utilizando indicadores distintos. Mientras el Gobierno hablaba del porcentaje de alumnos extranjeros sobre el total de estudiantes regulares de la carrera de Medicina, la UBA respondió con datos referidos exclusivamente a los ingresantes.

Qué muestran los datos de la UNLP

En el caso de la Universidad Nacional de La Plata, el último Anuario Estadístico de la institución, correspondiente a 2024, indica que el 38,5% de los estudiantes de las carreras de Ciencias Médicas nació en otro país, aunque ese porcentaje desciende al 28,6% cuando se consideran únicamente quienes migraron a la Argentina por razones educativas.

Desde el Rectorado de la UNLP también hicieron una aclaración importante: para inscribirse en la universidad es obligatorio contar con Documento Nacional de Identidad argentino, por lo que todos los estudiantes extranjeros son residentes legales. En ese sentido, señalaron que muchas veces se identifica como "extranjero" a cualquier persona nacida fuera del país, sin distinguir si reside desde hace años en la Argentina o si llegó específicamente para cursar una carrera.

Los datos generales del sistema universitario

La polémica también motivó la difusión de estadísticas oficiales correspondientes al conjunto de las universidades públicas argentinas. De acuerdo con un informe de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, los estudiantes extranjeros representan apenas el 4,1% del total de alumnos de pregrado y grado en las universidades estatales.

Además, datos estadísticos de la propia UBA correspondientes a 2024 muestran que los estudiantes extranjeros constituyen el 28% del total de la matrícula de la Facultad de Medicina, un porcentaje inferior al 39% mencionado por el vocero presidencial y muy lejos de las versiones difundidas en redes sociales que hablaban de "la mitad" de los alumnos.

Fuente: Agencia DIB