Saavedra: apareció muerto en la cárcel un condenado por abuso sexual de dos nenas

Un detenido por abusar sexualmente de dos menores en Bahía Blanca falleció este miércoles presuntamente a causa de infarto en la cárcel de Saavedra, donde cumplía una condena a 14 años de prisión.
Se trata del bahiense Antonio Ramón Villegas (65), que se descompuso aproximadamente a las dos de la madrugada en el pabellón colectivo donde estaba alojado, de acuerdo con La Nueva.
Sus compañeros dieron aviso al encargado del pabellón y rápidamente trasladaron a Villegas al área de Sanidad del establecimiento carcelario para su atención.
Desde allí lo derivaron al hospital saavedrense, donde constataron su deceso.
Juicio y castigo
A fines de 2017 el Tribunal en lo Criminal Nº 1 bahiense había condenado a Villegas a 14 años de prisión por los delitos sexuales contra dos niñas que quedaban a su cuidado.
Para la fiscalía, el nombrado sometió a una de las chicas entre los 5 y 20 años, en tres domicilios de Bahía Blanca. Los abusos habrían consistido en manoseos y, de acuerdo con la denuncia, ocurrían a la mañana, cuando su madre se ausentaba del domicilio para ir a trabajar.
En el caso de la otra víctima, que al momento del juicio oral todavía era menor de edad, las agresiones sexuales se habrían cometido entre los 5 y 13 años, en dos de esas viviendas.
Durante el debate el fiscal Mauricio del Cero acusó a Villegas de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima.
Villegas fue detenido en mayo de 2017.
Fuente: Agencia DIB