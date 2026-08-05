miércoles 05 de agosto de 2026
5 de agosto de 2026 - 13:24

Saavedra: apareció muerto en la cárcel un condenado por abuso sexual de dos nenas

Antonio Ramón Villegas (65), oriundo de Bahía Blanca, se descompuso durante la madrugada, lo trasladaron al hospital y falleció. Lo habían condenado en 2017 a 14 años de prisión.

Por Agencia DIB
El momento de la detención de Villegas en Bahía Blanca, en 2017.

El momento de la detención de Villegas en Bahía Blanca, en 2017.

La Nueva

Un detenido por abusar sexualmente de dos menores en Bahía Blanca falleció este miércoles presuntamente a causa de infarto en la cárcel de Saavedra, donde cumplía una condena a 14 años de prisión.

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Se trata del bahiense Antonio Ramón Villegas (65), que se descompuso aproximadamente a las dos de la madrugada en el pabellón colectivo donde estaba alojado, de acuerdo con La Nueva.

Sus compañeros dieron aviso al encargado del pabellón y rápidamente trasladaron a Villegas al área de Sanidad del establecimiento carcelario para su atención.

Desde allí lo derivaron al hospital saavedrense, donde constataron su deceso.

Juicio y castigo

A fines de 2017 el Tribunal en lo Criminal Nº 1 bahiense había condenado a Villegas a 14 años de prisión por los delitos sexuales contra dos niñas que quedaban a su cuidado.

Para la fiscalía, el nombrado sometió a una de las chicas entre los 5 y 20 años, en tres domicilios de Bahía Blanca. Los abusos habrían consistido en manoseos y, de acuerdo con la denuncia, ocurrían a la mañana, cuando su madre se ausentaba del domicilio para ir a trabajar.

En el caso de la otra víctima, que al momento del juicio oral todavía era menor de edad, las agresiones sexuales se habrían cometido entre los 5 y 13 años, en dos de esas viviendas.

Durante el debate el fiscal Mauricio del Cero acusó a Villegas de abuso sexual gravemente ultrajante y promoción de la corrupción de menores agravada por la edad de la víctima.

Villegas fue detenido en mayo de 2017.

Fuente: Agencia DIB

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