El radicalismo bonaerense se pone en marcha frente al "deterioro" de la gestión de Kicillof

Emiliano Balbín, presidente del Comité Provincia de la UCR.

Con la mirada puesta en las principales deudas sociales de la gestión bonaerense, el presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR), Emiliano Balbín, convocó a todos los radicales a encontrarse este sábado 8 de agosto en la ciudad de La Plata. El encuentro, según se informó en un comunicado, busca “ratificar el protagonismo del partido en la escena política provincial” y “consolidar la unidad, para enfrentar los desafíos futuros” frente a lo que consideran el “deterioro de la actual gestión” del gobernador Axel Kicillof.

Desde la conducción del partido remarcaron que el radicalismo se encuentra en marcha y enfocado prioritariamente en “dar respuesta a los graves problemas que afectan a diario a los vecinos: el avance de la inseguridad, las deficiencias en el sistema de salud pública y las falencias del IOMA, la crisis educativa y la falta de inversión estructural en rutas y caminos”.

“Una alternativa radical con vocación de gobierno” "El radicalismo unido se prepara para ser protagonista del cambio que necesita la Provincia. Invito a todos los radicales a encontrarnos en La Plata para dar un paso más en la construcción de una alternativa radical, con vocación de gobierno para nuestra Provincia", afirmó Emiliano Balbín.

El evento marcará “el inicio de un camino de articulación política en todo el territorio provincial”, con el objetivo de “posicionar a la UCR como el eje central de un proyecto de gobierno capaz de transformar la realidad de los bonaerenses”, se destacó.

Convención Provincial Este sábado, antes del acto que comenzará a las 17 horas en el Club Atenas de la capital bonaerense, se llevarán a cabo la Convención Provincial que elegirá sus nuevas autoridades y un encuentro con autoridades locales, intendentes, concejales, consejeros escolares, representantes de la OTR, legisladores nacionales y provinciales, y miembros de la Juventud Radical y Franja Morada. Fuente: Agencia DIB

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