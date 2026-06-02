Presentan un proyecto de ley en el Senado de la Nación para que la Provincia se haga cargo de Chapadmalal

En medio del conflicto por el Complejo de Chapadmalal , que llevó al pase a disponibilidad de trabajadores en la última semana por parte del Gobierno nacional, los senadores nacionales Juliana Di Tullio y Eduardo “ Wado” de Pedro presentaron un proyecto de ley para transferir de manera gratuita la Unidad Turística a la Provincia de Buenos Aires , con el objetivo de “mantener el destino de turismo social, educativo, recreativo y cultural del complejo” , según expresaron.

La iniciativa propone desafectar del dominio público nacional el complejo ubicado en el partido de General Pueyrredon y ceder a la administración bonaerense los inmuebles, instalaciones, bienes muebles y accesorios que integran el predio. A cambio, la Provincia deberá mantener el uso del lugar para actividades turísticas, educativas, recreativas y culturales.

El proyecto de los dos senadores bonaerenses de Unión por la Patria establece que tendrán acceso prioritario al complejo los jubilados y pensionados, estudiantes, contingentes escolares, organizaciones sociales y comunitarias , además de discapacitados .

Fundamentos

En sus fundamentos, Di Tullio y De Pedro destacan que “en la década de 1940 nace la Unidad Turística Chapadmalal en una zona privilegiada de la costa atlántica bonaerense. Su objeto primordial fue permitir el acceso al descanso por parte de miles de trabajadores de todo el país”.

Así, señalan que “en el año 2013, mediante el decreto n° 784/13 el complejo de Chapadmalal fue declarado Monumento Histórico Nacional”.

“Sin embargo”, resaltan, “el Gobierno Nacional intenta ‘privatizar’ y vaciarlo, a través de concesiones al sector privado”.

De este modo, “el presente proyecto de ley tiene como finalidad la protección del acceso al turismo social y la preservación del patrimonio que es de todos los argentinos. También fija la obligación de preservar el valor histórico y patrimonial de la Unidad Turística”.

Transferencia

Para concretar la transferencia, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a suscribir los convenios correspondientes con la Provincia de Buenos Aires, que deberá aceptar formalmente la cesión mediante una ley provincial.

La iniciativa incorpora además una cláusula que prohíbe la venta total del predio y cualquier modificación de su destino público, salvo que exista una autorización expresa del Congreso de la Nación. Asimismo, prevé que, en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, el dominio revierta automáticamente al Estado nacional.

Disponibilidad

Una semana atrás, el 26 de mayo, el Gobierno nacional oficializó el pase a situación de disponibilidad de trabajadores de planta permanente vinculados a las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse, en el marco de una reestructuración interna de la administración pública.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante la resolución 129/2026 de la Secretaría de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Se trata de los pases a disponibilidad por seis meses de más de 70 trabajadores de planta permanente de ambas unidades turísticas, situación que derivará en despidos formales y también de aquellos que ejercían como “contratados”.

En ese momento, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, salió al cruce de la medida con un extenso hilo en la red social X en el que calificó la situación como “la destrucción de un derecho” y acusó al Gobierno nacional de avanzar con “un plan sistemático de privatización y vaciamiento” de los complejos.

“Marcha a un negocio inmobiliario”

Días después, cuando el gobernador Axel Kicillof visitó Mar del Plata en ocasión del cierre del Congreso Bonaerense del Trabajo, denunció que el desmantelamiento del histórico complejo hotelero por parte del gobierno de Javier Milei entraña “negocios inmobiliarios”.

“Me parece que, como (Milei) ha hecho con todo, marcha a un negocio inmobiliario”, afirmó el mandatario.

Sobre la decisión de la administración libertaria de ir por una concesión a 30 años de los hoteles construidos durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón para destinados al turismo social, Kicillof dijo: “La onda viene de demolición y destrucción”. “Vaya a saber qué quieren hacer, vendérselo a quién, hacer un negocio privado”, agregó.

En esa línea, Kicillof dijo: “Si el Gobierno nacional, por ineptitud y desinterés, no se puede ocupar de algo que es patrimonio de Mar del Plata, de la provincia, de la historia argentina, charlemos de cómo nos lo transfieren y vemos cómo hacemos para conservar fuentes de trabajo y ponerlo a funcionar”.

Precisamente, el proyecto de Juliana Di Tullio y Wado de Pedro apunta en ese sentido.

Fuente: Agencia DIB